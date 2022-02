Cómo explicarle qué es Argentina a tu novio húngaro: la historia de amor de Mauricio y Jonatan con memes de Moria y Fort

"Argentina, íconos y cosas que debés saber", le escribió Mauricio a su novio Jonatan: su historia se volvió viral y llegó a Moria Casán

Jonatan sabía quién es Messi, quién es Maradona. Y siempre tuvo claro que la capital es Buenos Aires. Es una persona informada que creció en Győr, Hungría, a medio camino entre Budapest y Viena. Pero de Argentina, en realidad, no conoce nada. Su novio, Mauricio, hace dos años que no viaja a su país. Nació en un barrio de nombre que a él le parece gracioso, Caballito. Mauricio está ansioso por volver a visitar a los viejos y a los amigos. “Apenas se abran las fronteras me voy”, le anuncia. “Quiero que me acompañes”, le pide. Jonatan lo abraza en un gesto de amorosa aceptación pero el novio porteño le pone una condición, con la idea de acercar al húngaro de sangre distante a la llama del calor latinoamericano: “Tenés que saber un poco más de mi país, de mi cultura, y yo te voy a enseñar”.

Lo que intentó ser un momento divertido en la vida íntima de una pareja en un pequeño departamento de Barcelona explotó y repercutió en las redes. Mauricio Bertoni (25) y Jonatan Fekete (32) tuvieron su momento de celebridad en los últimos días cuando Tomás, un amigo de ellos, viralizó el método que diseñó el porteño para incorporar a su novio al entrañable mundo argento, una galaxia donde orbitan desde Moria Casán a Carlos Menem, de Natalia Oreiro a Ricardo Fort.

Mauricio diseñó un plan de clases semanales. El plan educativo incluyó, por supuesto, información de la nueva y exótica familia porteña, gente extraña que da abrazos, habla a los gritos y se dice te quiero, extravagancias para la cultura de los pueblos orientales de Europa. Entre memes y frases célebres, Bertoni expuso el árbol genealógico: “Guarda con el tío Pepe que hace chistes raros”; “La prima Marisa hace una chocotorta que te vas a enloquecer”.

“Se me ocurrió, como estaba de vacaciones, hacerle un panorama de la cultura, de la mentalidad, de qué vemos en la tele. Él me había contado que sus amigos conocían las novelas argentinas y a Natalia Oreiro. Entonces en la presentación le puse imágenes de Muñeca Brava, de Floricienta”, cuenta Mauricio, ya aterrizado en Buenos Aires, con Jonatan a su lado, incorporando los primeros pulsos de argentinidad, fascinado con la estampa neoyorkina de la avenida Corrientes y el paisaje subtropical del Parque Rivadavia.

Bertoni y Feteke bajo el Obelisco: "No pensé que era una ciudad tan grande", dijo el húngaro sobre la Ciudad de Buenos Aires

En realidad, Mauricio Bertoni le estaba contando una parte divertida de su vida. “El no conocía a Moria Casán, ni Showmatch, Ricardo Fort. Fueron cosas de mi adolescencia e infancia que me causan mucha risa y me parecía anecdótico contárselo. No fue como una cosa obligatoria que él tiene que saber”, aclara lo que no es necesario aclarar, aunque lo hace porque algunas reacciones en las redes fueron tomadas literalmente: “Y entonces hay gente que me decía que tenemos cosas más interesantes que lo que le mostré a Jonatan. Pero claro, ¡lo mío es un chiste!”

Entonces Bertoni (tiene un parentesco lejano con el delantero campeón del mundo con Independiente y la Selección en los ‘70) explica que la presentación para su novio la hizo “en cinco minutos” mientras esperaba un vuelo en un aeropuerto. “Puse en Google ‘Argentina graciosa’. Y quería ver qué aparecía en los resultados. No era en serio. No porque no sea importante saber lo importante. No es algo que hago para reírme de nuestro país. Estoy orgulloso de ser argentino”, remarca.

Mauricio, que tiene su propia Pyme como editor de video en Barcelona, pide por favor que quede claro en el relato de su historia que él no es de esos argentinos que se mudó a España y sale en los medios y despotrica contra Argentina y cuenta lo feliz que es en otro lugar del mundo. “Amo mi país y espero seguir viniendo. Buenos Aires me parece la ciudad más linda del mundo. Muchos me critican por traerlo acá, me encanta mi cultura y que mi novio conozca mi cultura”, insiste.

Mauricio le hizo memes de Argentina a su novio húngaro para que conozca las cosas que a él le divierten de su país

Jonatan está fascinado con la ciudad. Lo primero que lo sorprendió, cuenta, fue la amabilidad de la gente con los turistas, desde el personal de Migraciones que sella el pasaporte. También quedó impactado por lo cosmopolita de la capital, cosas que hay en otros países. Corrientes le hizo acordar a Times Square, la zona de teatros y pantallas de Nueva York. Puerto Madero le hizo pensar en Melbourne, Australia, y la 9 de Julio le trajo recuerdos de Madrid y París.

“Le gustaron los parques Rivadavia y Centenario. Y que haya clases de zumba. Probó las facturas, se sorprendió con las medialunas, las de grasa y manteca, los chori y la bondiola. Vamos a recorrer San Telmo, Recoleta, los bares ed Pedro Goyena y nos queda el chori en la costanera, ver despegar aviones e ir al Rosedal”, cuenta Mauricio, que el 18 de febrero regresa junto a Jonatan a Barcelona, previo paso por las cataratas del Iguazú.

Un aspecto que la pareja agradece es la libertad para andar de la mano por cualquier lugar. “En Barcelona no pasa nada pero en Hungría no es tan común. El gobierno de su país no apoya a los homosexuales y dice que la familia es mamá y papá. Aunque su familia acepta todo”, aclara Bertoni.

Jonatan, en pleno Caballito: "No sé quién es Moria"

Jonatan habla inglés y un español que se comprende. “Yo sabía que Buenos Aires es una ciudad grande pero no tenía idea de que era tan grande. Fue fantástico con el vuelo, no podía ver el final de la ciudad. Y los bares y los restaurantes son los mejores que vi en el mundo. No pensaba eso de esta ciudad. Por ejemplo, ayer comimos en Puerto Madero y los restaurantes y ambientes son fantásticos. Estamos Caballito y este barrio tiene los mejores bares también. Nunca pensé que iba a encontrar estos lugares en Buenos Aires”, admite sorprendido: “No tenía idea de la ciudad, está más desarrollada de lo que imaginé y el subte es muy barato”.

De los personajes que le mostró su novio, Jonatan quedó impactado por Ricardo Fort, “the rich dude”, ríe, se refiere al “tipo rico”. Y le pidió a Mauricio que lo lleve a sacarse una selfie a la puerta de la fábrica de chocolate en el barrio de Almagro. “Además, él sabe que Fort fue de los primeros en tener hijos y nosotros queremos tener hijos”, aclara Bertoni.

Lo que no supo Mauricio hasta que sus memes llegaron a las redes de Moria Casan, es que no prestó demasiada atención a las clases de su novio. “Y cuando Moria me hizo el retuit él me preguntó quién es Moria Casán”, comenta el argentino. “En Hungría hay realities, cosas extravagantes. Todos los países tienen el equivalente de Moria. No le pareció wow”, cierra entre risas Bertoni.

SEGUIR LEYENDO: