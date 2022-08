La fiscalía confirmó que la niña de Barracas en situación de vulnerabilidad murió por “neumopatía bilateral”

El Hospital Penna, donde falleció la menor

Tras la conmoción que generó en el barrio porteño de Barracas y en la comunidad de la Escuela N° 11 “República de Haití” la muerte de una niña de 11 años, la fiscalía confirmó cuál fue la causa de su fallecimiento.

“La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, a cargo de Silvana Russi, en el marco de la causa N°P-41-10105, investiga las causas del fallecimiento de M., ocurrido el lunes pasado en el Hospital General de Agudos ‘José María Penna’ de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalía recibió hoy el informe de autopsia N°2506/22, practicado por Héctor Enrique Di Salvo, integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concluyó que la muerte de la niña fue producida por ‘neumopatía bilateral’”, se indicó en un comunicado.

“Asimismo, del examen antropométrico surge que presentaba ‘buen desarrollo óseo y muscular, en regular estado de nutrición’ y del examen traumatológico se desprende que el cuerpo no presentaba lesiones . Además, se han dispuesto estudios histopatológicos, de laboratorio químico y toxicológicos para complementar el informe de autopsia llevado a cabo”, se agregó.

“La investigación se encuentra en pleno trámite, habiéndose ordenado la realización de diversas medidas probatorias”, finalizó el comunicado.

El trágico desenlace se produjo a tres días de que la menor atravesara una crisis de salud: según informaron, el pasado viernes 12 se descompensó cuando estaba en el colegio. Las autoridades de la escuela llamaron entonces al servicio de emergencia del SAME pero, según denunciaron algunos docentes, la ambulancia demoró “más de una hora”. Ante esa dilación, tras un segundo llamado, la ambulancia fue suspendida, y la madre firmó un acta para llevársela bajo su responsabilidad y sus propios medios.

A pesar de esa urgencia, no se sabe qué pasó con la niña en los días siguientes. El lunes no hubo llamadas de emergencia desde el Barrio 21-24. Su madre la ingresó ese mismo día al hospital Penna, donde le hicieron maniobras de reanimación. La nena, por entonces, no tenía signos vitales.

La niña concurría a la Escuela N° 11 "República de Haití" de Barracas

En un comunicado, un grupo de maestros de la Escuela N°11 “República de Haití” habían responsabilizado al Gobierno de la Ciudad por estar “seis años ausente”, desde que M. comenzó su primer grado en el colegio en 2017.

“Ya en los primeros días de su ingreso a la escuela, se pidió la intervención del EOE (Equipo de Orientación Escolar) debido a la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la niña y su familia. Durante los años 2018 y 2019 se presentó un certificado médico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda”, figuró en el texto de los maestros.

“Dicho refuerzo, que era insuficiente, no se le otorgó el año pasado. Recién en el año 2020 el EOE deriva su situación y solicita la intervención a la Defensoría zonal. Esta solicitud se reiteró en los años 2021 y se actualizó en el 2022, pero al día de la fecha a la escuela nunca se le informó si hubo alguna intervención de dicho organismo”, completaron.

M. iba a una escuela de jornada simple, donde los chicos no suelen comer. En el establecimiento se otorga refrigerio o desayuno, y los alumnos que lo requieren pueden acceder a un refuerzo complementario que se pide con certificado médico. “No era el caso de esta nena”, aclararon desde el ministerio de Educación porteño, descartando que se haya presentado un pedido formal para obtener la vianda hipercalórica. “Hay otros chicos de esa misma escuela que lo necesitan y lo recibieron”, agregaron.

Sin embargo, la descompensación durante la clase del viernes no fue la única señal de alarma. Hubo sospechas anteriores sobre lo que ocurría en el hogar de M. y su estado de vulnerabilidad.

Según la información del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, la familia pidió hace 5 años, en 2017, el acceso la tarjeta “Ciudadanía Porteña”, un beneficio social que nunca se concretó porque no se pudo constatar el domicilio de la titular del beneficio. Después de eso, los equipos de asistentes sociales no pudieron volver a hacer contacto con la familia. Desde el Estado porteño no recibía ningún tipo de ayuda económica, confirmaron las fuentes.

Las autoridades también estaban al tanto de que la niña tenía dificultades para asistir a clases. Hace 15 días, funcionarios del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad citaron a la madre de M. para evaluar la situación de vulnerabilidad de la menor. No hubo respuestas a ese pedido, indicaron desde el ministerio de Educación porteño.

