El Gobierno porteño convocó a una audiencia pública por el aumento del 50% en la tarifa del taxi

Primero fueron los colectivos, después le siguió el subte y ahora es momento del taxi, la tarifa de los servicios de transporte continúa aumentando en la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que hoy el Gobierno porteño realizará una audiencia pública para analizar la suba de este último servicio, la cual se implementará en dos tramos de 30%, en septiembre, y de 20% en noviembre .

El encuentro comenzará a las 12, se realizará bajo la modalidad virtual y tendrá como primer expositor a Mariano Rebord, gerente operativo Taxis, Remises y Escolares del Gobierno porteño.

A través de la plataforma Zoom, los oradores participarán de la audiencia y expondrán su parecer sobre los detalles del incremento de la tarifa, la cual será de un 50% en total. Mientras esta se desarrolla, se podrá seguir la transmisión en el canal de Youtube del Gobierno porteño que difunde este tipo de convocatorias públicas y se dispondrá de la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250 para las personas que no tengan acceso a un dispositivo.

De esta manera, el valor de la ficha, que actualmente está en $14,40 en horario diurno y $17,40 en el nocturno, pasará a costar en septiembre $18,70 y $22,50; y en noviembre se irá a $22,50 y $27 .

En el caso de la bajada de bandera, los valores vigentes de $140 para el horario diurno y $174 del nocturno se trasladarán a $187 y $225 en septiembre y a $225 y $250 en noviembre. Si bien ya se definieron los porcentajes de aumento, aún resta definir cuándo comenzarán a regir.

Según establece la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. No obstante, “las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante”.

El valor del subte pasará de $30 a $42, mientras que el costo del premetro sería de $15

Subtes y Colectivos

El aumento del taxi se da luego de que la semana pasada el Gobierno porteño ratificó el alza en el pasaje del subte y a un mes de que los boletos de colectivos del AMBA se actualizarán un 40%. El nuevo valor por viajar en subte se pagará desde mediados de septiembre próximo. Pasará de $30 a $42, mientras que el costo del premetro sería de $15. Esta decisión equivaldría a un incremento del 40%.

Hoy en día, el precio máximo del valor de un pasaje en este medio de transporte público es de $30 entre 1 y 20 viajes; $24 entre 21 y 30; $21 entre 31 y 40 y $18 de 40 viajes en adelante. Cabe destacar que el precio de los boletos del subte y el premetro no registra aumentos desde el domingo 18 de abril del 2021, cuando se cumplió un incremento en dos etapas que había comenzado en marzo de ese mismo año.

En un contexto de aceleración inflacionaria, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, que dirige Manuela López Menéndez, consideraron que es necesario ajustar el valor del boleto para así poder asegurarse el buen funcionamiento del servicio. Además recalcaron que esto permitiría orientarse a un sistema de transporte público sustentable.

En el caso del boleto de colectivo en AMBA en mínimo pasó a $25,20, mientras que el más utilizado hoy (de 3 a 6 kilómetros de distancia) pasó a 28 pesos. El que cubre de 6 a 12 kilómetros se incrementó a $29,40; el de 12 a 27 kilómetros pasó a costar $30,80, mientras que el segmento más largo, de 27 a 45 kilómetros está en 32,20 pesos.

El incremento del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), permanecía congelado hace tres años desde 2019.





