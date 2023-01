La ola de calor se extiende en el país y hay provincias bajo alerta amarilla

La ola de calor continuará en la zona centro y norte del país (FOTO NA.zzzz)

La semana inició con temperaturas elevadas y se registró una ola de calor en el norte y centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones climáticas continuarán de igual manera durante los próximos días y advirtió que algunas provincias están bajo alerta amarilla.

La temporada de verano atraviesa un periodo de calor intenso en gran parte del país, y desde el SMN advirtieron este miércoles que varias ciudades podrían llegar a los 40 grados. En ese marco, se informó que se presenta el alerta amarilla por altas temperaturas que estará vigente en la totalidad de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Salta.

A su vez, el organismo indicó que el alerta se extiende a casi todo el territorio de Corrientes y Santiago del Estero, norte de Córdoba y este de Catamarca. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, región norte y centro; como el área metropolitana (AMBA) también se encuentran bajo la misma advertencia. En el sur del país, el pronóstico por temperatura extrema de calor se extiende a la región oeste de Chubut y Santa Cruz.

Alerta amarilla por calor en varias provincias del país (Fuente: SMN)

El alerta amarilla que afecta a varias provincias del país implica que los altos niveles de calor pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. En particular, resultarían peligrosos para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Ante tal pronóstico, el ministerio de Salud recomendó aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Para la Ciudad de Buenos Aires el SMN informó que las temperaturas superarán los 30° durante los próximos días. Si bien se esperan jornadas con cielo parcialmente nublado, la mínima será de 24° y la máxima de 32° para este miércoles y jueves. El viernes habrá un leve aumento de la temperatura pero el fin de semana se volverán a registrar 31 grados.

Si bien las temperaturas máximas continuarán en 32° hasta el próximo martes, se mantendrá el cielo parcialmente nublado y solo se esperan tormentas aisladas para la madrugada y mañana del sábado.

Cindy Fernández del SMN sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires aún no se puede considerar que exista una ola de calor porque “las temperaturas de ayer no llegaron a los umbrales necesarios, así que aunque hizo calor no sumamos ningún día”. Además, remarcó que para que se dé el fenómeno, durante tres días consecutivos la mínima no puede ser inferior a 22,3° y la máxima tiene que ser superior a 32,3°.

Ante un alerta amarillo por calor se aconsejó no exponerse al sol en exceso (Maximiliano Luna)

“No hay áreas bajo ola de calor a nivel país, pero sí hay algunas ciudades del centro que hoy empiezan a sumar días” y que se encuadran dentro de los umbrales de ola de calor, explicó la meteoróloga a Télam.

Por otra parte, la especialista advirtió sobre la sequía que afecta al país y que se agrava a causa de las altas temperaturas. En la región “prácticamente no hemos tenido precipitaciones en lo que va de enero, a pesar de que es un mes que suele llover y de hecho lo normal es un promedio de 135 milímetros”, planteó sobre la extrema sequía que afecta desde hace tres años.

A diferencia del calor extremo que se vivirán en diversas provincias, en la región pampeana y Cuyo se esperan condiciones “más inestables con precipitaciones esporádicas y puntuales podrían darse algunas lluvias en la zona central donde la sequía es extrema”, planteó Fernández.

Ranking de temperaturas según el SMN

A partir de los datos obtenidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura más elevada se registró en la capital de Santiago del Estero, con 40,4 grados. En las localidades de Las Lomitas en Formosa, y Orán, en Salta hubo temperaturas fueron superiores a los 39°; y en las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero se llegó a los 38°.

Por otra parte, se detalló que hubo temperaturas superiores a los 37° en las localidades santafesinas de Ceres, Rosario y Súnchales, en las ciudades entrerrianas de Paraná y Concordia y en Monte Caseros y Paso de Los Libres provincia de Corrientes. Mientras que las temperaturas superaron los 36° en Roque Sáenz Peña en Chaco, Sauce Viejo en Santa Fe, Gualeguaychú en Entre Ríos, en la Ciudad de la Rioja, Villa María en Córdoba, y en las localidades correntinas de Mercedes y la ciudad de Corrientes.

Por último, se remarcó que en Buenos Aires el organismo detectó que las temperaturas más altas se registraron en las ciudades de Junín, con 35.8°, en Moreno, con 34°, y Merlo con 33.8°.

