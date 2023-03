Vecinos de Villa Celina cortan la autopista Riccheri para reclamar por el asesinato de un hombre

Vecinos de Villa Celina cortan la Autopista Riccheri para pedir por la inseguridad

Antes del mediodía, un grupo de personas inició un corte total en la Autopista Riccheri, a la altura de la localidad bonaerense de Villa Celina, para reclamar por la inseguridad en la zona y pedir justicia por la muerte de Limber Valero Calle, un hombre de 41 años que este jueves fue asesinado por un presunto narcotraficante.

La protesta es llevada adelante por vecinos del barrio 17 de noviembre, al nivel del kilómetro 15 de la vía, debajo del puente de Olavarría y en la mano que va hacia capital federal.

Según detallaron los manifestantes a TN, todo comenzó en la noche de ayer, cuando un grupo de personas del vecindario irrumpieron frente a la casa de un supuesto traficante de drogas que “los atacó a balazos”.

En el tiroteo, de acuerdo a los testimonios de los vecinos, dos personas resultaron heridas, entre ellas Valero Calle, quien fue trasladado al Hospital Piñero, donde falleció. La segunda, un hombre de 32 años, recibió una herida de bala en una de sus rodillas. En este marco, fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en el barrio Las Achiras, en medio de una disputa por una cancha. El caso quedó en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de la fiscal Karina Licalzi, quien dispuso una serie de medidas para tratar de identificar y detener al autor del crimen.

“Nosotros estamos abandonados, no tenemos seguridad. Los narcos ocuparon todo Villa Celina y nuestro barrio. Vivimos con temor, no podemos salir a trabajar ni a llevar a los chicos a la escuela. La policia no patrulla y me consta. Cómo quieren que nos sintamos seguros?”, dijo una de las vecinas.

Por su parte, Lizbeth, hija del hombre asesinado, expresó: “Nosotros no vimos muy bien lo que pasó. Solo cuando empezaron los tiros nos escapamos para llamar a la policía y cuando regresamos lo encontramos tirado en el piso. Los vecinos fueron a la canchita para sacar a la gente que se droga, pero esas personas empezaron a tirar tiros al aire”.

“Mi papá estaba en ojotas porque fue a buscar agua y se resbaló porque había barro, y cuando se resbaló le pegaron un tiro en pecho. Mi mamá y yo nos acercamos pero la herida estaba a la altura del corazón, lo lleamos al hospital pero en el medio del camino mi papá falleció. No se sabe nada, no sabemos quién fue”, agregó la joven a TN.

Ahora, los vecinos piden reunirse con las autoridades de la provincia y advierten que hasta no lograrlo “no levantarán el corte”.

Los vecinos piden justicia por el hombre asesinado.

Al respecto, el Partido Obrero de La Matanza emitió un comunicado en apoyo a la protesta: “El asesinato de Limber tiene una responsabilidad directa en las bandas narcos que lucran con la vida de la juventud y las familias trabajadoras de nuestros barrios, pero también y en primer orden con el entramado mafioso de la bonaerense, que libera las zonas para que actúen las bandas con total impunidad y el poder político y judicial que son quienes ordenan el delito”, dijo Juan Romero, concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad.

“Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero acompañamos la movilización a la comisaría y el corte en la auotpista Riccheri convocada por la familia y los compañeros de Limber, exigimos que se detengan a los asesinos y que se desmantelen a las bandas que operan a la luz del día”, señaló Romero.

