La Gala Solidaria de Fundami: alfombra roja y una subasta con la firma de Messi

Fabián Medina Flores y Alexia Toumikian, anfitriones de la gala, junto Mirtha Legrand de Tinayre, que es Madrina Honoraria de Fundami

Para lograr hacer realidad un ambicioso proyecto de reformas internas y ampliación del Hospital Materno Infantil marplatense Victorio Tetamanti, el último lunes de enero se celebró la XIII edición de la Cena de Gala Solidaria, de Fundami, en el Hotel Costa Galana de la ciudad balnearia. El encuentro con fines benéficos, frente al mar, contó con la presencia de actores, figuras de la política y de la Madrina Honoraria de la Fundación, Mirtha Legrand de Tinayre, que estaba disfrutando de sus vacaciones en esa ciudad y mantiene firme su compromiso con esta causa desde hace muchos años.

Fundami es una entidad no gubernamental que ofrece asistencia técnica y financiera para la realización de proyectos que mejoren la atención sanitaria del niño y la madre en dicho hospital público, situado en la calle Castelli 2450. Para tal fin se esfuerza por conseguir nuevos equipamientos, instrumental y aparatología de última tecnología necesarios, además de la remodelación edilicia.

Fabián Medina Flores y Alexia Toumikian fueron los encargados de recibir a los invitados y animar la alfombra roja de la gala

La gala, que fue todo un éxito, tuvo su propia alfombra roja y contó la animación de una dupla explosiva, integrada por la modelo y conductora Alexia Toumikian y el periodista Fabian Medina Flores. Ambos recibieron a las principales personalidades para pasarle más tarde el micrófono a Nequi Galotti, actual conductora de la gala.

Alexia y Fabián recibieron a los invitados de la tradicional gala de punta en blanco

La dupla de Alexia y Fabián fue propuesta por Héctor Vidal Rivas y Mirta Legrand. “Con total elegancia y frescura pusieron dinamismo y diversión a la alfombra roja llena de personalidades del arte, la cultura y la política. Es que la dupla tiene experiencia previa trabajando en conjunto, ya que en Veer, el programa que conduce Alexia Toumikian por C5N, Fabian fue varias veces invitado y la química entre ellos ya es un hecho. Ojalá podamos disfrutar de ambos conductores juntos en futuras ocasiones.”, expresaron desde Fundami.

Alexia y Fabián junto a una de las asistentes, Guillermina Valdés, con un vestido metalizado

Entre los invitados, estuvieron presentes Facundo Arana, Guillermina Valdés, Agustín Aristarán (a) “Soy Rada”, y figuras de la política como Facundo Moyano y su mujer Eva Bargiela, entre otros.

La diva sorprendió en esta edición con un subasta muy especial para incentivar las ganas de colaborar. Consiguió una camiseta de Messi autografiada, que ya está en manos del empresario farmacéutico marplatense Luis Emilio Terry Artus, que pagó 11 millones de pesos por ella.

A la diva de los almuerzos se le ocurrió subastar una camiseta de la Selección firmada por Messi, gracias a su ingeniosa gestión

La gestión fue un capítulo aparte. Legrand contó que había hablado con la mamá de Messi. “Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, comenzó relatando Mirtha. Y siguió: “Luego se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”. Al conseguir esa casaca tan deseada la destinó para aumentar la recaudación de los fondos. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico”. Y así lo hizo.

La totalidad de los fondos recaudados en la cena serán destinados a ayudar en la realización del proyecto de construcción de la residencia de madres y el área de terapia ocupacional y kinesiología del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. La iniciativa consiste en reformas internas por 150m2, la ampliación de 142m2 y la construcción de una terraza exterior de 37 metros cuadrados.

Facundo Arana en una entrevista a su llegada

“La obra contempla, no sólo la parte edilicia, sino su adecuado equipamiento, cumpliendo con altos estándares de sanidad y principalmente considerando las necesidades y características humanas que ese espacio requiere”, destacaron en la fundación del Materno Infantil.

Agustín Aristarán (Soy Rada) en la alfombra roja de Fundami

Para más información sobre Fundami, y colaborar: www.fundami.com.ar/

