Coronavirus en Argentina: confirmaron 285 muertes y 43.472 contagios en las últimas 24 horas

El ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 31 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 43.472 nuevos contagios de coronavirus y 285 muertes . Con estos datos, el total de casos positivos desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.378.656, mientras que las víctimas fatales suman 121.273.

De ayer a hoy se realizaron 83.165 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 52,27%, es decir, 5 de cada 10 testeos dieron positivo de COVID-19. Por primera vez desde que arrancó la tercera ola, la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional superó el 50%.

Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 163 son hombres y 119 mujeres . Tres personas fallecidas (dos residentes en la provincia de Buenos Aires y una residente en la provincia de Córdoba) fueron reportadas sin datos de sexo. La provincia de Buenos Aires fue, nuevamente, la que más decesos notificó, con 102 fallecidos. La siguieron la Ciudad de Buenos Aires con 53 y Salta con 26.





De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.909 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. Son 3 menos que ayer. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 52,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 48,4% .

De los 43.472 contagios reportados hoy, más de la mitad se concentran en PBA (19.763 casos) y CABA (5.234). Entre ambas jurisdicciones acumularon 24.997 casos, cifra que representa el 57,50% del total .

Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 406 contagios, Chaco 810, Chubut 431, Corrientes 272, Córdoba 3.811, Entre Ríos 901, Formosa 850, Jujuy 339, La Pampa 557, La Rioja 316, Mendoza 1.441, Misiones 239, Neuquén 779, Río Negro 831, Salta 475, San Juan 784, San Luis 319, Santa Cruz 282, Santa Fe 2.805, Santiago del Estero 152, Tierra del Fuego 225 y Tucumán 1.450.

A partir de hoy, las pruebas de autotest de coronavirus comenzaron a llegar a las farmacias de diferentes ciudades del país . Así lo informó la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, y dijo que el precio de comercialización al público es de 1.650 pesos.

”El viernes comenzó la distribución de los autotest a las droguerías y, el sábado, empezó a llegar a las primeras farmacias del interior con sede en Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y Rosario. Hoy se completa la distribución a las droguerías que abastecen al Gran Buenos Aires y CABA”, indicó Reinoso en una entrevista con la señal televisiva TN.

Según precisó Silvia Godoy, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, la disponibilidad de los autotest en las farmacias será clave para evitar la saturación de las guardias y los centros de testeo. “Sirve para que el paciente que no quiere esperar en las filas de los centros de testeos o por prevención a contagios pueda tener una opción para saber si está contagiado de COVID-19″, dijo.

La disponibilidad de los autotest en las farmacias será clave para evitar la saturación de las guardias y los centros de testeo (Gettyimages)

Acerca del procedimiento de los autotest, la titular de COFA recordó que se trata de test de antígenos rápidos que determinan si hay presencia de las proteínas del virus. “ Si da positivo, el margen de error es bajísimo ”, sostuvo e indicó que lo primero que hay que hacer es lavarse las manos y colocar el cassette (similar a una prueba de embarazo, que luego arrojará el resultado) en un lugar limpio. Luego, hay que pasar el hisopo cuatro o cinco veces en la narina: no más de dos centímetros. “ No hace falta llegar hasta el fondo de la nariz porque son test nasales, no nasofaríngeos ”, aclaró.

En referencia a cuándo deben utilizarse, Reinoso dijo que si una persona se entera de que es contacto estrecho, lo más convenientes es que espere tres o cuatro días desde que vio al caso confirmado. “De esa manera la carga viral sube y el virus puede ser detectado”, explicó.

En lo que va de la pandemia, en Argentina ya se realizaron más de 32 millones de testeos, 32.486.614 exactamente . Si bien durante la última semana la cantidad de casos de COVID-19 se replegó, no sucedió los mismo con los fallecidos. A pesar de que el pasado 26 de enero el país traspasó la barrera de los 120 mil muertos, desde la cartera sanitaria nacional se muestran optimistas.

"En este momento, con la circulación predominante de la variante Ómicron estamos atravesando una tercera ola", dijo Carla Vizzotti (Foto NA: Marcelo Capece)

“Fuimos muy exitosos en demorar la llegada y la circulación predominante de Delta, podemos decir que Argentina evitó una ola. En este momento, con la circulación predominante de la variante Ómicron estamos atravesando una tercera ola, cuando la mayoría de los países del mundo están transitando su cuarta ola ”, comentó el sábado la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, desde la Federación Rusa, donde mantuvo un encuentro con su par de la Federación Rusa, Michail Muraško.

Durante la reunión con Muraško, Vizzotti brindó detalles sobre el Plan Estratégico de Vacunación, que ya alcanzó al 91,3% de la población mayor de 3 años con esquema de vacunación iniciado y al 79,4% con esquema completo. En ese sentido, la Ministra destacó que este avance en las coberturas de vacunación y las medidas implementadas por el Gobierno Nacional fueron claves para minimizar el impacto de la variante Delta.

Según los últimos datos oficiales del Monitor Público de Vacunación el total de inoculaciones aplicadas hasta la mañana de hoy asciende a 87.213.037, de las cuales 39.618.863 corresponden a primera dosis y 34.963.340 a segunda , mientras que 3.036.298 fueron adicionales y otras 9.594.536 de refuerzo. Las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 96.419.893 y las donadas a 5.083.000.





