“Tratamos de sobrevivir y ayudar a los vecinos”: el calvario que sufren los productores rurales de Corrientes por los devastadores incendios

Incendios En Corrientes

Familias evacuadas. Bomberos agotados. Miles de hectáreas de campo y casas totalmente destruidas. Animales expulsados de su hábitat natural. Estas lamentables escenas forman parte de las consecuencias que están dejando los distintos focos de incendio que permanecen activos en la provincia de Corrientes, donde los productores rurales sufren pérdidas millonarias y todavía esperan respuestas del Estado y el gobierno provincial.

Tal es el caso de Carlos Raúl “Pacho” Pietrantueno, un reconocido productor ganadero correntino que ya perdió unas mil hectáreas de las 1.600 de extensión que tiene su campo ubicado en la ruta 40, a la altura de los Esteros del Iberá, además de otro terreno de 2 mil hectáreas ubicado en el departamento de Curuzú Cuatía que, según su testimonio, se quemó “por completo”.

Frente a las versiones que indican que los incendios se originaron de forma intencional, Pietrantueno se mostró sorprendido por la enorme cantidad de focos que aparecen desde hace varios días. “Estamos sufriendo una sequía muy importante. Me llama poderosamente la atención la cantidad de focos de incendio que aparecen todos los días”, dijo en diálogo con radio Mitre.

Yacarés escapando de los incendios en Corrientes

En este sentido, el productor ganadero explicó que “en épocas normales es común que los matorrales se prendan fuego a propósito para quemarlos, pero no ahora en plena sequía”.

“Pacho” Pietrantueno es sólo una de las víctimas que viene padeciendo el avance del fuego en distintos puntos de la provincia de Corrientes, pero él mismo se encargó de advertir que son muchos más los vecinos que vienen sufriendo pérdidas millonarias. “Yo soy la cara visible pero hay un montón de vecinos que han perdido absolutamente todo”, dijo al respecto, y agregó: “Al lado de mi campo se deben haber quemado más de 30 mil hectáreas”.

Además expuso la falta de acción por parte de las autoridades nacionales y provinciales en la zona afectada, al considerar que “tanto el Gobierno nacional como el provincial yo no veo que estén haciendo nada” , y se mostró preocupado por la venta forzosa que deberá hacer frente a las grandes pérdidas. “Yo voy a tener que pagar Ganancias por la hacienda que voy a tener que vender obligadamente, y eso no es ganancia. Es una pérdida. Me gustaría que algún legislador, sea diputado o senador, se preocupe por ver si se puede existir una ley que esto no ocurra. En unos meses más voy a tener otro incendio cuando tenga que pagar Ganancias por todo esto”, lamentó.

En la misma línea se expresó Ricardo “Caio” Metomehave, ex presidente de las sociedades rurales de Corrientes. El empresario explicó que las llamas se deben a un “combo de no lluvias y de temperaturas muy arriba de las normales” en la región, lo cual fue determinante para el inicio de los incendios.

El fuego no da tregua en Corrientes. REUTERS/Sebastian Toba

“Acá en verano, a la sombra, generalmente hacen 39 grados, pero este año fueron de 42 y 43 grados. Una ola de calor importante y un viento huracanado secó todo”, aseguró el empresario, durante una entrevista para el citado medio radial.

Metomehave contó además que, dada la gravedad de la situación, tanto él como los empleados de su compañía debieron modificar sus tareas para ayudar a los que más lo necesitan. “Están totalmente tergiversadas las labores acá. Solamente tratamos de sobrevivir y ayudar a los vecinos”, enfatizó.

Durante el reportaje, también manifestó su disconformidad frente a la ausencia de las autoridades nacionales y provinciales en las zonas afectadas. “Los gobiernos nacional y provincial, o sea la política, juegan un partido de ajedrez para ver quién puede sacar más votos en la próxima elección. Y mientras tanto nosotros nos incendiamos” , subrayó.

Y en cuanto a las versiones provenientes de algunos sectores oficialistas que indican que los incendios fueron provocados por los mismos productores agropecuarios, Metomehave aprovechó para criticar la gestión de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional. “Un imberbe como es el señor Cabandié, que nunca ganó nada en su vida, nunca dio trabajo, nunca hizo nada… Hay que tomarlo como de quien viene”, cerró.

Hasta ayer, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) había reportado más de 600 mil hectáreas de campos perdidas por los graves incendios que sacuden a la provincia de Corrientes, y la cifra seguramente aumente con el correr de las horas.

