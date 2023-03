Cómo es el nuevo restaurante en Disney World que invita a comer convertido en juguetes de Toy Story

El local temático abrirá sus puertas esta semana

Toy Story Land, el área del parque Disney’s Hollywood Studios inspirada en las afamadas películas animadas de Disney y Pixar, tiene varios atractivos para sus visitantes. El principal es Slinky Dog Dash, una montaña rusa a bordo del perro salchicha de juguete de Andy, el niño dueño de muchos de los personajes que aparecen en la saga. Aunque también hay otros juegos, paseos, una tienda y un puesto de comidas. Y desde esta semana, además, se sumará un restaurante temático con servicio de mesa.

Se llama Roundup Rodeo BBQ, abrirá sus puertas el próximo jueves e invita a una experiencia gastronómica imperdible para los fanáticos de este mundo animado. El salón del local tiene dos comedores, está repleto de colores y en el aire sobrevuela el olor a barbacoa. Su diseño alude a un rodeo y hay detalles pintorescos en cada rincón. El suelo representa a la bandana que utiliza Andy y en el techo hay imágenes de Buzz Lightyear y el espacio. Al ingresar, los comensales se encontrarán cara a cara con figuras de su propio tamaño, por ejemplo, a Jessie montada sobre Trixie y a Bo Peep junto a sus ovejas, quienes ocupan el centro del escenario.

El flamante restaurante se estrenará este jueves (DISNEY)

La dimensión de las figuras y de la decoración en general no es casual, ya que Toy Story Land tiene la peculiaridad de ser un lugar a escala de Woody y compañía, donde los visitantes se sienten del mismo tamaño que los juguetes y, por ejemplo, caminan sobre enormes huellas de zapatillas. Este sector recrea el patio trasero de Andy y cada pieza y atracción con la que uno se cruza al recorrerlo tiene una explicación de por qué está allí.

¿Cuál es el motivo para que haya un restaurante en este ambiente de miniatura? Andrés Ovalles, integrante del equipo de creativos de Disney, contó a Infobae que lo que se les ocurrió fue que Andy, con sus artículos escolares, cajas de cartón, calcomanías y otras cosas, decoró el sitio para jugar en forma de rodeo con sus juguetes favoritos. “Y qué mejor comida para un rodeo que un barbecue”, remarcó el Imagineer.

Con estilo familiar, el restaurante tiene capacidad para casi 400 cubiertos y los platos principales son a la parrilla. “El menú que estamos ofreciendo es completamente casero, recordando la época en la que papá estaba en el grill tratando de tener las carnes listas mientras mamá preparaba las ensaladas”, dijo el chef Jerry González, quien en diálogo con Infobae detalló la carta.

Cada mesa va a ser recibida con biscuits de queso cheddar y mantequilla, acompañados de una jalea de pimiento dulce, y una variedad de ensaladas crujientes: una es de tomates con pepinos y cebolla roja; otra mezcla lechuga con arándanos, semillas de calabaza y manzana; y una tercera opción combina sandía con menta.

Como plato principal, se ofrecerán distintos cortes ahumados, que incluyen costillas de cerdo, pollo y brisket cocinado a fuego lento y que vienen acompañados de ensalada de papa o de col, frijoles horneados o un recomendado de la casa: elote a la parrilla sazonada con una mezcla de especias de chile y limón y cubierta con queso cotija o pepinillos fritos. También estará disponible un menú vegetariano, en el que se puede elegir, entre otras comidas, “una coliflor ahumada con crema harissa hecha a base de garbanzos o una salchicha alemana a base de plantas”.

“No hay comida familiar sin postre —agregó el chef—. Por eso desarrollamos cuatro diferentes pais: uno de chocolate, uno de manzana con crema batida, uno de fresas con durazno y un cheesecake con mora azul y limón. También hay un cupcake de chocolate relleno de mousse de chocolate y galletas de crema batida, que viene con la figura de Forky. Entre las bebidas, hay variedad de cócteles artesanales y otras opciones sin alcohol que rinden homenaje a las clásicas consumiciones de un picnic en el patio y los sabores de la infancia. Y para los “pequeños jinetes” se ofrecerán limonadas con gomitas.

El postre es un pai: hay cuatro clases

Ovalles adelantó que habrá muchas sorpresas para los visitantes. Una de sus favoritas es un rompecabezas gigante ubicado en una pared del fondo y al cual le faltan dos piezas. “Hay que buscarlas, pueden estar aquí dentro del restaurante o en el patio de afuera”. Los comensales, además, van a interactuar con el staff permanentemente: “Tienen que prestar mucha atención porque de repente alguien va a decir ‘creo viene la mamá de Andy’ y todos los cast members se van congelar, como hemos visto en las películas, hasta que alguien dice ‘ok, ya se fue’. Obviamente no queremos que la mamá de Andy sepa que nosotros, como juguetes, estamos vivos”.

Para comer en Roundup Rodeo BBQ es necesario reservar un lugar, lo que se puede realizar a través de la aplicación My Disney Experience, aunque también los interesados pueden preguntar si hay cupo en la puerta del lugar. Cabe destacar que la reservación para el restaurante y la correspondiente para entrar a Hollywood Studios deben ser el mismo día. El menú de almuerzo y cena es el mismo. Los precios promedio oscilan entre los 25 y 45 dólares.

Lo nuevo en Disney World para el resto del año

A lo largo del 2023, en el parque de diversiones de Orlando se irán estrenando nuevas experiencias. Los espectáculos nocturnos “Happily Ever After” y “EPCOT Forever” regresarán a Magic Kingdom y EPCOT a partir del 3 de abril. En este último parque también se presentará el 22 de abril Journey of Water, una atracción inspirada por el personaje de Moana y que consiste en un sendero interactivo al aire libre ofrece la oportunidad de jugar e interactuar con el agua mientras viaja desde el cielo hasta los océanos. Y en los próximos meses se finalizará el espacio World Celebration, que contará con diferentes jardines que cambiarán con las estaciones.

En Animal Kingdom habrá nuevos espectáculos con motivo de su 25 aniversario (DISNEY)

También el 22 de abril se celebrará el 25° aniversario del parque Disney’s Animal Kingdom, un lugar en el que se mezclan la naturaleza, el entretenimiento salvaje y la emoción a alta velocidad. Con motivo del aniversario, regresarán dos shows: ‘’Festival of the Lion King’' y ‘’Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond’'. Y Moana saludará a sus compañeros de viaje en Discovery Island.

Como parte de los encuentros con personajes, los seguidores de Figment —el dragón morado que sirve como mascota de este parque— tendrán la oportunidad de abrazarlo en el pabellón de Imagination! de EPCOT a finales del verano de Florida. Mientras que en estas semanas, Mirabel, de la película Encanto, recibirá a los visitantes en el Fairytale Garden de Magic Kingdom, rodeada de una decoración inspirada en la Familia Madrigal. Este tipo de experiencias continuarán también con los regresos de Pete’s Silly Sideshow, Enchanted Tales with Belle, Ariel en su gruta bajo del mar y la reanudación de comidas con personajes en Cinderella’s Royal Table.

