Córdoba: alumnos juntaron $1.000.000 para la cena de egresados, pero la chica que lo guardaba dice que no tiene la plata

Desapareció el dinero que habían juntado para la fiesta de egresados

La ilusión que tenían los alumnos del último año de la escuela IPEM 400 de Córdoba por concretar la cena de egresados se desvaneció en cuestión de pocos días, debido a que la alumna encargada de guardar el millón de pesos que habían recaudado con mucho esfuerzo dice que no tiene el dinero.

“A principio de marzo empezamos con nuestra cantina en el colegio. Las autoridades nos dijeron desde un primer momento que ellos no se podían hacer cargo de lo que pasara con la plata”, contó Aldana, una de las estudiantes que este año egresará del colegio ubicado de barrio 1° de Mayo, al sureste de la capital cordobesa, en diálogo con El Doce.

Las sospechas comenzaron cuando llegó el momento de buscar salón para realizar el evento. Como las autoridades del establecimiento se negaron a guardar la plata porque no podían garantizar la seguridad, el grupo de alumnos eligió a una compañera para que se hiciera cargo de lo recaudado. Pero la idea no fue acertada. “Cuando fuimos a buscar el dinero empezó con evasivas. Primero no estaba en su casa y luego comenzó a usar excusas, a meter trabas”, comentó la estudiante al medio citado.

Este inesperado inconveniente trastocó los planes iniciales, y por ello los alumnos optaron por hacer algo más reducido para, finalmente, ponerle un cierre oficial a su último año de secundario. “Ya era tarde y no conseguíamos salón. Entonces decidimos hacer algo en grupo, entre nosotros, con el dinero que habíamos recaudado. Ella siguió metiendo trabas. Creemos que la gastó”, concluyó la adolescente.

En este contexto, los alumnos finalmente dividieron el dinero en partes iguales para que cada uno obtenga el fruto del esfuerzo de todo el año, pero ante esa decisión la compañera que tenía el millón de pesos tampoco lo entregó.

Luego, Aldana contó que la chica que tenía la plata le envió un mensaje a una de sus amigas. “No tengo la plata. Por favor ayudame. Les juro que les puedo explicar”, decía el texto.

Esto motivó a que los damnificados presentaran la denuncia correspondiente contra la joven, mientras que, en simultáneo, ya pusieron manos a la obra para realizar nuevas actividades que les permitan juntar el dinero extraviado y realizar el festejo de fin de año que tanto anhelan.

Rosario: tuvieron que posponer un viaje de egresados porque cuatro choferes dieron positivo por cocaína

Cuatro conductores de una empresa de transporte dieron positivo de cocaína en un control de narcolemia hecho antes de realizar un viaje de estudios, desde la ciudad de Rosario hacia Córdoba.

Autoridades municipales confirmaron ayer, martes, que los cuatro conductores no pudieron superar el test, por lo que se tuvo que posponer el traslado de alumnos de sexto grado del Colegio Sagrado Corazón a Santa Rosa de Calamuchita.

La pantalla del control, donde se ven los resultados positivos (@emergenciasAR)

La secretaria de Control y Convivencia de la ciudad, Carolina Labayru, indicó que los cuatro conductores afirmaron haber masticado plantas de coca, según el medio local Rosario 3. Sin embargo, los inspectores que realizaron el examen en la puerta de la institución educativa decidieron retirarles el carnet de conducir.

“A pedido de los papás, nos hicimos presentes en la noche de ayer para realizar los controles de alcoholemia y narcolemia, en el que los cuatro choferes dieron resultado positivo. Se les quitaron las licencias y como no había conductores de reemplazo, se suspendió el viaje a Calamuchita”, afirmó la representante del organismo de control en declaraciones a la radio Cadena 3.

