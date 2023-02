Buscan intensamente al sobrino de un ex gobernador de Jujuy que desapareció hace más de 10 días en Mendoza

Nataniel Guzmán también da shows de stand up.

A 11 días de la desaparición de Nataniel Guzmán, un abogado jujeño que es intensamente buscado desde el pasado 27 de enero en Mendoza, familiares y amigos aún mantienen las esperanzas de hallarlo sano y salvo a pesar de que todavía no recibieron pistas concretas sobre su posible paradero.

Nataniel, de 38 años, debía presentarse a trabajar el último 1 de febrero en los Tribunales de Familia de la localidad mendocina de Las Heras. Sin embargo, nunca apareció y los compañeros entiendieron que algo andaba mal. En este marco, realizaron la denuncia en la fiscalía y notificaron a Silvia Saavedra, su madre, que se tomó un avión desde la provincia de Jujuy para encabezar la búsqueda en territorio mendocino.

Silvia, en diálogo con el canal de noticias TN, contó que su hijo había estado de vacaciones en la ciudad balnearia de Mar de Ajó junto a su novia días antes de su desaparición, pero una discusión entre ambos habría desencadenado el regreso anticipado del hombre al departamento donde reside en el centro de Mendoza.

Nataniel Guzmán desapareció el pasado 27 de enero en Mendoza.

Ya de vuelta en su domicilio, el viernes 27 de enero Nataniel salió a despedir a unos amigos que lo habían ido a visitar para apoyarlo en medio de su crisis amorosa. “Me enteré de esto porque fui hasta su casa y me lo contó un vecino. Sus amigos no saben nada de él, están sorprendidos y preocupados”, explicó la mujer al citado medio.

De acuerdo a la información brindada por medios mendocinos, la policía fue hasta su domicilio y encontró todas sus pertenencias, entre ellas el portafolio que utiliza habitualmente para ir a trabajar.

“No se lo pudo haber tragado la tierra. Necesito que la justicia acelere los tiempos y por favor pida las cámaras de seguridad para reconstruir los últimos pasos de mi hijo. Él estaba bien de ánimo, por eso pienso que no atentó contra su vida”, señaló la madre de Nataniel, quien además de ejercer como abogado realiza shows de stand up.

En el marco de la investigación, a cargo del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, el pasado 27 de enero la compañía de telefonía que tiene Nataniel ubicó su teléfono celular en un lugar llamado La Canota, camino a Villavicencio y a pocos kilómetros de su casa. Pero los reiterados intentos por comunicarse, hasta el momento, fueron en vano. Si bien en dicha zona se realizaron los rastrillajes de rigor, allí no se encontraron indicios de Nataniel.

Una de las líneas de investigación citada por MDZ Online apunta a que Guzmán tenía ciertas diferencias con vecinos del barrio, por lo cual no se descarta la hipótesis de que haya sido víctima de un ajuste de cuentas.

Nataniel es sobrino nieto de Horacio Guzmán, quien fuera gobernador de la provincia de Jujuy en tres periodos distintos y diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR).

Por disposición del fiscal Pirrello, la causa por su desaparición está bajo secreto de sumario por 90 días.

Aquella persona que pueda brindar información fehaciente que ayude en la búsqueda de Nataniel Guzmán, puede comunicarse al 911 o bien al 388-471-4589.

