Continua la busqueda de dos adolescentes que desaparecieron en Banfield

La zona sur de Buenos Aires sigue revolucionada tras la desaparición de dos adolescentes, de 13 años, en la ciudad de Banfield, donde ambos fueron vistos por última vez. Luego de tres días sin noticias, familiares, docentes y amigos solicitaron a las autoridades que ‘activen el alerta Sofía’ para intensificar la investigación y convocaron a la comunidad a sumarse al reclamo, mañana, en una escuela de ese municipio bonaerense.

Desde las 7 de la mañana, en la escuela ENAM, ubicada en la calle Manuel Castro 990, todo un pueblo pedirá por la aparición de los chicos. “Mañana, lunes 13, convocamos a todos los que se puedan acercar al colegio. Lionel y Tabatha tienen que aparecer!” dice el texto distribuido por los familiares de ambos adolescentes.

Para lograr resultados, los familiares realizaron, durante la jornada del sábado, una movilización en las calles de Fiorito para pedir por la aparición de los adolescentes. Fue en la comisaría 5, de esa localidad, donde la familia radicó inicialmente la denuncia, la cual fue trasladada a la Unidad Fiscal número 6 de Lomas de Zamora. A su vez instaron a los encargados de activar dicha alerta, la cual difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre un niño, niña y/o adolescente que esté desaparecido a través de celulares, redes sociales (como Facebook e Instagram) y medios de comunicación nacionales .

También, a través de una serie de convenios firmados con Facebook, estas alertas son replicadas para convocar a las y los usuarios de la red social que vivan dentro del territorio nacional y puedan aportar información.

Los jóvenes, identificados como Lionel Domínguez y Tabatha Morel, son estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) ubicada en el partido de Lomas de Zamora. Al momento de la desaparición, Domínguez llevaba un buzo negro con un dibujo de animé, pantalón azul y zapatillas negras. En tanto Morel tenía una campera verde, mochila roja, pantalón de jean negro y zapatillas blancas.

A su vez, los más cercanos a los jóvenes dicen ‘desconocer el motivo por el que los adolescentes desaparecieron”, dijo uno de los familiares a Télam. Y en ese sentido también pidieron las cámaras del servicio de trenes para saber si utilizaron el método de transporte para viajar . “Solicitamos a las autoridades de Trenes Argentinos que nos den las imágenes de las cámara de video para saber si están juntos. Lo que estamos pidiendo son las cámaras del Gobierno de la Ciudad. Ahí estamos trabados, eso es lo que pedimos, eso es lo que necesitamos”, dijo la madre de Tabatha.

El día de la desaparición

Lo último que se sabe de los chicos es que se dirigían a la escuela en horas del mediodía. El pedido de la mujer se relaciona con la última información que se tiene del traslado de su hijo. Tabatha vive en Villa Fiorito y para ir al colegio toma dos colectivos: el 550 y el 552. La información de su tarjeta SUBE evidencia que, efectivamente, abordó ambas unidades. Pero luego se subió al tren Roca y, a las 14.24 del jueves, pagó un boleto en un colectivo de la línea 126, en el barrio porteño de Constitución. Después, se le perdió el rastro .

”Ella les avisó a sus compañeras que estaba llegando y, como nunca entró a la escuela, fueron sus mismas amigas quienes avisaron a preceptoría”, relató a medios zonales su madre, Daniela, y agregó que el celular de la menor está apagado, al igual que el de Lionel.

Mientras que Soledad contó que su hijo salió el jueves de su casa en Villa Albertina alrededor de las 12. Tenía educación física a las 13, pero faltó a la clase. Ese comportamiento le resultó muy extraño. “ Nunca llegó tarde y esa mañana no hubo una pelea, nada raro. Él estaba normal ”, dijo. Según precisaron los familiares, los adolescentes concurren al colegio en diferentes turnos: Lionel asiste a la mañana y Tabatha, a la tarde.

Según los compañeros del colegio, los chicos habrían iniciado recientemente un noviazgo. Sus familias no estaban al tanto de ello y sospechan que pudieron haberse ido juntos, aunque aún no hay datos certeros al respecto y no se descarta que hayan terceras personas involucradas.





