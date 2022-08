Tiene cáncer y la deben operar de urgencia, pero la burocracia demora su intervención: “La vida no les importa”

Milagros Guerrico tiene cáncer y pide que la obra social le cubra la cirugía

“Mi nombre es Milagros. Tengo 36 años. A mis 31 años, descubrieron que tenía un cáncer de mama, en la mamá izquierda, HER2 positivo. Estuve cerca de tres años con tratamiento, con quimio, internaciones, infecciones... Estuve cerca de morir muchas veces y hace tres años entré en remisión, pero hace dos meses descubrieron que el cáncer volvió en mi mama izquierda, pero esta vez HER2 negativo, por lo cual necesito urgente operarme y me enteré que mi obra social no me van a autorizar la operación”.

Milagros Guerrico habla llorando frente a la cámara de su teléfono mientras hace su relato y cuenta que aquella primera vez la trataron en el Instituto Fleming, que entonces estaba en su cartilla médica, pero al final de su tratamiento lo sacaron y, pese a eso, quedó en una lista que la autorizaba a seguir tratándose allí con su oncóloga y cuerpo médico “porque es muy importante seguir con tu equipo médico, con la persona que me salvó la vida y con mi cirujano”, contó casi quebrada en un video que compartió este jueves en la cuenta de TikTok que creó solo para subirlo y esperar que se hiciera viral y, así, contar con ayuda.

Allí, la estudiante de Psicopedagogía cuenta que debido a la gravedad de su salud, el 17 de agosto tuvo una cita médica, que la revisaron sus médicos y le programaron la cirugía para el 31 de agosto. “Así de urgente es que yo me opere, pero hoy decidieron que no me iban a autorizar y que me iban a dar un sobre turno con un oncóloga que no conozco, a la cual tengo que llevarle mi historial médico y absolutamente todos mis papeles médicos y estudios de estos últimos seis, siete años, para aquella me derive a algún lugar donde me puedan operar o a algún cirujano, y esto va a llevar mucho tiempo”, lamenta la mujer que, además, es alérgica al látex y requiere de cuidados especiales en el quirófano.

La respuesta al pedido a la obra social

Consternada, cierra: “Se supone que en este país, el tratamiento de un paciente oncológico tiene que estar cubierto por ley. Necesito que me operen urgente porque cuando me descubrieron el cáncer, durante el tiempo que tomaron los patógenos para saber si era positivo o negativo, creció. Es un cáncer infiltrado que crece y estoy con mucho riesgo. Necesito hacerme una mastectomía completa para salvar mi vida”.

Su video no demoró en hacerse viral y con el su pedido desesperado por ayuda. En la tarde de este viernes, se reunió con personal administrativo de su obra social para saber por qué le negaban la intervención.

La respuesta fue que ya no tienen prestación con el Sanatorio Fleming, ella insistió en que la tratan los oncólogos de allí, pero le ofrecieron un nuevo equipo médico. “Les conté que fui la semana pasada y me dijeron que eso era mentira, que no pude atenderme allí, pese a que mostré la carta de mi oncólogo que escribió pidiendo que me autorizaran a operarme en el lugar donde está el equipo médico que me conoce , pero la negativa continuó”.

Milagros luchó contra un cáncer de mama, pasó por una ardua quimioterapia, pero hace dos meses regresó

En esa reunión, alega no haber recibido un buen trato y asegura: “Me hicieron sentir culpable por tener este cáncer que es más invasivo que el anterior porque cada día se va extendiendo y cada día que pasa cuenta. No puedo esperar el tiempo que a ellos les lleva atenderme, volver a estudiarme, porque no conocen mi caso y además no tienen quirófanos especiales para los alérgicos al látex”, reclama.

También, asevera que les recordó a las personas que la recibieron (Jésica y Laura, no le dieron el apellido) que una de las resoluciones del Ministerios de Salud es que los pacientes con tratamiento prolongado no pueden cambiar de lugar para continuarlo y me dijeron que este es un segundo cáncer, y que es otro tratamiento. Pero es la misma mama, el mismo tipo de cáncer. Esto es una recaída”.

También recordó que por tratarse de una paciente oncológica, el Estado es que debe pagarles el costo de su operación. “Por esto no entiendo por qué me niegan ese derecho y hacerlo con el equipo que todos estos años me viene tratando”.

En la piel: Milagros se tatuó el crespón rosado que simboliza la lucha contra el cáncer

Al salir de esa reunión, esperando que su caso pronto se resuelva, fue a hacerse los exámenes necesarios de cara a la cirugía que espera tener: ”Fui al Fleming a hacerme el pre quirúrgico... o sea, que sigue habiendo relación entre la obra social y el sanatorio”, reflexiona la joven que hace dos meses supo que el cáncer que creyó vencido regresó.

Milagros admite que está muy cansada porque además de volver a padecer de cáncer, siente que como paciente y persona es maltratada por quienes deben darle respuestas y colaboración. “Esta enfermedad te consume física y mentalmente y quienes deben dar calma y soluciones, como las obras sociales y prepagas a las que les pagamos, solo incrementan el estrés por tener que pasar por tanta burocracia. No podemos contar con ellos cuando los necesitamos, somos un simple número, nuestra vidas no les importa. Solo se comunican para avisar que van a aumentar la cuota, pero no ante un reclamo o la necesidad de un afiliado”, dice y cuenta que es hace unos 10 años es afiliada.

“Es muy duro tener que afrontar una enfermedad de este tipo como para que hagan este tipo de cosas desde lo administrativo. Los médicos que me atendieron antes, me salvaron la vida y tengo la esperanza de que vuelvan a hacerlo esta vez también. Yo no elegí tener esta enfermedad ni que volviera”, dice quebrada.

La carta de la médica para que sea intervenida

El otro problema que se plantea es que el lugar que le ofrecen para ser intervenida por un equipo nuevo es que no tiene guardia oncológica las 24 horas. “No pueden pedir que un paciente oncológico, que tiene las defensas bajas por la quimio, que vaya a una guardia común con pacientes con otras enfermedades, como el Anchorena, el lugar que me ofrecen y contra el cual no tenga en contra, pero puedo correr riesgo de contraer cualquier enfermedad. En cambio, el Fleming tiene una guardia oncológica propia y solo atiende pacientes oncológicos, por lo que el riesgo de contagio de otra enfermedad es muy bajo”.

En la anterior intervención, le sacaron los ganglios, presentó malestares, se le hicieron infecciones y debió ir de urgencia a la guardia para que la asistieran.

Pese a todo, no pierde las esperanzas y anhela que en los próximos días revean su caso y puedan operarla antes de que el cáncer siga avanzando.





SEGUIR LEYENDO: