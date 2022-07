El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, La Pampa y Río Negro

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, La Pampa y Río Negro para lo que resta del domingo y parte del lunes

En medio de un un clima adverso, con la niebla como protagonista, el Servicio Meteorológico Nacional emitió durante la tarde de este domingo una alerta amarilla para advertir acerca de la probabilidad de fuertes tormentas . La misma estará vigente para lo que resta del domingo y hasta las 18 de este lunes 25 de julio.

Las zonas afectadas, de acuerdo a lo detallado en la página web, serán la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. “Se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicaron desde el SMN.

Además, propusieron una serie de recomendaciones, entre ellas, no estacionar vehículos debajo de los árboles, asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento y mantener cerradas puertas y ventanas de la manera más hermética posible.

La alerta, pero por nevadas, también se extiende en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro . En este caso aconsejan, desde retirar la nieve acumulada en los techos, hasta circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Por otro lado, hacen hincapié en ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Alerta por tormentas, lluvias y nevadas

Según la agencia de noticias Télam, más de un centenar de vuelos fueron afectados entre la mañana y la tarde de este domingo debido a la intensa niebla , tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el aeropuerto internacional de Ezeiza, aunque ambas estaciones aéreas se encuentran operativas.

En la mayoría de los casos, las demoras y los desvíos se registraron durante la madrugada, las primeras horas de la mañana y después del mediodía, cuando la niebla tuvo más intensidad. No obstante, algunos de estos casos se debieron también a las consecuencias del denominado “efecto dominó” debido a las cancelaciones y demoras del sábado -sobre todo en Aeroparque- por la niebla.

Ezeiza registraba hasta esta tarde 12 vuelos afectados, de los cuales solo dos debieron ser cancelados: el de Air France proveniente de París, que fue reprogramado y uno de Flybondi que debía viajar hacia San Pablo .

En tanto, nueve servicios se encuentraban con demoras de entre 40 minutos y dos horas y solo un vuelo de Flybondi proveniente de Iguazú que debía aterrizar a las 2.50 debió ser desviado .

Por la niebla dos vuelos debieron ser cancelados: el de Air France proveniente de París y uno de Flybondi que debía viajar hacia San Pablo

Ezeiza posee categoría 3 para las operaciones, lo que habilita al aeropuerto a mantener los despegues y aterrizajes, aún con mínima visibilidad , razón por la cual la niebla, pese a ser muy intensa por momentos, no impide el movimiento aéreo, y solo aquellos vuelos que no cuentan con la certificación necesaria, se ven obligados a desviarse.

Para poder operar en categoría 3 es necesaria la certificación de la autoridad aeronáutica, no sólo del aeropuerto, sino también de las tripulaciones y de las aeronaves. En el caso de las líneas aéreas que no cuentan con las certificaciones correspondientes, no pueden operar, aunque el aeropuerto sí esté brindando servicio en categoría 3.

Lo mismo ocurre con Aeroparque, que fue habilitado hace poco como categoría 2, lo que le posibilita operar con una visibilidad de 300 metros, y permitió, por ejemplo, que ayer, cuando más densa era la niebla en el sector colindante con el río, la estación aérea metropolitana continuase sus operaciones sin dificultades.

Sin embargo, este domingo la niebla tuvo una mayor incidencia en las operaciones de la estación aérea metropolitana, ya que 108 vuelos fueron afectados entre esta mañana y esta tarde, 25 de ellos cancelados y reprogramados, 33 que se encuentran en condición de demorados, pero con aterrizaje en breve, y cinco desviados .

El pronóstico indica que las condiciones meteorológicas se mantendrán como hasta ahora, al menos hasta la noche, en la que se esperan tormentas de variada intensidad.

De cualquier manera, y pese a que las operaciones se mantienen, las compañías aéreas recomiendan a sus pasajeros consultar las páginas web de las compañías o comunicarse con los call-center para conocer el estado de los servicios.





