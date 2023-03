San Miguel de Tucumán: el agente de tránsito que noqueó a un taxista pidió perdón y fue suspendido temporalmente

El agente de tránsito que noqueó a un taxista en Tucumán pidió disculpas.

El agente de tránsito que noqueó a un taxista en la ciudad de San Miguel de Tucumán pidió disculpas por su accionar y admitió que se sintió “desbordado” por la situación. “El hombre me había tirado de la moto, intentaba sacarme mi radio, mi casco y mi documentación. Me asusté porque se me venía muy encima”, expresó. Por la golpiza, fue suspendido de manera provisoria.

El violento episodio se viralizó este martes por la tarde en las redes sociales a través de un video en el que quedó registrado cómo el funcionario municipal, identificado como Emiliano Nasul, le pega un golpe de puño a un taxista y lo deja tirado en el piso, perdiendo sangre de la nariz. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Virgen de la Merced y Santa Fe, en Barrio Norte, y fue captado por un testigo que increpó al agente: “No podés pegarle, tenés que dar el ejemplo. Vos sos la autoridad, ¿cómo vas a hacer eso?”, le dijo.

Según explicó el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, en los momentos previos al golpe, el conductor del taxi habría sido demorado por cometer una infracción, por lo que Nasul le habría pedido llevar el vehículo al corralón municipal. “El taxi estaba estacionado en Marco Paz y Laprida, en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carné, la cédula verde, pero no tenía el carné de sanidad. Entonces, el inspector le indica que tiene que llevar el taxi al corralón”, señaló.

Una vez en camino al lugar, al frenar en un semáforo, el taxista se baja del rodado, tira de la moto al inspector y le arrebata la documentación. En ese momento es cuando el motorista de tránsito le pega una trompada que tira al piso al conductor del vehículo en infracción. “¡Mirá como me ha tirado de la moto! ¿Por qué me tengo que dejar pegar?”, se justificó en primera instancia el agente.

“Me viene a tratar de coimero y me pega encima. No papá. Me tira de la moto. No es así”, agregó.

Por el hecho, el dueño del taxi fue citado a la repartición pública, mientras que al agente municipal se le inició un sumario administrativo y fue suspendido provisoriamente de sus funciones.

“No debería haberlo hecho. No se justifica el hecho de violencia, más allá de que el inspector se cayó y se golpeó”, dijo el subsecretario de Tránsito provincial en diálogo con medios locales.

A las pocas horas de la viralización de las imágenes, el funcionario protagonizó un nuevo video, pero esta vez mostrando su arrepentimiento: “Soy Emiliano Nasul, motorista de transito, afiliado 37.114, soy el que se vio involucrado en el video. Solo quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación”.

“Este hombre me había tirado de la moto, me intentaba sacar mi radio, mi casco, mi documentación. Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima. No justifico mi accionar pero estaba asustado”, dijo.

De acuerdo a información del diario La Gaceta, el agente de tránsito implicado es boxeador amateur y es entrenador de la disciplina en “Nasul Box”, uno de los gimnasios más importantes de la capital tucumana y perteneciente a su padre Miguel, reconocido técnico de boxeo en la provincia por ser el preparador físico de grandes figuras de la región.

El funcionario municipal implicado es hijo de Miguel Nasul. (Instagram)

El episodio generó un fuerte debate en las redes sociales respecto a la actitud de Nasul hacia el taxista. Mientras que algunos celebraron el accionar del agente, otros coincidían en que la golpiza -efectuada por parte de un funcionario público- podría haberle costado la vida al conductor, quien sufrió daños en su rostro y quedó tirado en el piso.

