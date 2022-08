Más de 40 músicos se unieron para reclamar por las personas desaparecidas en América Latina

Se trata de una campaña del Comité Internacional de la Cruz Roja y Playing For Change

Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, más de 40 músicos de diferentes partes del mundo se unieron para grabar una canción en la que reclamaron por la gente que aún no fue hallada y rindieron homenaje a las familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.

Se trata de una iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la organización Playing For Change, que reunieron a artistas de los cinco continentes para interpretar una versión propia del tema titulado I Still Haven´t Found What I´m Looking For (Aún no encuentro lo que estoy buscando), de la banda irlandesa U2.

El video se filmó en distintos países, con la participación de cantantes y músicos como Marfa Kurakina y Paulo Heman, de Brasil; Kátsica Mayoral, Andrea García y Rodrigo Cadena, de México; David Giosa, de Argentina; Sherieta Lewis y Roselyn Williams, de Jamaica; Louis Mhlanga, de Zimbabue; Roberto Luti, de Italia; Daniel Lanois, de Canadá; François Causse y Madjid Fahem, de Francia; Roopak Naigaonkar y Tushar Lall, de India; Sosha Choir, de Sudáfrica; John Cruz, Olivia y Michael Ruff, de Estados Unidos; Amaan Choir, con los solistas Hala Al-Sadder y Rebal Alkhodari, de Jordania; Prince Diabaté, de República de Guinea, y Glen David Andrews Band, Chris Pierce e Inara George, de Estados Unidos, entre otros.

La idea del proyecto es concientizar sobre las “miles de personas que desaparecen en el mundo cada año por diversas causas, entre ellas, conflictos armados, violencia, desastres naturales y en la ruta migratoria”.

“Los familiares nunca dejan de buscar a sus seres queridos. Es importante seguir brindándoles apoyo y, para ello, se precisa genuina voluntad política y coordinación de todas las partes interesadas. De esa forma podremos atender las diversas necesidades de las familias, darles apoyo económico y también emocional para la búsqueda, y acompañamiento psicosocial, por ejemplo”, explicó Susana López, asesora regional de Restablecimiento de Vínculos Familiares y Personas Desaparecidas, del CICR en las Américas.

Por su parte, Mark Johnson, co-fundador de Playing For Change, sostuvo que “una canción puede cambiar el mundo” porque “cuando sentimos algo, tenemos el poder de actuar en consecuencia”. En este sentido, señaló que este es el “video más importante” que ha hecho su organismo, porque “conecta con las raíces de nuestra humanidad y pregunta directamente en qué tipo de mundo queremos vivir”.

En el video aparecen varios familiares de personas desaparecidas

“He escalado las montañas más altas, he corrido por los campos, solo para estar contigo. He corrido, me he arrastrado, he trepado los muros de esta ciudad, solo para estar contigo”, comienza entonando el canadiense Daniel Lanois, a quien se le van sumando otros cantantes.

Además, en la canción aparecen varios familiares de personas desaparecidas, como Carmen Murtiola, de Venezuela, quien no conoce el paradero de su hijo Juan y asegura que no se va a “dar por vencida” hasta encontrarlo, y Girlliany Costa, de Brasil, que aún mantiene la esperanza de que aparezca su hijo Francisco Douglas.

A través de un comunicado, la CICR remarcó que las familias de la gente desaparecida “sufren diversas consecuencias emocionales y psicosociales, muchas veces agravadas por dificultades legales y económicas”, por lo que las autoridades de los Estados deberían “responder a estas necesidades”.

“Juntos, y a través de la música, queremos expresar nuestra solidaridad a aquellos que enfrentan la tragedia profunda y universal de no saber qué le ha sucedido a un pariente desaparecido. Las familias de las personas desaparecidas no dejarán de buscar, ni nosotros de ayudarlos”, aseguró Guillermo Schulmeier, jefe del Centro Regional de Comunicación del CICR para las Américas en Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: