Rosario: le robaron su gato y pide que la Justicia le permita acceder a cámaras de seguridad

Picolino fue robado en Rosario.

“La angustia no termina”, dice Jorgelina Omegna, la farmacéutica de 55 años que el pasado martes sufrió en Rosario el robo de Picolino, un gato gris que padece leucemia y que desde hace meses afronta un costoso tratamiento para mejorar su salud. En medio de una desesperada búsqueda, la mujer y su familia piden que la Justicia permita el acceso a las cámaras de seguridad para intentar encontrar a su mascota.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre alrededor de las 18 en las calles 27 de febrero y Fraga, frente al cementerio La Piedad, en la ciudad santafesina. Jorgelina aguardaba dentro de su auto para avanzar en el semáforo, camino al control veterinario de su mascota, cuando dos delincuentes en moto la acecharon. En ese momento, uno de ellos rompió el cristal de su ventanilla y se llevó el bolso en el que se trasladaba Picolino. Según supone Omegna, los ladrones robaron a su gato “creyendo que era una cartera o algún objeto de valor”.

Su dueña lo busca desesperadamente.

Tras el robo, la mujer decidió realizar una denuncia en la Comisaría 19ª y amplificar su pedido de auxilio en las redes sociales. En diálogo con Infobae, explicó que el caso quedó a cargo del fiscal Germán Mazzoni, aunque aún sin avances ni novedades.

“Estamos desesperados. Pedimos que se autorice la revisión de cámaras tanto municipales como provinciales, pero nadie se comunicó. Hicimos la búsqueda desde el mismo día, intentando adivinar dónde pudieron deshacerse de Picolino y del bolso”, relató.

De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, la moto de los delincuentes escapó a contramano para la zona oeste, por la calle 27 de febrero hacia el lado de la Avenida Provincias Unidas.

“El desamparo y abandono por parte de las autoridades es total, como si lo que me hubiesen robado fuera un par de zapatillas o cualquier bien material. La vida de mi gato depende de que hagan algo”, agregó.

Omegna presentó una denuncia en la Comisaría 19.

Durante la mañana del 1º de enero Jorgelina decidió salir a buscar por sus propios medios a su mascota, recorriendo toda la zona en la que ocurrió el robo. “Dejamos folletos y buscamos en basurales pero a ciegas y sin saber con certeza hacia qué punto cardinal se habían ido los ladrones, sabiendo que está repleto de cámaras en todas las esquinas y avenidas principales”, dijo. Pese a su intenso rastreo, no logró encontrar al felino.

Te puede interesar: Rosario: le rompieron la ventanilla del auto y le robaron a “Picolino”, un gato con leucemia

Actualmente Picolino enfrenta un extenso y costoso tratamiento para luchar contra la leucemia y también contra el virus de la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF). Desde el 3 de abril pudo empezar a tratarse contra la segunda de las enfermedades, y le dio batalla. A fines de junio terminó de aplicarse un total de 84 inyecciones diarias para curarse del PIF, con medicamentos que rondaban los 50 dólares. Luego, tuvo una recaída que implicó un nuevo tratamiento por 8 semanas más, con una dosis mucho más alta. “No le quedaba otra para salvarse”, señaló su dueña.

“Justo el día que ganamos el Mundial habíamos terminado con los 90 días de observación, por eso ese martes lo llevé a hacer los análisis de control”, sostuvo.

El gato tuvo que enfrentar un costoso tratamiento

En las últimas horas, Jorgelina comunicó que las autoridades del Palacio Municipal de Rosario, actualmente conducido por la intendencia de Pablo Javkin, oyeron su pedido: “Me dijeron que me quede tranquila, me prometieron una respuesta y me la van a dar. Entendieron la urgencia”.

“Picolino merece un final feliz y un regreso a casa. No pierdo las esperanzas pero Rosario es tierra de nadie, ya no se puede vivir más. Es salir de tu casa y no saber si vas a volver”, expresó Omegna, quien a pesar de las demoras y obstáculos, no se rinde.

Picolino logró mejorarse de uno de sus virus, aunque aún sigue bajo tratamiento por la leucemia.

El gato es de color gris, de tamaño pequeño y con algunas partes del cuerpo sin pelo. Al momento del robo se encontraba dentro de un bolso negro cerrado, con lunares blancos, el mismo que utilizaba semanalmente para asistir a sus consultas al veterinario y continuar con su tratamiento contra la leucemia.

En caso de obtener alguna información o dato sobre el paradero del felino, Jorgelina pide comunicarse con ella a través de su cuenta de Instagram o a su celular personal.

Seguir leyendo: