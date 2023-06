Hoy se conocerá la sentencia por el caso de la masacre de Monte

Camila, Gonzalo, Danilo y Aníbal, las víctimas de la trágica persecusión

Las condenas que tendrán que cumplir los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) se darán a conocer este viernes 9 de junio al mediodía, cuando la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 (TOC) de La Plata, confirme el grado de culpabilidad de cada uno de los agentes en el crimen de San Miguel del Monte. Hasta el momento, se pidieron dos prisiones perpetuas y entre 10 y 15 años para el resto de los implicados, pero aún queda conocer la resolución de la Justicia.

El pasado 2 de junio se realizó la audiencia de cesura, que se trata de un debate entre las partes para determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en los delitos cometidos y así llegar a una resolución más justa, en cuanto a las sanciones que deberían de cumplir. Las familias de las víctimas exigieron que los policías Manuel Monreal y Mariano Ibáñez afronten una pena de 20 años por el delito de “tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”.

“En esta audiencia las partes proponen atenuantes y/o agravantes y alegaron para que se aplique una determinada pena, dentro de la escala que corresponde al delito por el cual fueron condenados”, declararon fuentes oficiales a Infobae, luego de que los damnificados pidieran agregar años en las sanciones a Monreal e Ibáñez al alegar que fueron partícipes necesarios para crear el operativo cerrojo que evitó que el Fiat 147 pudiera escapar durante la persecución que culminó con las muertes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22); y provocó heridas de gravedad a Rocío Q. (17), la única sobreviviente de la masacre, quien tenía 13 años en ese momento.

“Las partes también pueden presentar testigos. La acusación los presentará para demostrar la extensión del daño causado, una de ellas es una maestra de la víctima sobreviviente”, informaron en su momento los voceros judiciales al agregar que “por la defensa, serán testigos para acreditar la falta de antecedentes”, con el fin de buscar la reducción de las condenas de los acusados.

Los policías que fueron acusados por perseguir a los jóvenes que viajaban en un Fiat 147. (Fotos: Télam)

En cuanto a las sentencias que recibieron el ex capitán Rubén García y el oficial Leonardo Ecilapé, la parte querellante aceptó las condenas perpetuas que cada uno recibió, después de haber sido declarados culpables por unanimidad por el delito de “homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”.

De acuerdo con la información de Télam, la investigación arrojó que García y Ecilapé viajaban en el patrullero que persiguió al vehículo personal de Suárez hasta producirse el choque fatal contra un camión que se encontraba estacionado en la colectora de la ruta 3.

Mientras los jueces dictaminaron que García había efectuado varios disparos con su arma reglamentaria, en el caso de su compañero, no se pudo comprobar que haya sido parte del ataque armado contra los jóvenes. Sin embargo, no se descartó su participación.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal Mariano Sibuet señaló como agravantes el impacto social que tuvo el crimen al destacar los testimonios que aportaron los psicólogos. “Hacen mención a tres elementos que debo valorar: que el hecho fue devastador, que produjeron un daño irreparable y que ese daño para cada una de las víctimas y de los familiares involucrados significa un daño de por vida”, sostuvo.

El TOC N°4 de La Plata se llenó de carteles que pedían justicia para las cinco víctimas

Por otro lado, los abogados Margarita Jarque y Luz Santos Morón de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representan a las familias de las víctimas Danilo Sansone y Camila López, denunciaron una violación a los derechos humanos al argumentar que “debían protegerlos en vez de atacarlos, se traduce en una traición por parte del autor y una mayor indefensión de la víctima frente al ataque de quien se aprovecha de la situación para cometer el delito”.

En contraposición, los defensores de los acusados María Celeste Baqué y Luis María Giordano advirtieron que “esto se va a revertir en Casación, es una injusticia. Ecilapé no mató a nadie, debió ser declarado no culpable”, y adelantó: “Voy a solicitar que se decrete la nulidad del juicio y se ordene uno nuevo”.

Al final de la audiencia de cesura, los cuatro policías rogaron por su inocencia sobre los hechos. “Fue una tragedia para todos y no hay vuelta atrás pero no somos ningunos criminales ni asesinos”, declaró Monreal, luego de que Ibáñez indicara: “Amo la vida, no tengo ningún desprecio por la vida, en todo caso si alguien tenía un desprecio era el que manejaba”.

