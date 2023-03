La asunción de los Papas: del martirio de Pedro a la tiara repletas de joyas de Pío XII y la sencillez de Francisco

AFP 163

Este 19 de marzo será especial. Conjuga dos eventos relevantes para la eclesiología católica: la fiesta de San José, padre putativo de Jesús, la cual se celebra todos los años para esta fecha y los 10 años del “inicio del ministerio petrino” del papa Francisco. Pero cómo “ministerio petrino”, ¿los papas no eran coronados?, ¿no es entronización a la Cátedra de San Pedro? No, no lo es más. Pero vamos por parte.

El Papa es el obispo de Roma, el sucesor del apóstol Pedro, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia romana, cabeza del Colegio Episcopal y soberano del Estado de la ciudad del Vaticano. El último Estado que tiene una monarquía absoluta en Occidente.

La historia del actual papado comenzó en Galilea hace mil novecientos noventa y tres años, cuando Jesús le dijo a su apóstol Simón: “…Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?” preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: “Tú eres el Cristo (el Mesías), el Hijo del Dios viviente. “Entonces Jesús le dijo: ‘Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y las Puertas del Hades (los poderes de la muerte) no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos’. (Evangelio de Mateo 16-17 ss). Con estas palabras se da inicio al ministerio de Pedro.

"La crucifixión de San Pedro", óleo sobre lienzo pintado en el año 1601 por Caravaggio, que se encuentra en la Basílica de Santa María del Popolo

Pedro fue a Roma, y allí murió crucificado boca abajo, en el circo de Nerón. Allí también fue enterrado, en el cementerio de la colina Vaticana, el lugar donde hoy se levanta la basílica de San Pedro. A su muerte, hubo que buscar un sucesor para que guiara a la incipiente iglesia de Roma. La misma se nutría, en principio, de los judíos de la diáspora que habitaban en esa ciudad, pero después, el mensaje de esta nueva fe comenzó a ser adoptado por los mismos romanos. Lo hicieron, sobre todo, gracias a la influencia de Pablo de Tarso. No se salvó de ser él también martirizado, pero como gozaba del privilegio de ser ciudadano romano le cortaron la cabeza en el lugar que marca la tradición, llamado “Tre Fontanne” y su cuerpo fue sepultado en la Vía Ostience, donde hoy se levanta la basílica de San Pablo fuera de los muros (S. Paolo fuori le mura).

Los primeros sucesores de Pedro también fueron martirizados de diversos modos: Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo e Higinio, entre otros.

Ante el crecimiento del cristianismo y muy a pesar de las purgas efectuadas por las persecuciones de varios emperadores romanos -algunas más cruentas que otras-, en febrero del año 313 los emperadores Licinio y Constantino otorgan la libertad de culto a todos los súbitos, pero en especial a los cristianos bajo el llamado “Edicto de Milán”. El mismo dice: “…a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera”.

Te puede interesar: El Papa Francisco: “Yo quiero ir a la Argentina”

El emperador Constantino, que abrió el Imperio Romano al cristianismo y luego se convirtió

Más tarde, el mismo Constantino realizará la famosa “Donatio Constantini”, un decreto imperial según el cual, al tiempo que se reconocía como soberano al papa Silvestre I, se le donaba la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio romano de Occidente, creándose así el llamado “Patrimonio de San Pedro” o “los Estados Pontificios”. Este documento, esgrimido por los papas durante siglos, resultó que era falso y apócrifo. Fue Lorenzo Valla quien en 1440 demostró la falsedad del documento, pues el análisis lingüístico del texto incorporaba giros idiomáticos y palabras que no existían en el latín de los años finales del imperio romano. Incluso el texto mostraba la palabra “feudo” que era un concepto desconocido en Europa a inicios del siglo iv, por lo cual la fecha de redacción de la “Donatio” debía ser forzosamente posterior. Pocos años antes, el cardenal y humanista Nicolás de Cusa también había planteado que el documento constituía una falsificación.

Pero los Estados Pontificios ya estaba establecidos con claras fronteras y el Papa era el soberano de esas tierras. Abarcaban lo que hoy son las provincias del Lacio, Las Marcas, Umbría y Emilia-Romaña. Aunque el Papa delegaba el gobierno de estas zonas a otros mandatarios y él se centraba en Roma y la Iglesia. Y muchas veces se debía defender estos estados con guerras o participar en ellas. Al fin y al cabo el Papa era el soberano de un territorio.

Pío XI y Benito Mussolini firmando los Pactos Lateralenses

Los Estado Pontificios llegaron a su fin el 20 de septiembre de 1900, cuando fueron disueltos con motivo del XXX aniversario de la ocupación de Roma. A raíz de esto, el papa Pío IX se autoproclamó prisionero en el Vaticano cuando el reino episcopal en Roma terminó por la fuerza. Todas las posesiones papales fueron incorporadas al nuevo reino de la Italia unificada bajo el rey Víctor Manuel II y la ciudad de Roma se convirtió en su capital. El 11 de febrero de 1929, Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los “Pactos Lateranenses”, en virtud de los cuales la Iglesia reconocía a Italia como estado soberano, y esta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, pequeño territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción del papal, más otros edificios extra territoriales, como ser Castelgandolfo.

Pero los papas seguían siendo coronados, y con ese gesto comenzaba su papado de manera simbólica, porque el Papa ejerce con plenos poderes en el instante que acepta el cargo y los cardenales le rinden pleitesía.

El momento en que le colocan la Tiara Papal a Pío XII en su fastuosa coronación

El último Papa en ser coronado como tal fue Pablo VI. En 1939, la coronación de Pío XII fue la primera en la que se realizó una filmación y la primera difundida en vivo por la radio. La ceremonia duró seis horas y fue coronado con la Tiara Palatina. La “Tiara” tiene la forma de una colmena circular, con un núcleo central de plata. Algunas eran marcadamente cónicas, otras bulbosas. A excepción de las tiaras de 1800 y 1963, todas estaban ricamente decoradas con joyas. Las tres coronas estaban marcadas por decoraciones de oro, a veces en forma de cruces, a veces en forma de hojas. La mayoría están coronada por una cruz fijada sobre un orbe, en representación de la soberanía universal de Cristo. Poseía tres campos los cuales tenían diversos simbolismos: “pastor universal” (corona superior), “juez eclesiástico universal” (corona del medio) y “gobernante temporal” (corona inferior) y también “padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo, vicario de Cristo”. Otros, en cambio lo asocian con otros ejemplos, como ser la triple corona a Cristo, como “sacerdote, profeta y rey” o como “maestro, legislador y juez”. Otra interpretación tradicional hace referencia a la “Iglesia militante en la Tierra”, la “Iglesia sufriente luego de la muerte y antes del cielo”, y como la “Iglesia triunfante en la eternidad”. Como vemos, interpretaciones sobran.

Paulo VI, el último Papa en ser coronado

Será el mismo Pablo VI quien deje de usar la Tiara Papal, que se solía utilizar principalmente en las procesiones solemnes y en las bendiciones Urbi et Orbi de Navidad y Pascua. Sin embargo, nunca fue usada en celebraciones litúrgicas como la Misa, durante la cual era depositada sobre el altar. En dichas funciones, el pontífice utilizaba una mitra, del mismo modo que el resto de obispos.

Su sucesor, el papa Juan Pablo I optó por no ser coronado, eligiendo en cambio, tener una misa de inauguración papal de características menos formales. Juan Pablo II imitó a su precursor, eligiendo una ceremonia discreta en vez de reintroducir la coronación papal. En la homilía de su misa de la inauguración de su papado, Juan Pablo II expresó: “El papa Juan Pablo I, cuya memoria está tan viva en nuestros corazones, no deseaba tener la tiara, ni su sucesor la desea hoy. Ésta no es época de volver a una ceremonia y a un objeto considerado, incorrectamente, como un símbolo del poder temporal de los papas”

Tampoco lo hizo Benedicto XVI, el cual inicio su ministerio de manera simple.

Tiara Papal

¿Qué hizo el papa Bergoglio hace 10 años? Casi lo mismo que los últimos tres. Se lo denominó “inicio del ministerio Petrino”, es decir inicio de las tareas como sucesor de Pedro. Los ritos especiales de esa celebración se encuentran en el “Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi” (Ordinario del Rito del Inicio de Ministerio Petrino como Obispo de Roma), aprobado por Benedicto XVI en 2005, y reformado el mismo papa en 2013.

La liturgia Papal marca con detenimiento estos ritos: “La Misa de Inicio de pontificado se celebra en la Plaza de San Pedro. Sin embargo, antes se llevan a cabo unos ritos en el interior de la basílica. Para ello, los cardenales presentes en Roma (electores y no electores), se reúnen alrededor del altar de la Confesión. En la parte inferior, sobre el sepulcro del apóstol Pedro, se coloca el anillo del pescador y el palio papal. El nuevo Papa ingresa procesionalmente a la basílica, revestido para la celebración de la misa, pero sin anillo. Al llegar frente al altar, baja a las grutas vaticanas. Lo acompañan los patriarcas de las iglesias orientales. Ahí ora unos momentos frente al sepulcro de San Pedro, y posteriormente lo inciensa. Luego, dos diáconos toman el anillo del pescador y el palio, y sube a la Basílica. Tras él, el Papa y los patriarcas ascienden a la basílica.”

Los símbolos son el palio y el anillo, comúnmente llamado “del pescador” Antes del inicio de la misa, el cardenal protodiácono se para delante del Papa y le dice (en latín): “El Dios de la paz, que levantó de la muerte al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, te da el palio tomado de la confesión del apóstol Pedro. El Buen Pastor te ha ordenado apacentar a sus corderos y ovejas, hoy que sucedes a Pedro en el episcopado de esta iglesia que fundó en la fe junto con el apóstol Pablo. El Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, de la inspiración y el discernimiento a tu ministerio para confirmar a tus hermanos en la unidad de la fe.” Y le impone el palio. Una vez concluido este rito y luego de la oración, el Papa recibe la mitra y vuelve a sentarse en la sede. Después, el decano del colegio cardenalicio se para frente al Santo Padre. Lo acompaña un diácono que porta el anillo del pescador en una bandeja. El Decano dice al Papa (en latín): “Santo Padre, el mismo Cristo, Hijo de Dios vivo, Pastor y Obispo de nuestras almas, que ha edificado su Iglesia sobre una piedra, te entregue el anillo con el sello de Pedro el Pescador, quien vivió su esperanza junto al mar de Galilea, y a quien el Señor Jesús le entregó las llaves del Reino de los cielos. Hoy tu sucedes al Bienaventurado apóstol Pedro en el Episcopado de esta Iglesia que preside en la comunión del amor, como el apóstol Pablo lo enseño, pedimos que el Espíritu del amor se derrame en nuestros corazones, y te llene de fuerza y mansedumbre para que con tu ministerio custodies a cuantos creen en Cristo en la unidad de la comunión.” Después, una representación del colegio cardenalicio (2 cardenales por cada orden) se acercan al Papa y le manifiestan su obediencia. Mientras tanto, se canta el himno “Tu es Petru”. Y la misa continua como de costumbre.

Te puede interesar: Así vive el Papa Francisco en Santa Marta: horarios, comidas, qué hace con los regalos y por qué no mira tevé

El anillo papal fue realizado de plata dorada simple y con un modelo sencillo que había rechazado Paulo VI, y lo diseñó el difunto artista italiano Enrico Manfrini (AFP)

Francisco decidió seguir utilizando la cruz pectoral simple que llevó durante todo el gobierno que tuvo como obispo y arzobispo de Buenos Aires, y el anillo papal fue realizado de plata dorada simple y con un modelo sencillo, diseñado por el difunto artista italiano Enrico Manfrini, conocido como “el escultor de los papas”, y representa a san Pedro con las llaves del reino de Dios. El diseño de ese anillo había sido ofrecido en su día a Pablo VI, que lo rechazó y eligió otro. Lleva grabada la inscripción “Franciscus Episcopus Romae” (“Francisco, Obispo de Roma”) y la fecha de elección de su papado: 13/03/2013. Pero este anillo lo utiliza en los momentos solemnes, en la cotidianeidad utiliza un anillo de color plateado con una cruz en el centro.

Hace 10 años, en su primera homilía de inicio de su nueva labor pastoral, el Papa Francisco recordó a San José y a su predecesor Benedicto XVI (Ioseph Ratzinger) “Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del ministerio petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal: es una coincidencia muy rica de significado, y es también el onomástico de mi venerado Predecesor: le estamos cercanos con la oración, llena de afecto y gratitud.”

Francisco no olvidará a San José en su homilía, al fin y al cabo Bergoglio sintió el llamado al sacerdocio en la basílica de San José de Flores, y nunca duda en recurrir a él en los momentos difíciles, sobre todo en una advocación que le es muy querida la de “San José dormido”. El Papa señaló: “Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que comporta también un poder…. que debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de San José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños; eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe custodiar.”

Diez años pasaron desde ese día, mucha agua debajo del puente. Pero Pedro, es decir Francisco, sigue allí como la roca que el mismo Cristo prometió que cimentaría su Iglesia. Como saludaban los romanos podemos decir: “Ad multos annos Papae Franciscus”, “por muchos años más, Papa Francisco”.

Seguir leyendo: