Se tatuó los nombres de sus abuelos y sus conmovedoras reacciones se viralizaron: “A ellos les debo ser quien soy”

Agustina se tatuó el nombre de sus abuelos, se los mostró y la reacción de ellos se hizo viral (@agustinawetzel)

“Les pedí a mis abuelos que escriban sus nombres ‘para un trabajo práctico de la facultad’, pero en realidad era para tatuármelos”, contó Agustina Wetzel en Twitter junto al video que emociona en las redes por la reacción de los abuelos al ver sus nombres estampados en el tobillo de su nieta.

Al otro día de ese pedido, la chica regresó a la casa con el cuaderno donde estamparon sus nombres en la mano. “¿Vos te acordás que me hiciste tu nombre para la facultad? Mirá, es lo que hiciste vos ayer”, le dice al abuelo mientras le muestra su tobillo. Entre llantos, Marcos se acerca a la pierna levantada de Agustina y le dice: “¿Vos grabaste...? ¡A ver!”, y mira descreído, intentando comprender.

“¿Te gusta?”, le pregunta la joven y él apenas es capaz de asentir con la cabeza y, sin poder controlar la emoción, hunde la cara entre sus manos. No le importa esconder el llanto mientras la nieta le pide un abrazo. Luego se lo muestra a Celoy, la abuela, que lo recibe con una amplia sonrisa.

“¿Eso cuánto te dura?”, se interesa el abuelo. “Toda la vida”, responden Agustina y su mamá, detrás del celular y testigo del momento. Marcos se quiebra.

Hacía tiempo que la estudiante de Diseño Gráfico de 26 años quería llevar en ella algo que representara a sus abuelos y no sabía qué. Les hizo dibujar un sol y una luna a cada uno, escribir distintas palabras y también sus nombres, pero no era lo que esperaba. “Cada vez que le pedía a mi abuela que dibujara o escribiera algo, para sacarme de encima, lo hacía así nomás y yo quería algo lindo para tatuármelo, pero no se los quería decir. Entonces, para que le pusieran esmero les dije que lo necesitaba para la facultad”, revela Agustina.

La idea de que fuera “algo para la facultad” surgió de la hermana de la joven que también tuvo como cómplice a su madre hija de ellos, y la que tuvo a cargo grabar todo lo que más tarde se convirtió en uno de los videos más emotivos de las redes argentina hasta el primer semestre de 2022.

“No esperaba tanta repercusión, ni que se viralice de esta manera. Solo quise que conocieran a mis abuelos porque los amo y pasó esto”, dice sorprendida en diálogo con Infobae sobre el posteo que ya supera los 23 mil retuits; fue citado 100.400 veces y lleva más de 148.600 “me gusta” y se acerca a las 3 millones de reproducciones.

También la sorprende los comentarios tan sentidos de otros usuarios de la red que contaron sus propias historias.

Agustina Wetzel junto a su abuela Celoy y su abuelo Marcos

Un amor para toda la vida

De todos los amores que pasan por la vida de una persona, el de los abuelos (para quienes tienen la suerte de tenerlos) será sin dudas uno de los que queden en lo más profundo del corazón y la memoria. Así es para Agustina.

“Siempre viví en la casa de enfrente, prácticamente me crié con ellos y los vi todos los días de mi vida. Tenemos una relación muy fuerte. Hace un par de años, me vine a vivir con ellos y estuve a su lado durante la pandemia”, cuenta sobre el vínculo con su abuelo Marcos, de 92 años y con la abuela Celoy, de 89, nacida en Uruguay.

“Durante su infancia, mi abuela vivió en el campo con sus padres y una hermana con la que llegó a la Argentina durante la juventud”, dice y lamenta no conocer en profundidad muchos detalles de su vida porque hace unos años, Celoy comenzó a olvidar muchas cosas de su pasado.

Agustina Wetzel junto a su abuela Celoy

Agustina tiene dos hermanos y una hermana. “Los dos más grandes son hijos de mi papá con su primera mujer, pero mis abuelos los adoptaron como si fueran sus propios nietos; y tengo una hermana menor. Mis abuelos paternos murieron hace muchos años y, para homenajearlos, estoy armando un dibujo con cosas que me recuerdan a ellos para tatuármelos en el otro tobillo”, adelanta.

Agustina, que es fanática de River (y socia del emprendimiento de indumentaria riverplatense “No traten de entenderlo”), se tatuó hace un tiempo la firma de Marcelo Gallardo, su máximo ídolo. “Le pedí un autógrafo al Muñeco para llevarlo conmigo y me pareció que sería un hermoso homenaje a mis abuelos tatuarme sus nombres”, reconoce.

Cuando Celoy comenzó con sus problemas de memoria quiso llevar en la piel algo suyo que nunca pudiera olvidar. “Si me tatuaba quizás la luna que le pedí que me dibujara, al verla no sabría que la hizo ella, pero al ver su nombre sí sabría que es ella y que es su letra, y me pareció súper lindo el gesto”, asegura y con orgullo cuenta que fue Marcos, hincha de Lanús, el que la llevó por primera vez a la cancha cuando apenas tenía 7 años.

Agustina de beba y su abuelo Marcos

Fue gracias a la ayuda y complicidad de su mamá que Agustina llevó a cabo su plan para sorprender a los abuelos, pero no contó con la emoción que le provocaría a la mujer mirar las escenas detrás de la pantalla del celular. “Ella es muy sensible y se emocionó mucho mientras grababa. ¡Se lloró todo! En realidad, yo quería grabarlo para tenerlo de recuerdo, pero sentí que estaba bueno compartirlo en las redes”, asegura.

Ver ella misma la emoción de Marcos la tomó por sorpresa. “Fue muy fuerte verlo llorar y de esa manera. Nunca lo había visto así. A él no le gustan los tatuajes, cada vez que me encontraba alguno de los que tengo me decía que me manchaba la piel, que para qué hacía eso... y para que no se enojara, yo le decía que se iban con el tiempo, después de unas semanas se iba a olvidar. Hasta que lo volvía a ver y volvía a preguntar cuándo se iba a borrar. Por eso, en el video se escucha que me pregunta cuánto tiempo me dura”.

Cuando Marcos realiza esa pregunta y Agustina le dice que dura “toda la vida” se emociona tanto que su sentimiento traspasa las pantallas de las millones de personas que reprodujeron el video en la cuenta @agustinawetzel. “Creo que ahora, que su nombre es un tatuaje, se amigó con los demás tatuajes. Me sigue dando mucha emoción cuando lo mira y me dice que no cree ser merecedor de un gesto así”.

Marcos escribiendo su nombre en el cuaderno de Agustina cuando pensaba que lo necesitaba para un trabajo práctico de la facultad

El video viral, que aumenta sus número de reproducciones constantemente, fue compartido el 4 de junio, luego de que la joven cumpliera su objetivo. “El viernes les pedí que me escribieran sus nombres y el sábado me los tatué. Tenía el turno reservado y fui lista para hacerlo, y muy emocionada”.

A una semana de haber cumplido ese sueño, admite. “Por la repercusión que tuvo el video, entiendo que el amor con los abuelos, con la familia, aún nos emocionan. Quizás porque la pandemia nos movilizó mucho. De hecho, recibí mensajes de gente que me contó que perdió a los abuelos durante en esos meses, otros me contaron que los tiene lejos y los extrañan... Creo que las sacudidas emocionales, como lo es una pandemia, nos hizo valorar más los lazos afectivos y a los abuelos, sobre todo. Siempre sostuve que hay que valorar el momento con cada persona y el tiempo, sobre todo, porque pasa muy rápido”.

Emocionada, confía todo lo que les debe. “Ellos me enseñaron mucho. Mucho de lo que hoy me hace ser esta persona me lo enseñaron ellos o lo vi en ellos; estoy orgullosa de ser su nieta y de que sean mis abuelos. Aunque la crianza se las debo a mis papás, mis abuelos influyen mucho en mi vida”.

El tatuaje que emocionó a los abuelos de Agustina (@keplerink_)

También agradece porque Marcos “está muy contento porque se hizo famoso. Ya se vio en la tele”. Hace dos años, el abuelo enfermó y los médicos le dieron poco tiempo de vida.

“No sabemos de dónde sacó fuerzas, pero sigue acá, con nosotros. Todos los domingos se levanta, prepara el asado o hace la comida, no tiene arrugas... Es un ejemplo a seguir. ¡Ama la vida! Ojalá yo a su edad pueda vivir la vida como él la vive porque la disfruta y se nota”.

La orgullosa nieta, dice al finalizar: “Me pone muy contenta que se haya viralizado este video porque la gente pudo conocer las mismas abuelos que son dos personas de increíbles”.





SEGUIR LEYENDO: