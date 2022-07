Viral: las recomendaciones de un correntino para quienes quieran visitar la Ciudad de Buenos Aires

Los consejos de un correntino para su "compatriotas"

“Twitter es servicio” dicen, y bajo ese concepto son miles las personas que han dejado consejos de toda índole en la red social del pajarito. Desde cuestiones relacionadas a lo gastronómico hasta lo meramente turístico.

En tal contexto, el usuario @miltonroses posteó 25 tuits dedicados a residentes de la provincia de Corrientes que quieran visitar la Ciudad de Buenos Aires . “Voy a ir dejando tips para compatriotas correntinos que vengan a CABA”, publicó para luego dar inicio al hilo de Twitter.

Es así que aconsejó cuestiones relacionadas a la forma de hablar y saludar, sobre cómo moverse dentro de la Capital, y hasta cómo pedir pizza.

“Si entrás a un quiosco y hay una bolsa de biscochos abierta sobre el mostrador no te podés servir nomás. Parece que está mal visto”, fue el primer consejo publicado para continuar con el segundo: “En las verdulerías tienen las frutas verduras envueltas en papel film porque la cáscara no parece ser suficiente acá. No rompas el papel film, pedile al verdulero”.

El hilo completo

Otros usuarios también se sumaron: “El porteño siempre está enojado y siempre te va a decir cosas que, si te las dice un compatriota y en Corrientes, seguro se cagan a piñas. En CABA, no, cagarse a puteadas hasta por las dudas es el estado natural del porteño ; si te tratan bien, desconfiá”, posteó otra persona.

