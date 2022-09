La comunidad anglicana de la Argentina homenajeó a la reina Isabel II con una misa

Durante la tarde de este jueves, la comunidad anglicana despidió a la reina en una emotiva ceremonia (Mariano Rosselli)

Al cumplirse 14 días de la muerte de la reina Isabel II, la comunidad anglicana en Buenos Aires se reunió en la Catedral Anglicana San Juan Bautista para despedirla en un emotivo servicio que además fue seguido por una trasmisión en vivo por más de trescientas personas.

A las 18:00, en procesión ingresó la Buenos Aires Scottish Guard, seguidos por los abanderados con las enseñas argentina y británica y distintos estandartes. Esta formación dio paso a los ministros religiosos mientras se escuchaba el himno Lord Lovat’s Lament con el sonido de las gaitas. Posteriormente, el reverendo Marcelo Centurión invitó a cantar el Himno Nacional Argentino.

Homenajearon a la reina Isabel II en la Catedral Anglicana Argentina

“Aunque la fallecida Su Majestad Reina Isabel II no ejercía autoridad en materia de fe y orden en la Iglesia Anglicana de Argentina, es nuestro deseo darle gracias a Dios por su vida de testimonio de fe y servicio a su nación”, inició el servicio el Obispo Brian Williams de la Iglesia Anglicana y pidió a los presentes que entonaran Praise, my soul, the King of heaven, una de las canciones favoritas de la reina.

Tomó la palabra la embajadora del Reino Unido en Argentina, Kirsty Hayes y a continuación se hicieron las lecturas bíblicas: John Hunter leyó el Salmo 23 y Robert Fraser el pasaje de Apocalipsis 21:1-7.

En la primera fila, a la derecha, la embajadora del Reino Unido en la Argentina, Kirsty Hayes. A su lado, el agregado militar Ben Watson y a continuación Joshua Benn, también del área de Defensa de la embajada (Catedral Anglicana San Juan Bautista)

Acto seguido, el Obispo Brian Williams de la Iglesia Anglicana y el Presbítero Maestro Douglas Robertson de la Iglesia Presbiteriana San Andrés dieron sus sermones, precedidos por el Himno “Flowers of the Forest”, ejecutado en gaita.

El Obispo Williams destacó los valores de la reina en su mandato y en su vida: “La reina ha demostrado un sentido con el deber, por hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas con la idea de sostener los valores y principios. Cuando una persona se va, el resto de los que quedamos miramos a esa persona y la recordamos y traemos a la memoria los valores y aquello que apreciamos de esa persona y qué bueno es poder mirar hacia atrás y ver cómo Su Majestad la Reina Isabel II mostró ese sentido del deber, de las cosas bien hechas. Pero este sentido del deber y de las cosas bien hechas provenía de su fe cristiana”.

El programa del Servicio de Conmemoración a la Reina Isabel II (Mariano Rosselli)

Emocionado, sostuvo que Isabel II vivió con la convicción de que “Dios la había puesto en ese lugar con un propósito, como a cada uno de nosotros. Fue a través de los momentos muy difíciles en su mandato y en su nación que su fe, una vez más, le dio la fortaleza para poder seguir adelante. La fe fue su fundamento y sobre lo cual vivió su vida con dedicación, perseverancia y con un sentido de profundo servicio”.

“La Reina dijo que cada día es un nuevo comienzo, así que la única forma de vivir la vida es tratar de hacer lo correcto”, recordó el Presbítero Robertson, de la Iglesia Presbiteriana San Andrés y agregó que “reinó 70 años, en los que hubo grandes cambios y crisis mundiales, sin embargo, defendió el trono con humildad y compasión; y nos instó a perseverar. mostró gran compromiso, fue una reina que conquistó el corazón de sus súbitos”.

Obispo Brian Williams, Iglesia Anglicana (Mariano Rosselli)

“A Dios le agradecemos por enviarla durante todos estos años y también le damos gracias porque ahora ella descansa en su eterna presencia”, finalizó.

Sobre el final de la ceremonia, el ministro invitó a cantar el himno nacional británico y cerraron con el Himno de salida, Sublime Gracia, acompañado en órgano y gaitas.

Presbítero Maestro Douglas Robertson de la Iglesia Presbiteriana San Andrés (Mariano Rosselli)

De la ceremonia participaron Kirsty Hayes, embajadora del Reino Unido en Argentina; Ben Watson, agregado de Defensa Embajada Británica; Federico Hernán Pugliese, director general de Entidades y Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Alejandro Kohn, director médico del Hospital Británico; la licenciada María Concepción Chambi, Matron y directora de Enfermería Hospital Británico; Charlie Fox, presidente del Consejo de la Comunidad Argentino Británica y John Hunter, presidente del Cementerio Británico de Buenos Aires.

