Fue la enfermera que acompañó a una madre adolescente de trillizos y tomó una decisión que cambió sus vidas

Una foto de Katrina con Shariya y los tres bebés (Facebook)

La veía sentarse sola cada vez, al lado de las tres incubadoras. Firme frente a sus bebitos diminutos, que pesaban menos de 2 kilos cada uno. La veía escuchar los peores pronósticos con madurez, como si no tuviera edad de estar jugando con muñecas en vez de tener tres chiquitos verdaderos y conectados a demasiadas sondas y vías. Katrina Mullen no conocía mucho entonces sobre la historia de Shariya, le bastaba con ver la desolación de esa nena cuidando a sus trillizos.

Sí sabía dos datos dramáticos: Shariya Small tenía sólo catorce años y sus bebés habían nacido con sólo 26 semanas de gestación. La chica no quiso contarle los detalles y Katrina decidió no presionarla. Sabía perfectamente por lo que estaba pasando, ella también había sido una niña madre. Así que, como enfermera de la Unidad de Terapia Intensiva de Neonatología del Hospital Comunitario North en Indianápolis, simplemente le hizo compañía durante los cinco meses de 2020 en que Serenitee, Samari y Sarayah terminaron de desarrollar sus pulmones y estuvieron listos para irse a casa. Pero la pregunta no dejaba de rondar a Katrina: ¿a qué casa iban a volver Shariya y sus bebitos si no parecían tener nadie que las cuidara?

Durante el tiempo que compartieron en neo, la enfermera le enseñó a atender a sus recién nacidos. Shariya a su vez le enseñó a usar TikTok, pero el hielo sólo se rompió del todo cuando Katrina le confió que había dado en adopción al hijo que tuvo a los 16 años. Entonces la chica le contó que se sentía juzgada por todos, menos por ella. En sus más de veinte años como profesional de la salud, nunca había visto una madre tan chica, tan sola y encima multípara. Cada avance en su relación con esa chica la conmovía profundamente.

El momento en que se concretó legalmente la adopción (Facebook)

Cuando llegó el momento del alta de las trillizas, la enfermera Katrina le dio a Shariya su teléfono y le dijo que no dudara en llamarla por cualquier consulta. “Si necesitás hablar con alguien, lo que sea. Estoy acá”, le dijo. Entonces la chica comenzó a escribirle con regularidad y a llamarla por Facetime. “La ayudaba cuando la veía sobrepasada, llorando. Yo no podía resolver mucho a la distancia, pero la escuchaba y le daba aliento. Le repetía: ‘Vos podés’”, le dijo Mullen a USA Today en una de las tantas entrevistas que dio en las últimas semanas, ahora que su caso conmueve a los Estados Unidos.

La verdad es que aunque tratara de motivar a Shariya, la enfermera estaba cada vez más preocupada. Era obvio que la chica no tenía ningún tipo de apoyo de su entorno y era imposible hasta para un adulto pasar solo por la experiencia de criar tres recién nacidos al mismo tiempo. Así que tomó una decisión: manejó dos horas hasta Kokomo, donde vivía Shariya con un familiar para ver personalmente cómo estaban viviendo esas cuatro criaturas.

Entendió que su intranquilidad no era exagerada cuando vio dónde dormían: Shariya en un sillón y las tres bebas en un corralito. “No era un lugar para ella ni para que crecieran sus tres hijitos”, recuerda Mullen. Uno de los bebés, Samari, que tenía problemas digestivos desde su nacimiento parecía demasiado flaquito y estaba cubierto por una erupción en todo el cuerpo. En el Hospital de Niños de Filadelfia determinaron que Samari estaba desnutrido y pidieron intervención a los servicios sociales.

Una foto familiar que incluye también a los hijos biológicos de Katrina (Facebook)

Muy poco después, Katrina, que había cuidado de los otros dos bebitos de Shariya mientras Samari estuvo internado, recibió el llamado de la trabajadora social que llevaba el caso. Le explicó que Shariya y sus bebés iban a ser retirados de la casa en donde estaban y que la chica había manifestado claramente que quería vivir con ella. “¿Usted estaría dispuesta?”

Mullen escuchó en silencio, mientras hacía cuentas a las que no les prestaría atención alguna. Ya tenía tres hijos en su casa que dependían de ella: SeQuayvion, de 16, ShaKovon, de 14, and JJ, de 7, además de Sevonté, de 23, y Shai, de 22, que vivían por su cuenta. Pero le dijo a los medios que nunca dudó: “Sabía que iba a ser imposible encontrar un hogar adoptivo para los cuatro y que no los separaran. Nadie iba a adoptar a una madre adolescente con trillizos”.

Sabía también que la única opción para Shariya era ella, que era una chica inteligente y muy fuerte que sólo necesitaba un lugar seguro “en donde echar raíces”. Tenía claro que iba a ser difícil, pero también que iba a encontrar la manera de que Shariya y sus bebés fueran parte de su familia. Así fue como esa madre de cinco a la que no le sobraba nada se decidió a adoptar a la adolescente con sus trillizos en un gesto que conmovió a miles que se decidieron a colaborar con dinero, ropa y accesorios de bebé e incluso con un fondo universitario para los bebés.

Katrina y Shariya en otra foto de sus redes sociales (Facebook)

Como anticipó Katrina, tanto para Shariya como para el resto de sus hijos, la mudanza de la adolescente a casa de los Mullen implicó una adaptación de toda la familia. La enfermera cambió de horario en el hospital para poder cuidar de los bebés y que la chica pudiera retomar el colegio. “¿Fue estresante? Claro. ¿Fueron muchas noches sin dormir? Obviamente. Pero cada una valió absolutamente la pena”, explica. Claro que tampoco es fácil criar a una adolescente: “Fuerza los límites como cualquier chica de su edad. Pero yo la amo y no me pienso desmoralizar ni me voy a ir a ningún lado, es mi hija”, dice, y cuenta lo orgullosa que está de Shariya: “Me maravilla cada día. Cuando se frustra con los bebés jamás levanta la voz. Está floreciendo como una mujer increíble”.

Dos años más tarde, en febrero pasado, Katrina se convirtió oficialmente en la madre de Shariya y en abuela de Serenitee, Samari y Sarayah. Y Shariya está a punto graduarse. “Todos me decían que no iba a poder terminar la secundaria, que ya no iba a cumplir con ninguna meta en mi vida. Pero ahora estoy por recibirme y ya me ofrecieron becas académicas en dos universidades”, contó Shariya. Dice que tiene decidido lo que quiere estudiar en la facultad: será enfermera, como su mamá.

