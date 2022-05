Acusó a sus alumnos de perderle una herramienta y los obligó a estar cuatro horas parados bajo el sol

Acusó a sus alumnos de perderla una herramienta y los obligó a estar cuatro horas parados bajo el sol

Cansados, sedientos y algunos al borde de un ataque de pánico, así se encontraban un grupo de estudiantes luego de que su profesor los obligara a estar cuatro horas parados bajo el sol como castigo, después de que los acusara de robar una de sus herramientas de trabajo. “ Te podés morir si querés, no me importa ”, le dijo a sus alumnos.

La horrible situación se vivió en la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia), en Corrientes, y fue relatada por la hermana de uno de los chicos que sufrió el aberrante hecho.

”Hoy en la escuela Eragia un profesor retuvo a un grupo de alumnos parados bajo el sol, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, almorzar ni ir al baño, prohibiéndole totalmente que se sienten o apoyen porque ‘así iban a aprender’”, escribió en un primer tuit Ailín Morales.

Según afirman medios locales, a los pocos minutos de que los jóvenes terminaran las clases de prácticas, el profesor acusó a los estudiantes de robar una piedra de afilar (usada en tijeras, herramientas o cuchillos para mantener y mejorar la capacidad de corte de un utensilio con filo mecánico) la cual tenía un gran valor sentimental.

Por esa razón decidió obligar a los alumnos a soportar un castigo al rayo del sol . “También le sacó los celulares y les prohibió que se comunicaran con sus padres. Durante todo el tiempo los violentó verbalmente y amenazaba con medidas disciplinarias”, relató Morales en sus redes.

Pero el docente buscaba llegar más lejos, con la idea de provocarles un malestar, y que les diera sed, decidió tomar agua en sus caras mientras ellos soportaban bajo el sol. “También sacó bidones de agua para que vean que el tenía agua pero no les iba a dar, unas chicas tuvieron que pedirle a una vecina del colegio que le convide agua a escondidas del profesor”, cuenta la joven estudiante de derecho.

La crueldad del hombre incluso alcanzaba a la bebé de una de sus alumnas: “A una chica que es mamá no le dejó salir a darle de comer a su bebé, y su cuñada lo llevó para que le dé y el profesor le dijo, a la otra chica, que si pasaba ella también se tenía que quedar ahí en el sol con los alumnos”.

Uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando una de las mujeres le pidió tomar agua. “Cuando una alumna le dijo que necesitaba agua y tomar una pastilla el profesor le dijo ‘ a mí que me importa, vos te podes morir si querés y a mí no me importa hasta que aparezca la piedra’ ”, aseguró la joven estudiante de derecho.

Los estudiantes parecían no tener salida, ya que estaban incomunicados y no podían dar aviso a sus padres. Las autoridades del colegio se enteraron gracias a que los padres de uno de los chicos querían retirarlo de la institución y no se les permitía. “Los padres se enteraron por otro tutor que no le permitían retirar a su hijo. Y sólo los dejaron irse porque llegó la situación a tal punto que una alumna tuvo un ataque de pánico y se desmayó”, sostuvo Morales.

Después de vivir semejante hecho, los jóvenes hicieron la denuncia. La misma fue realizada en la Comisaría Decimosexta, cerca de las 10 de la noche del viernes, informó El Litoral.

“La denuncia ya está hecha. Destacable la colaboración, amabilidad y la instrucción que tienen los policías de la comisaría decimosexta. Si conocen alumnos que estuvieron retenidos ellos también pueden adherirse a la denuncia!!”, dijo Morales para concluir el relato.

