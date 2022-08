Murió a los 90 años Delia “Nené” Grassi, la mamá de Nora Dalmasso

Delia "Nené" Grassi.

Delia “Nené” Grassi, la madre de Nora Dalmasso, murió hoy a la madrugada , según confirmaron en las últimas horas desde la casa de sepelios Grassi, perteneciente a la familia. La mujer, que tenía 90 años, será velada durante el día y recibirá sepultura desde las 18 en el parque privado Perpetual de la ciudad de Río Cuarto, donde residía.

La muerte de Grassi se da a un mes y medio de la finalización del juicio por el crimen de su hija, en el cual se absolvió a Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, y no se pudo determinar quién fue el homicida.

Si bien la madre de Dalmasso nunca apuntó directamente contra Macarrón por el asesinato de su hija, sí lo hizo contra su entorno. “Hay una mafia. A mi hija la han matado por venganza y al que la mató nunca lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado”, aseguró Grassi en 2006, apenas tres semanas después del homicidio de Nora. En aquel entonces, durante una entrevista para el diario Puntal, agregó: “Son de esos matones pagados (...) van ver que va a ser eso. ¿Por qué lo hicieron? Hasta ahí no puedo hablar porque tengo miedo de pecar. Pero a mi hija, la han mandado matar, fue bien premeditado y calculado”

Marcelo Macarrón (i) y Nora Dalmasso.

Al ser citada días después por la Justicia para ratificar sus dichos, Grassi señaló que hablaba “por una intuición de madre” pero no pudo constatar sus afirmaciones.

A principios de julio de este año, y tras una larga espera, un jurado popular absolvió por unanimidad a Macarrón en consonancia con el pedido que había hecho el fiscal Julio Rivero durante el alegato en los tribunales de Córdoba.

“El tribunal integrado con jurados populares y por unanimidad resuelve absolver a Marcelo Macarrón por el hecho que le atribuyó el requerimiento de citación a juicio, tipificado como homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, rezó la resolución.

Al finalizar la lectura del veredicto, el viudo se fundió en un abrazo con su defensor. Tras saludar a varios de los presentes, buscó a su hijo Facundo, quien fue uno de los imputados que tuvo la causa, y cuando lo encontró se quebró: con la cara rota en llanto, padre e hijo se fundieron en un abrazo. Luego, se fueron de la sala sin realizar declaraciones.

“Fueron horas frenéticas. Con mi hermana acompañamos a papá, que estaba nervioso. El juicio terminó más rápido de lo que esperábamos todos. Brito me dijo que era una posibilidad que pasara esto. No sabía. El fiscal tuvo mucho coraje, demostró ser una persona íntegra que no cedió a la presión mediática, sobre todo la local”, dijo Facundo Macarrón, durante una entrevista exclusiva con Infobae. Y antes de volver al exterior, donde se destaca en el ámbito diplomático, analizó: “Queremos estar en paz. No vamos a dar notas porque necesitamos estar tranquilos. Creo que el dolor transforma por más espíritu y cultura que tenga una persona. El sufrimiento es lo que te cambia, te da cierto temple. A mi viejo también, a mi hermana, a mi tío, a mis tías. Hay muchas lecciones que sacar de estos 15 años después de tanto dolor. Ahora con mi hermana, mi padre, mi tío, vamos a luchar por saber quién mató a mi mamá. Porque eso es lo más importante. La investigación seguirá pese a que prescribió”.

