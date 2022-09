Es runner de montaña y fue convocada para un mundial: quiere competir pero su sueldo de docente no se lo permite

Ailín Funes entrena para una competencia que es muy dura: kilómetro vertical

Ailín Funes es docente. Profe de matemáticas. Tiene 28 años y se recibió justo antes de empezara la pandemia. Muchos le preguntan con mucha curiosidad porqué no se dedicó a la Educación física, ya que es atleta e integra la selección argentina de Trail Carreras de Montaña. Ailín, oriunda de San Carlos hace carreras en vertical por las montañas, pruebas duras, si las hay, pero cuando decidió de qué trabajar, eligió los números, su otra pasión. Ahora está entrenándose para asistir al Campeonato Mundial de Montaña y Trail Running. en Chiang Mai, Tailandia del que no sabe si podrá ir. Los números no la ayudan y por el contexto del país y la distancia enorme del destino la competencia se le hizo “cuesta arriba”.

La joven mendocina no es profesora de educación física porque no quiso convertir su espacio de recreación en un trabajo. Simplemente eso. Conoció el atletismo en la secundaria. “El profesor José García me invitó a entrenar en la pista del departamento, desde 2007 hasta que egresé de la secundaria en 2013. Practiqué atletismo de pista en las pruebas de medio fondo, 800 y 1500 metros. Estuve en el alto rendimiento en esas pruebas, pude viajar un montón, fuera de la provincia y fuera del país”, cuenta sobre sus experiencias como corredora.

Ailín ya tiene mucha trayectoria como atleta a sus 28 años. Ahora se dedica al entrentamiento duro en la montaña, de Kilómetro vertical

Ailín tiene experiencia con la Selección en sudamericanos e inclusive un mundial, en la categoría menor, donde obtuvo un récord en 800 metros. Después de una pausa por dedicarse a los estudio, aunque sin dejar de correr jamás por placer, durante la pandemia volvió a entrenar fuerte. Pero en algo distinto. “Decidimos con el entrenador, el profe que siempre estuvo, es quien me entrena hoy, correr más largo. Como a mí me gusta mucho la montaña desde chiquita, este regalo que tenemos los sancarlinos al tener la naturaleza tan cerca nuestro, nos inclinarnos más por el trail, por las carreras de montaña”, expresa.

Al mismo tiempo que entrena, Ailín da clases de matemáticas en la escuela secundaria Santa Rosa de LIma, en la localidad La Consulta, Valle de Uco. Lo que más le gusta del ejercicio de la docencia, ahora próximos a celebrar su día, es cuando al chico le cae la ficha de aquello que no entendía y hacen ese clic! Es una de las satisfacciones más grandes, asegura Ailín, que proviene de una familia donde todos son docentes, abuelos, tíos, primos y su hermana.

Para quienes nunca hayan oído hablar de trail, Funes explica que “son carreras como las que solemos ver en nuestras ciudades pero con la característica que se corren en montaña, tienen mucho desnivel, el terreno no es calle y puede tener piedras, subidas, arenas, arroyos secos. Tampoco es pista como las que vemos en los Juegos Olímpicos. Esto es montaña y son carreras de más kilómetros”, detalla.

Mucho desnivel, en un terreno pedregoso, la dura disciplina a la que se dedica la mendocina

En esta oportunidad, Ailín Funes fue convocada para participar en Kilómetro vertical. “Es la distancia más corta dentro del trail, son entre 6 y 8 kilómetros pero no pueden tener menos de 1000 metros de desnivel, por eso se llama kilómetro vertical, mucho desnivel en poca distancia. Eso lo hace una de las pruebas más picantes, más duras dentro del trail”, asegura.

Correr hacia arriba implica mucho esfuerzo físico y mental. Con esta disciplina la corredora descubrió una parte inexplorada de sí misma. “Cuando uno está cansado quiere parar, pero es ahí donde está la diferencia en saber que podés dar más, conocerte. Con el kilómetro vertical me pasó algo muy loco, la primera vez que lo corrí fue en un sudamericano, la segunda, si todo sale bien, será en el mundial. A mí me hizo dar cuenta de que soy más fuerte de lo que creí, nunca imaginé poder hacer semejante esfuezo, es muy duro. Conocí como otra parte de mí sobre el cansancio, la fatiga, los dolores propios de la exigencia del momento. Me encontré con otra Ailín que estaba más allá de lo que pensé que era el límite”, reflexiona.

Llegar a ese mundial será parte de una carrera con más piedras de las esperadas. El Campeonato Mundial de Montaña y Trail Running (WMTRC), al que fue convocada, que se celebra en Tailandia del 3 al 6 de noviembre, con todas sus disciplinas en una sola fecha y lugar por primera vez (kilómetro vertical, clásico, Larga distancia, Juveniles y ultra) no incluye pasajes, estadías ni nada. Todo sale del bolsillo del atleta. “Si yo quisiera pagarme los aéreos con mi sueldo docente no me alcanzaría un año de trabajo, sin vivir, el sueldo limpio. Doce meses de laburo, con eso te digo todo”, explica.

Ailín Funes hace campaña desde su cuenta de Instagram para conseguir auspiciantes y todo tipo de ayuda económica para poder participar del campeonato que se celebrará en Tailandia en noviembre próximo

Ailín explica que como ahora están todas las disciplinas en un mismo evento, el equipo argentino es muy grande. “Somos cerca de 48. Hay algunos que por razones personales dijeron que no iban, pero el resto estamos remando para conseguir los fondos porque el trail en la Argentina no tiene apoyo de ningún tipo. La Confederación Argentina de Atletismo no cubre ningún tipo de gasto y todos los costos, aéreos, alojamiento, viáticos todo corre por cuenta de cada uno de nosotros”, enfatiza. Para recibir ayuda económica, la deportista hizo un llamado desde su cuenta de Instagram (@funes_ailin)

Ailin junto a su equipo de entrenamiento

En otros tiempos, los padres ayudaron y mucho a la corredora cuando dependía de ellos y hoy valora mucho más lo que eso significa. Mientras tanto, se prepara para este campeonato tan anhelado y para que el que está entrenando con dureza. En San Carlos forma parte del grupo Diente Running Team con su preparador de siempre. “Corremos en la pista, solemos ir al Manzano histórico, a Huayquerías, pero si te tengo que decir lo que más disfruto es entrenar con el grupo, el proceso, que por ahí es lo más duro. Sufrir en los entrenamientos para disfrutar en la carrera, la frase que siempre me da vuelta.

Lo que más le cuesta no son las piedras, ni las pendientes. Confiesa que es entrenar sola. “Es lo más difícil”.

