A un mes de la desaparición, la mamá de Cecilia Strzyzowski habló de César Sena: “Ella era la vida y él es la muerte”

Un mes pasó desde que fue reportada la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años de Chaco que presuntamente fue asesinada por su esposo, César Sena, y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con la colaboración de los empleados del clan para deshacerse de las pruebas del hecho. En este contexto, la madre de la víctima, Gloria Romero, habló de la expareja de su hija al definirlo como “la muerte” y cuestionó la condiciones en las que están detenidos los imputados.

El jueves pasado el Equipo Fiscal Especial (EFE) dictó las prisiones preventivas para los Sena tras ser imputados por el homicidio y para Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, bajo el cargo de encubrimiento agravado, luego de que las pruebas que fueron analizadas apuntaran contra los siete detenidos y permitieran plantear el tipo de participación de cada uno en el femicidio. Lo que intenta demostrar la fiscalía es que existió también una premeditación, ya que alega que Cecilia llegó engañada a la casa de los Sena, con la idea de realizar un supuesto viaje a Ushuaia que nunca existió.

“Cada vez que yo veo el tema de lo que buscaba mi hija en Google y lo que buscaba él en Google, te das cuenta de la impunidad que tenía”, señaló la mamá de la joven al referir a los resultados de las pericias a las que sometieron los dispositivos de César Sena, desde donde realizaba búsquedas como “qué pasa con el alma de un ser querido que muere de forma violenta”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesinos” y “un asesino siente remordimiento”.

“Ella era la vida y él es la muerte”, aseguró Romero, luego de reparar en que “por lo menos están presos, pero están con Internet, con televisión y con celulares”. Con respecto a la estrategia de la defensa de los Sena, la mujer consideró: “Quieren sacrificar a César y hacerlo pasar como que estaba loquito y que en un momento de locura la mató, pero no”, según la información de Télam.

Cecilia y César Sena

De esta manera, Romero volvió a presentar su hipótesis sobre el móvil del crimen que todavía no pudo ser descubierto por los fiscales al manifestar que “estos la mataron por otra cosa, estoy segura de que ella estuvo en el lugar y en el momento equivocado, que vio algo que no tenía que ver”, para después agregar que “supo algo que no tenía que saber o que no se prestó a algo que no querían y la eliminaron porque les molestaba”.

“Nadie movía un solo dedo, nadie pestañeaba, si Emerenciano no lo autorizaba”, apuntó. Según sus declaraciones, logró conocer el entorno del matrimonio piquetero a raíz de las conversaciones que tenía con César. “Ahora, lo quieren dejar limpito, ‘él es inocente’, ‘no vio nada’, ‘no estuvo en la casa’, ‘no pasó nada’”, criticó la mujer. Anteriormente, Gloria se negó a que le otorgaran al ex precandidato a diputado provincial la prisión domiciliaria por supuestamente sufrir diabetes.

Horas más tarde, la madre de Cecilia dialogó con el programa “El Corresponsal” de TN acerca del impacto que tuvo la desaparición de su hija en su vida al remarcar que la situación “pega el doble” tras mencionar que en un mes la joven iba a celebrar su cumpleaños número 29, el 3 de agosto. “Me sacaron todo, me sacaron a mi hija, me sacaron el cuerpo, me sacaron el duelo, la posibilidad de llorarla porque tengo que salir a la calle a gritar: ‘Justicia’”, señaló la mujer al ser consultada sobre la forma en la que se cree que asesinaron a la joven. “Eso es lo que más me duele, no saber ni por qué la mataron, ni cómo la mataron, ni donde está el cuerpo”, expresó.

La familia ya convocó a varias marchas para reclamar justicia por la joven

Por otro lado, Romero aprovechó para contestarle a la legisladora chaqueña Claudia Panzardi , quien había asegurado que Cecilia sabía con qué familia se relacionaba, en referencia al poder que los líderes piqueteros manejaban en Resistencia. “El problema nuestro fue que decidimos vivir en un termo, no miramos televisión, no escuchamos radio”, reconoció al desmentir a la funcionaria pública. “Su jefe le estaba dando plata -a Emerenciano Sena- y si usted sabía, ¿por qué no lo informó?”, se preguntó.

Por último, la mamá contó: “Cecilia no tuvo noción real del peligro en el que estaba, pero si le tenía miedo al entorno”, al recordar los chats que se conocieron de la víctima con un testigo resguardado, en los que la joven relataba que había sido violentada por César Sena un mes antes de que se le perdiera el rastro. “Yo me enteraba que él le levanta la mano a mi hija y no me hubieran parado, yo hubiera terminado en esa chanchería”, manifestó tras señalar que cree que su hija le había ocultado esta información para que no la alejara de él.

