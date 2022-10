La declaración de Juan Darthés: Ni una pregunta señor juez

Juan Darthés

En el juicio por abuso sexual iniciado por Thelma Fardin por primera vez declaró el actor Juan Darthés. El había dicho que quería ir a la justicia, pero es la primera vez que declara en la causa y se negó a contestar preguntas tanto del fiscal como de los abogados de la querella. El contenido de su declaración no trascendió por el sigilo judicial, pero el actor se victimizó y reforzó la idea que había dicho en el programa de Mauro Viale de que fue acorralado por Thelma Fardin y que él se rehusó.

En el 2009 Thelma Fardín tenía 16 años y Juan Darthes 45 años. En su denuncia, Thelma afirma que él se abalanzó sobre su cuerpo, en un hotel en Nicaragua, en el último día de la gira latinoamericana de la serie infanto juvenil “Patito Feo”, que se emitió en Canal 13. El actor negó los hechos, pero esquivó las preguntas y no quiso ampliar su declaración ni responder dudas de abogados y fiscales.

“Después de cuatro años de proceso fue la primera vez que declaró en la justicia. Él tenía una citación en Nicaragua en la que no se presentó. Se fue a Brasil sabiendo que Brasil no extradita nacionales (y el es ciudadano brasileño). En Brasil intentó suspender el proceso más de cuatro veces con recursos ridículos en donde el Tribunal Superior le contestó que era el momento de ejercer su defensa y no podía pedir que se anularan las audiencias”, enmarcó Thelma Fardin con Infobae.

En ese contexto, la audiencia se realizó en Brasil pero fue seguida, en Argentina, desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a donde monitoreó el proceso un abogado de la defensa de Darthés porque Fernando Burlando adujo que le daba miedo la violencia que podía desencadenarse en la fiscalía (en Perón y Florida) mientras en la puerta solo había integrantes de Amnistia Internacional y de Actrices Argentinas. También estuvieron presentes el abogado Martín Arias Duval, la abogada Carla Junqueira y la actriz Thelma Fardin.

El 4 de diciembre del 2018 Thelma Fardin realizó la denuncia en Nicaragua en donde el actor fue imputado por violación agravada (por la jerarquía en la serie y la diferencia de edad), pero nunca se presentó. En Brasil la causa se inició de oficio y el 30 de noviembre del 2021 comenzó el proceso con sede en Brasil. Esta es la etapa final donde falta la resolución de las ultimas pericias, los alegatos y la sentencia que se daría entre fin del 2022 y principios del 2023. La fiscal Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, resaltó que es histórico el proceso por violencia sexual con cooperación internacional de tres países y enmarcó: “Se trata de un litigio estratégico”.

-¿Cuál es la evaluación del juicio hasta este momento?

-Ya terminó el proceso del juicio. Se cerraron las audiencias. Y también terminó la intervención de la UFEM en un contexto de cooperación internacional con Brasil y Nicaragua en un caso de litigio estratégico. Se trata de un caso público que representa a miles de casos de violencia sexual que tienen la dificultad de poder contar con pruebas en eventos que se cometen en privado.

-¿Por qué se tarda tanto tiempo en denunciar abusos?

-La denuncia tardía tiene que ver con lo doloroso de lo que viven las víctimas y lo que significa atravesar un problema penal con tanta asimetría de poder con una figura dominante que influye en la decisión de no ir a la justicia.

-¿Por qué es un litigio estratégico?

-Lo más importante es que se trata de un litigio estratégico con todas las garantías que el juez dispuso. Fue con la presencia del secretario de un juzgado de rogatorias y de un abogado de la defensa en la UFEM. Este caso representa a muchos otros casos y esperemos que se llegue a una pronta resolución.

-¿Qué implica la cooperación internacional en violencia sexual?

-La cooperación internacional permite que la víctima pueda presenciar las audiencias y la defensa presentar sus argumentos. Y que haya testigos que puedan declarar desde Argentina aunque el juicio sea en Nicaragua o Brasil. Los casos de abuso sexual no suelen estar jerarquizados y, en esta causa, sí se jerarquizó la cooperación internacional. Incluso se presentó la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina y eso habla del interés de acompañar el caso.

-¿El acusado tuvo todas las garantías procesales para poder defenderse?

-El proceso se llevo adelante con todas las garantías para la víctima, los testigos y los imputados y con toda la transparencia.

-¿Por qué se negó a contestar preguntas?

-El denunciado puede negarse a declarar parcial o totalmente. Es parte de las garantías del proceso y hay que cumplirlas.

-¿Cuánto falta para la sentencia?

-Después de escuchar al acusado se está más cerca de la sentencia. Es importante que haya una resolución de este caso después de tantos años de recorrido.

-¿Cómo sigue el proceso?

-Hay 30 días para que se procesen las pericias psicológicas (que pidió la defensa) y para que se haga una pericia en el Ministerio Público Fiscal con una psicóloga local que fue aceptada por el juez brasileño. Después las normas brasileñas dan tres días de debidas diligencias para emprolijar las pruebas y de tres a treinta días para los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. A partir de ahí se debería dictar sentencia. No hay una fecha precisa pero puede ser a fines del 2022 o principios del 2023.

