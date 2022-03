Organizaciones de izquierda cortaron la 9 de Julio y marchan al Congreso para protestar contra el FMI

El Congreso fue vallado con el fin de evitar incidentes como la semana pasada

Al igual que la semana pasada, organizaciones de izquierda prepararon una movilización al Congreso de la Nación en rechazo al acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda, que tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados se debate esta tarde en el Senado.

Pasado el mediodía, los manifestantes de la agrupación Quebracho junto a otras afines comenzaron a concentrarse en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano. Cortaron la totalidad de la traza en sentido norte y, tras permanecer un rato allí con bombos, trompetas y banderas, empezaron a marchar lentamente hacia el Palacio Legislativo poco después de las 15. La manifestación, por el momento, no afecta al Metrobus y la estación Congreso del subte A no está disponible.

El jueves pasado, la movilización contra el FMI terminó de manera violenta (Franco Fafasuli)

En otra jornada de cortes y caos vehicular en el centro porteño, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT Unidad) también se sumarán a las protestas. Según anunciaron, en su caso la convocatoria está programada para las 17.30 en las inmediaciones al Congreso, donde se montó un operativo de seguridad: el perímetro del recinto y de la Plaza del Congreso fue cerrado con vallas.

El dispositivo de seguridad se decidió para evitar que se repitan los incidentes que ocurrieron el jueves pasado en Diputados, con una escalada de tensión y violencia que inició poco más de una hora después de que comenzara oficialmente la sesión. Aquel día, primero se observó una quema de gomas frente al edificio y luego un grupo de manifestantes no identificado comenzó con un ataque a pedradas a las ventanas del Congreso.

Otra postal de los incidentes del jueves pasado (Maximiliano Luna)

Los agresores que actuaron de manera violenta también realizaron pintadas en las paredes del edificio. Casi media hora después del comienzo de los incidentes, finalmente la Policía irrumpió en el lugar para dispersarlos.

Según fuentes de la Policía porteña, en esa ocasión el operativo no inició antes por la presencia de familias y menores, quienes ante el inicio de la violencia se retiraron rápidamente. También se precisó que no se valló la zona desde un principio por decisión del Gobierno Nacional. En ese sentido, a su vez, fuentes a nivel nacional consultadas por Infobae señalaron que la medida de no vallar las periferias desde la mañana fue tomada para evitar que se interpretara como un acto de provocación en lo que venía siendo una manifestación pacífica.

Lo concreto es que todo terminó en descontrol y durante los disturbios un efectivo policial fue blanco de una bomba molotov arrojada por los manifestantes y resultó herido. Otros cuatro policías de la fuerza porteña, a lo largo del procedimiento, también fueron heridos.

En el marco de estos incidentes, además, fue dañado el despacho de Cristina Kirchner: un grupo de encapuchados arrojó piedras y rompió los vidrios de la oficina de la vicepresidenta, que se encontraba en el lugar —ubicado en el primer piso— en el momento del ataque.

Así quedaron los ventanales del despacho de Cristina Kirchner (Nicolás Stulberg)

En relación a este caso, la justicia federal ordenó en las últimas horas una serie de allanamientos sobre las viviendas de sospechosos que forman parte de las personas identificados a través de fotos y vídeos arrojando objetos contundentes y bombas molotov. Por otro lado, uno de los detenidos en la causa, Oscar Santillán, se declaró en huelga de hambre y su abogada apeló la prisión preventiva.

La discusión parlamentaria se realiza esta tarde con la expectativa de saber qué harán tanto Cristina Kirchner como los senadores K. La previsión del Gobierno es un resultado favorable, gracias al apoyo de Juntos por el Cambio y parte del Frente de Todos, que transita momentos de fuerte tensión interna luego de la ruptura personal entre Alberto Fernández y la Vicepresidenta.

