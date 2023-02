Misterio en Mendoza: un abogado continúa desaparecido hace casi un mes y ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre su paradero

En sus tiempos libres, Nataniel Guzmán realizaba shows de stand up.

A falta de dos días para que se cumpla un mes de la desaparición de Nataniel Guzmán, un abogado jujeño que es intensamente buscado desde el pasado 27 de enero en Mendoza, el Ministerio de Seguridad provincial ofrece una millonaria recompensa para quien pueda aportar información fehaciente sobre su paradero. “Parece que una nave extraterrestre lo hubiera abducido. Lo tragó la tierra”, dijo a principios de febrero Silvia Saavedra, la madre del hombre buscado, en diálogo con Infobae.

Según el comunicado difundido por las autoridades provinciales, Guzmán fue visto por última vez el 27 de enero pasado. Ese mismo día, su ex novia denunció que mantuvo una conversación con él vía WhatsApp en horas del mediodía, e informó que había regresado desde la localidad balnearia de Mar de Ajó —donde estaban de vacaciones— tras una discusión de pareja.

Por otra parte, la empresa de telefonía celular Claro confirmó que los últimos registros del móvil de Guzmán fueron a las 19.48 del jueves 2 de febrero, seis días después de su desaparición. La señal, según dijeron desde la compañía, fue captada por una antena ubicada cerca del Monumento Canota, camino a la Reserva Natural Villavicencio, en el departamento mendocino de Las Heras.

En cuanto a la elevada recompensa de 1.350.000 pesos, desde la cartera conducida por el ministro Raúl Levrino aclararon que la misma estará supeditada a la calidad de los datos aportados para hallar a Guzmán. En este sentido, la certificación de la información estará a cargo por la autoridad fiscal y/o judicial interviniente, según explica el comunicado de prensa.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza ofrece una recompensa de 1.350.000 de pesos a quien aporte datos certeros sobre el paradero de Nataniel Guzmán.

Nataniel Guzmán nunca llegó a su lugar de trabajo

Nataniel, de 38 años, debía presentarse a trabajar el último 1 de febrero en los Tribunales de Familia de la localidad mendocina de Las Heras. Sin embargo, nunca apareció y los compañeros entendieron que algo andaba mal. En este marco, realizaron la denuncia en la fiscalía y notificaron a Silvia Saavedra, su madre, que se tomó un avión desde San Carlos de Bariloche, donde reside actualmente, para encabezar la búsqueda en territorio mendocino.

A medida que pasan las horas y no hay novedades de su hijo, Silvia se encuentra “preocupada” por la lentitud de la justicia. Hoy, durante un nuevo diálogo con este medio, la madre de Nataniel insistió en la importancia de que las autoridades agilicen la gestión para conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado los últimos movimientos del letrado, tanto las instaladas en el municipio de Las Heras como las ubicadas en el metrotranvía de la capital mendocina —el departamento donde vive Guzmán se encuentra frente a una de las estaciones—.

“Ahora estoy pidiendo una audiencia para hablar nuevamente con el procurador... Yo hablé con ellos el 10 —de febrero— y les manifesté lo que pienso... pero todo es muy lento”, lamentó la mujer.

En tanto, durante una entrevista con radio LvDiez, Saavedra dijo: Sus documentos los tengo yo, parece que él solo ha salido con su celular y una mochilita. En su casa estaba todo en orden, todo bien”.

Según el relato inicial de Silvia a este medio, ella se enteró de la desaparición de Nataniel cuando su nieta, que vive en Buenos Aires, le contó que una amiga había publicado un mensaje de búsqueda en redes sociales. “Mi nieta se pone en contacto con la chica que había publicado la búsqueda, ella me pasa su contacto y le hablo. Se llama Florencia, que es la ex novia”, recordó.

Al día siguiente, Silvia se tomó un vuelo hacia la provincia de Mendoza. Una vez allí, se dirigió de inmediato a la Fiscalía N°1 de la ciudad capital, pero inicialmente no quisieron brindarle mayores detalles de la investigación. Sin embargo, apeló a su rol de madre para ponerse firme y exigió que le dieran alguna información sobre su hijo. “Me informaron que la causa había pasado al Ministerio Público Fiscal del Polo Judicial, que está en las afueras de la ciudad. Me dirijo hacia allá y me atiende la ayudante de fiscal, que amablemente me contó lo que estaba pasando y algunas medidas que se estaban tomando. Como yo no estaba en el expediente, no me podían dar demasiada información”, explicó.

Esa misma tarde, personal de la Policía Científica de Mendoza y el ayudante fiscal Darío Lescano encabezaron una inspección ocular en el departamento de Nataniel. Fue en ese contexto que Silvia se encontró por primera vez con Florencia, quien aseguró ser la ex novia de su hijo. “Se llevaron una CPU, anotaron lo que creían que estaba faltando y me hicieron entrega de la llave del departamento. Como es alquilado, la propietaria del departamento estaba preocupada”, aseguró.

Nataniel Guzmán desapareció el pasado 27 de enero en la ciudad de Mendoza.

En el marco de la investigación, a cargo del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, el pasado 27 de enero la compañía de telefonía Claro ubicó la señal del teléfono celular de Nataniel en un lugar llamado La Canota, camino a Villavicencio y a pocos kilómetros de su casa. Pero los reiterados intentos por comunicarse, hasta el momento fueron en vano. Si bien en dicha zona se realizaron los rastrillajes de rigor, allí no se encontraron indicios de Nataniel.

A poco de que comenzara la investigación, Silvia solicitó “con urgencia” las imágenes de una cámara de seguridad lindera al departamento de su hijo, la cual podría haber filmado los últimos movimientos de Nataniel antes de su desaparición. “Solicito con urgencia que verifiquen las cámaras de los días jueves, viernes, sábado y domingo. Las más importantes son del viernes, porque los vecinos lo vieron a las 9 de la mañana despidiendo a unos amigos de Jujuy que habían venido en moto. Una señora dijo que lo vio con cara de dormido”, subrayó durante la entrevista con Infobae.

Desesperada ante la falta de novedades, la mujer sugirió que la ex pareja de Nataniel debería saber algo más sobre su paradero. “La chica que denuncia es la que debería saber un poquito más. Hay muchas cosas como mamá que no me cierran. Yo lo busco vivo porque era un chico con proyectos y futuro. No se compraba un auto porque se quería ir a España a visitar a su hermana. Veo muy lejano que se quisiera quitar la vida”, concluyó.

Nataniel Guzmán, el abogado que es intensamente buscado en Mendoza

Por disposición del fiscal Pirrello, la causa por su desaparición está bajo secreto de sumario por 90 días.

Aquella persona que pueda brindar información fehaciente para colaborar con la búsqueda de Nataniel Guzmán, debe comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas: 0800-222-6727, 0261-385-7138 o al 911. También puede notificarse a la Dirección de Inteligencia Criminal, llamando al 0261-385-9033.

