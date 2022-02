Fue a ver a Boca en la cancha de Vélez y encontró una alianza en la platea: la búsqueda viral del dueño

“Si te casaste en la década del ‘50 y perdiste tu alianza en la platea alta del Amalfitani, escribime” . Con esa frase, Paz Del Percio inició una campaña que en pocas horas se viralizó en redes sociales. Ahora, días después, recibe ofertas por el anillo pero pocas precisiones que puedan responder el misterio de su dueño. “Tiene iniciales y una fecha”, le precisó a Infobae la mujer que impulsa la búsqueda.

La particular historia del enigmático anillo comenzó el último fin de semana, cuando Paz y su grupo de amigos asistió al Estadio José Amalfitani (Vélez) para ver el partido entre Boca y Rosario Central. Sucede que ante las refacciones que realizó en su campo de juego en La Bombonera, el Xeneize tuvo que mudar su localía y lo hizo al barrio porteño de Liniers.

“Fui con unos amigos con los que siempre vamos a la cancha. Cuando terminó el partido y estábamos festejando porque ganamos, uno de ellos encontró el anillo en el piso ”, relató Paz, quien junto a su grupo se encontraba en la Platea Norte. “Estábamos contentos, nos estábamos sacando una foto y uno de los chicos lo vio y me lo dieron a mi porque saben que soy la que más uso redes sociales. Quedamos en subirlo para ver si lográbamos dar con el dueño o la dueña ”, comentó Paz.

Aquella noche del domingo, apenas pasadas las 21 y mientras celebraban el triunfo 2-1 sobre Rosario Central, Pablo fue el integrante del grupo que dio con la alianza . “Sintió algo cuando lo pateó sin querer y cuando miró hacia el suelo, algo dorado le llamó la atención y lo agarró”, detalló la mujer que reside en el barrio porteño de Monserrat.

El anillo apareció en la Platea Norte y tiene iniciales y una fecha grabadas en su parte interior

Luego del hallazgo, Pablo se lo mostró al grupo y fue Julián el que finalmente se lo entregó a Paz. “Me lo dio y quedamos en que yo me lo llevaba y subía la foto para empezar a agitar en redes sociales a ver si aparecía el dueño”, detalló ella.

Paz Del Percio cuenta con casi 30 mil seguidores en Twitter y fue desde allí donde impulsó la campaña para encontrar al dueño o a la dueña del anillo. De hecho, antes de dejar el estadio se encargó de tomarle fotos a la alianza para mantener registro del escenario y contexto en el que encontraron al objeto. “Saqué la foto en la cancha para ya tenerla y después más tranqui, cuando llegué a mi casa la subí a Twitter”, contó la hincha de Boca. Su posteo recibío casi 24 mil retweets.

Paz cuenta que usa Twitter desde hace más de diez años y que tiene redes en las que comparte recetas de cocina por un lado en Instagram y sube videos de gimnasia a través de YouTube. En ambos casos, el nombre de su proyecto es Samurai de Ensaladas. “Por eso también me dieron el anillo a mi, porque tengo más llegada a la gente por las cosas que hago en redes. Sabíamos que lo más probable era que circulara más fácil desde ahí”, explicó Paz.

Ella al igual que sus amigos, imaginaron que la campaña para encontrar al dueño o dueña del anillo tendría repercusión. “Todos queremos que alguien que perdió una alianza la encuentre. Sabía que era algo con lo que íbamos a empatizar todos y todas. Lo que sí no me esperaba tanto era la especulación sobre cuál era el origen o la historia detrás”, admitió.

La identidad y, sobre todo, la edad de la persona que perdió el anillo es un verdadero misterio y algunas pistas aparecen en las inscripciones que tiene el anillo en su interior. “ Tiene iniciales y una fecha de la década del ‘50 . Obviamente no las decimos para que el dueño nos la pueda decir cuando nos contacte y ahí corroboramos que verdaderamente es él ”, contó.

Las especulaciones sobre el propietario son muchas y el detalle del año de casamiento que registra el objeto no es un detalle menor. “Por eso especulamos que a lo mejor se la quedó un hijo o un nieto. No sé si es la persona que se casó porque ya tendría como noventa y pico de años ”, analizó Paz.

Paz Del Percio tiene 33 años y reside en el barrio porteño de Monserrat

Las posibilidades son muy amplias en relación a quién pudo haber perdido el anillo, porque el objeto es pequeño y pudo haber estado en la Platea Norte durante más tiempo. “Ya de entrada, el día anterior jugó Vélez. Encima, no parece un lugar que se limpie tan seguido. También habría que rastrear todos los eventos que hubo en el estadio últimamente . La verdad es que el anillo puede ser de cualquiera”, admitió la mujer

A Paz le llegaron distintos tipos de mensajes en los últimos días tras el partido. “Varios me escribieron diciendo algo así como: ‘Che, mi abuelo perdió un anillo a ver si es ese’ . Pero nadie apareció con el dato concreto de que perdió el anillo en la cancha”, aclaró. También le quisieron comprar la alianza: “Una persona me escribió ofreciéndome 10 mil pesos, pero no tengo ninguna intención de venderla. Si la tuviera, sería por más de $10 mil”.

“Necesito saber cómo alguien tiene la alianza 65 años y se la saca en la cancha”, señaló Paz también a través de Twitter aquella noche y después de dejar la platea que da hacia la Avenida Juan B. Justo. Y sobre lo intrigante de la historia, culminó: “¿Cómo es la historia de que alguien se casó en el 50 y por qué te sacaste la alianza? Si tenía la alianza puesta, por qué se la sacó: si era una cábala, si estaba de trampa, no sé. La verdad es que puede haber una historia interesante detrás o capaz que no”.

