Así estará el tiempo durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Desde el miércoles y después de las lluvias, llega el otoño a la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

El otoño como lo conocemos parece no querer aparecer. urante la semana pasaremos de jornadas húmedas y calurosas a días lluviosos y frescos. Los porteños no terminan de acomodarse a esta inestabilidad en el tiempo y según prevé el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana no será la excepción.

Hoy lunes la semana arranca pesada y húmeda que con un cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada, dejará una máxima de 28° y una mínima de 17 grados. Los vientos se presentarán variables del sector norte que rotarán al este primero y al noreste después.

El martes las condiciones climáticas se mantendrán y hasta empeorarán en horas de la tarde. La pesadez de la jornada anterior se mantendrá. Habrá un cielo parcialmente nublado a la mañana y la tarde de a poco se irá cubriendo de nubes hasta que lleguen las lluvias aisladas previstas para la noche. Las marcas térmicas en este panorama oscilarán entre los 29° de máxima y los 18 de mínima.

El agua llegará el miércoles de manera mas intensa. En horas de la mañana e se esperan chaparrones. Luego, con un cielo mayormente nublado, las temperaturas exhibirán una baja más que considerable donde la máxima esperada estará en los 23° y la mínima en los 18 grados. Los vientos variables soplarán del sector sur y rotarán al sudeste.

Aunque fresco, el fin de semana se podrá disfrutar a aire libre (Maximiliano Luna)

Para el jueves el cielo estará mayormente nublado y con un clima ahora sí más otoñal. Habrá un marcado descenso de las temperaturas y el termómetro dirá que la máxima será de apenas 18° y los 13 grados de mínima con vientos predominantes del sector sudeste.

En el mejor día de la semana, el viernes, el otoño ya dirá presente otra vez y en esta jornada con un sol tibio que asomará de entre las nubes de un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. La máxima se mantendrá en los 18° y la mínima en los 13 grados con vientos del sector noreste.

El arranque del fin de semana, el sábado se presentará muy agradable con un cielo parcialmente nublado durante todo el día. Habrá un leve ascenso de la temperatura máxima que rondará los 21° y una mínima de 13 grados que no impedirán a los porteños disfrutar del aire libre aunque sea un la tarde y abrigado. Los vientos otra vez del sector noreste

Finalmente el domingo, otra jornada similar a la anterior está prevista para los porteños. Con cielo parcialmente nublado nuevamente las marcas térmicas oscilarán entre los 18° de máxima y los 13 grados de mínima con vientos predominantes del sector sur.

