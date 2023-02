Un hombre se disfrazó de Papá Noel para reclamar ante un juez: sostiene que no lo dejan ver a su hija

Papa Noel de Cipolletti

El viernes por la mañana, cargado de regalos y vestido de Papá Noel un hombre se presentó en un Juzgado de Familia de la ciudad de Cipoletti con un reclamo muy específico: que se cumpliera el acuerdo de régimen de visitas otorgado por el juez, debido a que la madre de la niña no le permite verla desde el 20 de diciembre.

El hombre, que no quiere revelar su nombre, que en su cuenta de Instagram se presenta como realizador visual, se hizo filmar con el disfraz y los regalos que su hija todavía no pudo recibir para llamar la atención en el juzgado, donde exigió una respuesta.

El papá noel fue recibido por el juez de familia Jorge Benatti quien lo vio “muy angustiado”. En comunicación con Infobae el magistrado dijo que “estas personas tienen un convenio de régimen de comunicación de la nena con su papá y por alguna de desaveniencia que hubo entre adultos, el señor desde el 20 de diciembre no tiene contacto con la hija y hoy se presentó acá en el juzgado vestido de Papá Noel con unos regalos y quería hablar conmigo, así que lo recibí. Lo convoqué junto con su abogada. Obviamente lo recibí, escuché su relato, le expliqué cómo era el trámite judicial, nada más que eso”, explicó.

Te puede interesar: El emotivo gesto de un juez para decirle a una nena que había sido adoptada

El juez Benatti cree que el hombre estaba bien, en sus cabales, más allá de presentarse con un disfraz

El juez había tenido audiencias con los padres de la niña, en diciembre del 2021 y hasta diciembre del año pasado afirmó que se había cumplido el régimen. “Pero sucedió algo en fechas cercanas a las fiestas y la mujer no accedió a cumplir el régimen. Desde esa audiencia no lo había vuelto a ver al señor y hoy vino en una situación de angustia, porque no veía a su hijita. Lo recibí, saqué una resolución en el expediente pero todo esto que estaba pasando, no tenía conocimiento porque no se me había planteado en su momento. Me entero hoy recién de todo esto”, expresó el juez esa misma tarde y agregó: “La señora había pedido una suspensión del régimen de contacto y tuve que resolverlo. Dicté una resolución respecto del pedido que había hecho la mujer. Pero mientras la señora formuló ese pedido, no lo está cumpliendo, no permite que se lleve a cabo el régimen por eso, el señor desde hace un mes y pico no tiene contacto con su hija”, explicó sobre la situación actual.

Te puede interesar: Quien es Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que le firmó la tenencia de Lucio a la madre y su novia

El juez Benatti cree que el hombre estaba bien, en sus cabales, más allá de presentarse con un disfraz. “No creo que que tenga algún problema mental el señor. El año pasado intervino el equipo interdisciplinario, antes de la audiencia con las partes de 2021. El equipo compuesto por una psicóloga y una psicopedagoga no advirtió nada. Esto fue hace un año atrás, y en un año pueden pasar muchas cosas, pero yo no noté que fuera una persona que no estuviera equilibrada mentalmente. Lo noté muy angustiado. Desde mi lugar traté de tranquilizarlo, le expliqué cómo son los pasos procesales a seguir y demás. Ahora esperaremos si la señora acata o no la resolución, apela o va la Cámara de Apelaciones. Los trámites judiciales tienen sus tiempos y todo eso es lo que hay que esperar”, concluyó el juez.

Los videos

“Viernes 3 de febrero, me quedaron algunos regalos por repartir para una niña víctima de maltrato. Vamos a ir al juzgado de familia a ver si encontramos una solución para entregar los regalos y puedo continuar con mi trabajo y que la niña recupere sus derechos”, comienza el video con el fondo del juzgado.

En el video Paseiro dijo que esa bolsa con regalos representaba el maltrato, que a una niña que no se le permite relacionarse con toda su familia, de viajar con su familia o ir al bautismo de su hermano, es una niña que está sufriendo maltrato”, ante el asombro de los empleados del juzgado.

El papá Noel de Cipolletti explicó que tenía acordado un régimen de visitas cada 15 días, aunque asegura que hace un mes no la ve y desde hace dos semanas no recibe llamados y también dijo que tenía el bautismo de su hermano y viajes planificados, a los que su hija no pudo asistir. El hombre acusa a la mujer de “inventarle denuncias falsas para cortar el vínculo” y que esas denuncias son rápidamente tomadas por el juzgado y que debió buscar una forma de llamar la atención para que sus peticiones sean escuchadas.

Seguir leyendo: