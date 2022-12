Entre el calor y la definición del Mundial, vecinos de Exaltación de la Cruz ya llevan una semana sin luz ni agua

Vecinos de Exaltación de la Cruz reclaman por estar sin luz desde hace una semana

El viernes 9 de diciembre, la Selección Argentina se jugaba frente a Países Bajos el pase a las Semifinales del Mundial de Qatar 2022 en un encuentro que ya quedó, por distintas circunstancias, en los libros de historia. La tensión y la adrenalina del momento se vivió en todo el país, o en casi todo, porque en unas 80 casas de Exaltación de la Cruz se cortó la luz antes de que inicie el alargue. Tampoco vieron la sufrida tanda de penales.

Hace ya una semana que en medio de la ola de calor y en la última etapa del certamen de fútbol más esperado en cuatro años, los vecinos de la localidad viven implorando porque se les devuelva los servicios esenciales. Y esto, claro, va más allá de lo que pase en Qatar porque la realidad hasta los hace olvidar que Lionel Messi puede alzar por primera vez la Copa del Mundo.

“Apenas terminaron los noventa y pico de minutos del partido, se corta la luz. No pudimos ver nada. Alguno escuchó el resto del partido en una radio a pilas. Estamos así hace una semana. Hicimos reclamos pero no hay respuestas”, cuenta Mariano Marzorati, uno de los afectados por las tormentas que sucedieron en ese momento y que habrían afectado los postes de luz.

Entre ellos también hay bebés de meses, adultos mayores, niñas, niños y trabajadores que no encuentran una solución a un problema que se agrava con los días.

Te puede interesar: Aseguran que hoy no habrá nuevos cortes de luz y el servicio se restablecería en su totalidad

Uno de los postes de luz caídos por la fuerte tormenta que el pasado viernes 9 de diciembre azotó Exaltación de la Cruz

El reclamo

Exaltación de la Cruz es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, su cabecera es Capilla del Señor y se encuentra ubicada a 82 km de la ciudad de Buenos Aires y forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí no todos tienen luz.

“No tener luz significa no tener agua porque en la mayoría de las casas de Exaltación de la Cruz el agua llega por medio de una bomba. En estos días hubo muy poca acción del Municipio y de las cooperativas, que son dos, que de alguna manera tienen todos los servicios a cargo: controlan la luz, internet, el teléfono... ¡No dan abasto! El tornado destruyó postes de luz, tiró árboles, se volaron techos... Hay mucha gente damnificada y muchos usuarios no recuperaron la luz como en algunas zonas, pero ya pasó una semana y seguimos a oscuras”, detalló el conflicto Mercedes, una vecina.

Por su parte, Mariano asegura que de inmediato iniciaron los reclamos a las entidades correspondientes, pero “en ningún momento nos dieron el número de reclamo”. “Lo hicimos también por email porque por teléfono ya no contestaban. La verdad es que fue bastante caótico”, cuenta.

Según la página oficial del Ministerio de Defensa, el lunes 12 de diciembre llevaron agua a los vecinos afectados (www.argentina.gob.ar)

De inmediato, el chat de vecinos se puso a la orden del día y cada uno de los afectados contaba si había recuperado el suministro o no. Los que habían recuperado la luz como aquellos que viven a mayor distancia ofrecían sus canillas para que al menos tuvieran agua para lavarse o cocinar unos fideos.

“Lo que supimos es que se había caído la red y las torres de alta tensión y que lo estaban arreglando. Después vimos un comunicado de la empresa de suministro que decía que el 80 % ya tenía el servicio mientras nosotros seguimos sin luz. O sea, que este viernes para unas 80 familias se cumplieron siete días sin luz aunque no sé a ciencia cierta cuál es la magnitud, pero tengo un amigo que vive en barrio San Joaquín, en la en la entrada de Capilla del señor, sobre la Ruta 39, y a ellos también le cortaron la luz. El corte fue general”, advierte y lamenta: “Mi vecino tiene un bebé de seis meses y padece esta situación”.

A modo de aliviar la situación, el miércoles 12, el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, llevó agua potable a casi 3000 personas de los cuatro barrios afectados. “La distribución de agua está a cargo de la agrupación Ingenieros 601 de Campo de Mayo del Ejército que trabaja en los barrios afectados Carlos Leeme, Suavegón, La sidrera y el corredor de la 8 con un camión cisterna y 3 suboficiales. Está previsto que las tareas de asistencia, realizadas junto al municipio de Exaltación de la Cruz, duren entre 3 y 5 días”, contaron desde la página oficial del organismo.

Te puede interesar: Hay 100.000 usuarios sin servicio eléctrico en la Ciudad y el Gran Buenos Aires: cómo reclamar ante los cortes

Durante la tarde de este viernes, los vecinos cortaron parte de la ruta 6 para expresar sus reclamos

Allí también especificaron que “durante la tormenta del viernes 9 se registraron fuertes ráfagas de viento y caída de granizo lo que generó, además de pérdidas parciales y totales de viviendas y escuelas, la caída del tendido eléctrico y la consecuente falta de agua para la población”.

Respecto a eso, Mariano dice: “Nadie nos ayudó, más que los vecinos. Yo compré el agua para bañarme, perdí todo lo que tenía en la heladera y compro alimentos frescos todos los días para que no se eche a perder. Esta situación, con este calor, es un desastre. Intenté contactarme con alguien del municipio, mandé mensajes y aún me respondió nadie nada. Queremos la luz, básicamente”.

Por el paso de los días y la falta de respuestas, que aseguran los vecinos no tener aún, decidieron cortar la ruta para hacerse escuchar y hacer público el reclamo. “Cortamos la ruta 6 por el abandono de la municipalidad de Pilar que prometió ayuda y solo un camión con agua potable y otro regador. Hay personas mayores sin luz ni agua, nosotros somos trabajadores, pero no podemos vivir así. Esta fue la única solución. Vivimos en una zona rural y estamos a la suerte de Dios“, manifestó otro vecino.

Desde la cooperativa Cepral, respondieron el correo electrónico de un vecino y solo dice: “Nos encontramos trabajando para poder restituir los servicios cuanto antes. Lamentablemente, no podremos precisar tiempo”. Durante toda la tarde de este viernes, desde la cooperativa no respondieron a las llamadas de Infobae.

Seguir leyendo: