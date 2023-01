Guardavidas santafesino fue atacado en una playa de Brasil por ser argentino: le rompieron una costilla

Agustín Maldonado fue atacado en una playa de Itapema por un médico brasileño

Hace apenas una semana, un guardavidas santafesino se había convertido en noticia por rescatar, en Río de Janeiro, a dos niños que se estaban ahogando en el mar.

En las últimas horas, otro guardavidas también fue protagonista de un hecho llamativo. Agustín Maldonado, oriundo de la ciudad de Santo Tomé, fue agredido en una de las principales playas de Itapema, Brasil, “por ser argentino”.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el balneario Meia-Praia Beach, cuando un médico brasileño, de 43 años, luego de agredir a otras argentinas, golpeó al joven provocándole tres lesiones: fractura de una costilla, pinzamiento en una vértebra y una astilla en el cúbito del antebrazo.

La agresión tuvo lugar cuando el cuerpo de guardavidas del balneario se dispuso a realizar la actividad física diaria, como cierre de la jornada. El atacante logró entrometerse entre los participantes y, sin previo aviso, atropelló a Maldonado para hacerlo caer y luego le dio varios golpes de puño.

El joven guardavidas sufrió quebradura de una costilla, pinzamiento en una vértebra y una astilla en el cubito del antebrazo

“Como guardavidas tenemos la obligación de entrenar una hora por día. En general trabajamos de 7 a 19 y, luego de eso, hacemos el entrenamiento. Cuando arrancamos a correr en grupo, un hombre que estaba sentado en una reposera, se levantó y fue directamente a chocarnos”, comenzó su explicación, en diálogo con Aire.

Y agregó: “El grupo se abrió y me lo encontré de frente. Me caí y le pedí disculpas porque no entendí qué había pasado. Cuando me escuchó hablar, hice dos pasos y me pegó. Ahí lo detuvieron”, explicó el joven.

Por su parte, antes de agredir físicamente a Agustín, el hombre había acosado a dos guardavidas mujeres, también argentinas, a quienes atacó verbalmente por no ser brasileñas y estar trabajando allí. “Se acercó, las increpó y como no le contestaron, les preguntó por qué estaban ahí si no eran brasileñas. Después les pateó una pelota en la espalda de una de las chicas”, explicó Agustín.

Luego de este serie de ataques, el médico brasileño deberá enfrentar los cargos de desacato a la autoridad, lesiones graves a un funcionario público y acoso sexual.

El hecho ocurrió en el balneario Meia-Praia Beach, de Itapema

La salud de Agustín

Producto de este desafortunado hecho, Maldonado deberá respetar los 30 días de reposo absoluto, que le indicaron en el hospital local. Sin embargo, tendrá que atravesar un mes de cuidados, sin trabajar ni percibir su sueldo.

Agustín Maldonado llegó junto a un amigo a Brasil en el mes de septiembre de 2022

El joven guardavidas argentino llegó a Brasil el pasado mes de septiembre, con la intención de trabajar de su profesión, aprovechando la época de verano. Sin embargo, su idea es continuar de viaje a Europa, para seguir en la temporada estival. “Llegamos a Brasil con mi mejor amigo en septiembre de 2022, mi intención es quedarme hasta marzo y después hacer temporada europea”, concluyó.

Otro guardavidas santafesino, protagonista en Río de Janeiro

Jon Michael Morgan, oriundo de la localidad santafesina de San Javier, rescató el miércoles pasado a un niño de 11 años y a una nena de 13 que eran arrastrados mar adentro.

Guardavidas argentino se vistió de héroe en Río de Janeiro

“Estaba tomando mate cuando vi que una señora empezó a gritar por la vida de su hija: ¡estaba ahogándose! Si bien la mujer hablaba en portugués, me di cuenta que algo raro pasaba porque la gente automáticamente se apartó del lugar”, sostuvo el joven en diálogo con TN.

Y agregó: “Fueron dos emergencias en distintos momentos. La primera fue a las 14, y la segunda una hora después, más o menos. Si bien hay guardavidas en la playa, los puestos están a 500 metros uno del otro. En la zona de los rescates hay una corriente de retorno, que es donde el mar te tira para adentro, sin que te des cuenta”.

Jon, quien hizo el curso de guardavidas como complemento de su carrera (profesorado de educación física) es sobrino del nadador estadounidense John Morgan, ganador de 13 medallas de oro en dos juegos Paralímpicos y participante la tradicional maratón de aguas abiertas, Villa Urquiza-Paraná.

