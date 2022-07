Para el intendente de Rosario el fuego en el Delta es intencional y pidió “gente presa”

Los incendios en el Delta del Paraná aumentan a diario. EFE/Franco Trovato Fuoco

Desde hace meses los incendios en el Delta del río Paraná avanzan de manera diaria y genera una gran preocupación por su impacto en el ambiente. De hecho, en lo que va del año se estima que son 60 mil las hectáreas afectadas. Dado que la problemática continúa, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, decidió denunciar penalmente los hechos.

Un sistema de alerta temprana permite detectar focos de incendios y emitir una señal para que se intervenga de inmediato. Si bien esto posibilita un mayor y mejor control del fuego, lo cierto es que cada día surgen nuevas quemas de pastizales.

Al tratarse de una situación constante, ambientalistas y autoridades refuerzan la hipótesis de una intencionalidad detrás de los incendios. Fue en ese marco que Javkin consideró que la situación de los humedales del Delta es “dramática”.

En los últimos días se incrementaron los focos de incendio en las islas ubicadas frente a Rosario y por eso, el intendente evaluó que “es un hecho intencional que requiere gente presa”.

A diferencia de años anteriores, los incendios en las islas no son causados por la bajante extrema del río Paraná. Por tal motivo, Javkin sostuvo que “hoy estamos enmarcados claramente en la intencionalidad”. De hecho, advirtió que todos los días surgen entre 20 o 30 focos nuevos y pese a las medidas de prevención que incluyó un nuevo juzgado en Victoria, aún “no hay detenciones”.

Ambientalistas piden por una Ley de Humedales

Desde hace años se atribuye la intencionalidad de los incendios a los dueños de las mismas tierras arrasadas, con el fin de allanar el terreno para la cría de ganados. Sin embargo, no se concretaron causas judiciales, por eso “hasta que no haya detenciones y sanciones directas penales sobre la gente, no vamos a tener freno a esta actividad incendiaria”, cuestionó el intendente en diálogo con Radio 2.

Más allá de pedir sanciones contra quienes presuntamente cometen los incendios, Javkin remarcó que es necesario contar con una “Ley de Humedales fuerte que es lo que está discutiendo el mundo, la necesidad de leyes ambientales fuertes”.

A partir de los incendios ocurridos durante esta semana, se vieron afectadas más de 2.400 hectáreas. Por eso, el municipio de Rosario realizaron presentaciones ante Nación y una denuncia por incendios “intencionales” ante el fiscal Federal de Victoria, Claudio Kishimoto, a quién le presentaron datos de los monitoreos realizados.

De ese modo se solicitó a la Justicia Federal una investigación más profunda en relación a los frecuentes incendios que se presentan en el Delta del Paraná y que generan una preocupación constante por la magnitud de las quemas.

Al respecto, el intendente lamentó la demora judicial y consideró que “a esta altura deberíamos dejar de manejarnos con hipótesis y tener detenciones porque hablamos de más de un millón de hectáreas afectadas”. De hecho, el daño impacta en la flora y fauna de la región cómo así también, la contaminación generada por el humo.

“Si no hay sanción penal y luego económica, no lo vamos a parar y necesitamos una ley en serio que proteja las actividades en las islas”, insistió el intendente de Rosario, quién pidió por “gente presa, investigaciones y causas judiciales”.

Actualmente funciona las 24 horas el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios del Ministerio de Ambiente de la Nación. Por medio de torres de entre 30 y 40 metros de altura se detecta el humo y calor. Tras localizarse el incendio, se reenvía la información a las jurisdicciones afectadas para que se intervenga de manera inmediata. Por eso, brigadistas mantienen un trabajo permanente con el fin de evitar una mayor propagación del fuego.

SEGUIR LEYENDO: