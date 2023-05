Los metrodelegados anunciaron un paro en todas las líneas del subte para el próximo lunes

El lunes habrá un nuevo paro en todas las líneas del subte (Adrián Escándar)

Tal como viene ocurriendo en las últimas semanas, con interrupciones en distintos ramales, los metrodelegados nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) anunciaron un nuevo paro en el servicio para el próximo lunes 15 de mayo, en el marco de su reclamo por descuentos salariales, reducción de la semana laboral y la apertura de la discusión paritaria. Esta vez, la medida de fuerza afectará a todas las líneas y el Premetro de manera escalonada a lo largo de ese día.

Según el esquema anunciado, la línea C no funcionará de 5.30 a 9. Después no lo hará la A, entre las 9 y las 12. A continuación, de 12 a 15, estará interrumpida la línea D. Luego, entre las 15 y las 18, no habrá servicio en la H, mientras que de 18 a 21 la línea E y el Premetro estarán paralizadas. Por último, de 21 a 00 no circularán las formaciones de la línea B.

“Desde la AGTSyP comunicamos que en el marco de nuestro reclamo por apertura de la mesa paritaria para discutir mejoras laborales, que incluye los dos francos semanales, y condiciones salariales, Emova realizó descuentos arbitrarios e ilegales en los sueldos de mas de doscientos trabajadores. Por ese motivo nos vemos obligados a tomar las siguientes medidas de autodefensa”, manifestaron los trabajadores a través de un comunicado.

El comunicado difundido este viernes

Dentro de los reclamos que realizan, aparecen la denuncia de amenazas de sanciones y descuentos en los sueldos, producto de las medidas de fuerza. Asimismo, los Metrodelegados también hicieron hincapié en el pedido que realizan desde hace un tiempo, por la reducción de la semana laboral, producto de la exposición de los trabajadores al asbesto. Vale recordar, que piden reducir la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales y la posibilidad de contar con dos francos.

Te puede interesar: Vecindario y efectos de red: cuánto sale alquilar viviendas cerca del subte en los barrios porteños y quienes privilegian esa opción

Frente a esta situación, Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que respondió ante los reclamos de los trabajadores. “La compañía ha manifestado en reiteradas oportunidades su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal resulta inviable sin afectar las actividades de operación. Es importante señalar que no existe antecedente alguno en metros de Latinoamérica y del mundo de una jornada semanal como la que está demandando la AGTSyP”.

Además, aseguraron que los estudios realizados sobre la condiciones de trabajo subterráneo fueron positivos. En ese sentido, este viernes apuntaron que “recientemente, la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que ‘de acuerdo a las medidas realizadas, las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad’, respaldó lo afirmado por Emova en instancias anteriores y detalló todas las iniciativas efectuadas por la compañía en los últimos años, validando que de acuerdo con los muestreos efectuados y el trabajo realizado hasta la fecha, los niveles de Concentración Máxima Permisible (CMP) de fibras no superan los límites establecidos en la normativa vigente (Ley n° 19587 y Dec. Reg. N° 351/97)”.

El lunes en todas las estaciones no habrá servicio durante tres horas

La concesionaria señaló que hubo “más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Además se constató que se realizan tareas de desasbestización y el retiro de material o piezas sospechadas o confirmadas de contener asbesto a través de los operadores habilitados, procediendo en todos los casos a realizar mediciones de calidad de aire durante la tarea y con posterioridad a la misma, tanto en puntos fijos como a través de dosimetrías personales”, agregaron.

Te puede interesar: Inseguridad en el subte: maniataron y golpearon a dos boleteros de la línea H y se robaron la recaudación

Para finalizar, desde la empresa indicaron que “se releva con frecuencia la totalidad de las flotas, subestaciones y centros de potencia, también talleres, pozos de bombeo y salas técnicas, abarcando así la totalidad de los espacios de trabajo”. Y concluyeron: “Emova lamenta la posición intransigente del gremio y ratifica que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos”.

Seguir leyendo: