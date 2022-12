Se esperan días con altas temperaturas para esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

Siete días de calor agobiante se esperan para esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores (NA)

El calor parece haberse instalado definitivamente en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores con el inicio del mes de diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé jornadas muy calurosas con máximas que alcanzarán los 35° y sin lluvias para los próximos siete días.

Luego de un domingo “pesado”, para hoy lunes se prevé un cielo totalmente despejado con una máxima prevista de 31° y una mínima alta de 21 grados. Los vientos serán variables del sector noreste y rotarán al este.

El martes, con cielo algo nublado, se sufrirá un leve aumento de la máxima que llegará a los 32° y la mínima que continuará siendo elevada con 23 grados. Los vientos serán variables del sector norte que rotarán al noreste y luego al este.

A partir del día miércoles, la ola de calor continuará ascendiendo y las marcas térmicas oscilarán entre los 33° de máxima y 24 grados de mínima con cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada. Los vientos nuevamente serán variables del sector noreste y rotarán al este.

Ya desde el jueves las máximas serán más elevadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Los 34° previstos de máxima y los 23 grados de mínima acompañados de un cielo totalmente despejado son señales de una jornada agobiante para los porteños. Los vientos serán variables del sector noroeste y rotarán al sur.

El viernes, el mejor día de la semana y donde la Selección Argentina buscará su pase a semifinales cuando en Qatar enfrente a Países Bajos, será la jornada más calurosa y la máxima alcanzará los 35° con una mínima de 22 grados en un cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables del sector sur y rotarán al este.

Similares condiciones climáticas se esperan para el sábado en el inicio del fin de semana. Otra vez la máxima alcanzará los 35° y la mínima será de 23 grados y el cielo parcialmente nublado.

Y finalmente el domingo llegará algo de alivio para los porteños. Con un cielo parcialmente nublado se espera una máxima de “apenas” 30° y una mínima de 20 grados. Los vientos serán variables del sector sudeste que rotarán al este.

Para el viernes y el sábado, la máxima prevista es de 35 grados (NA)

Dentro de este panorama de ola de calor, uno de los problemas de salud más habituales durante los días de temperaturas extremas es el golpe de calor.

Este según los médicos, requiere tratamiento de urgencia ya que si no se trata, puede dañar rápidamente funciones del cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.

Su diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, puede ser fatal.

Para su prevención aconsejan vestirse con ropa clara y ligera, usar de sombreros y gorras, incluso estando en la sombra, evitar salir en las horas de mayor intensidad de los rayos solares (entre las 10 y 17 horas) y beber la cantidad suficiente de agua.

Además, hay que evitar la actividad física al aire libre entre las 10 y las 17, aproximadamente y si no es posible evitar la actividad laboral extenuante bajo el sol intenso, se recomienda tomar períodos de descanso y rehidratarse continuamente, evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados muy calurosos y recordar que la hidratación en los bebés y las personas mayores se vuelve imprescindible, muchas personas mayores dejan de beber y solo lo hacen ante la insistencia de un tercero.

La hidratación es indispensable, en algunas oportunidades se recomienda agregar bebidas con sales y enfriar el cuerpo. Lo importante es tener en cuenta que siempre se debe concurrir a un centro médico para recibir atención adecuada.





