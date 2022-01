Escándalo en Santiago del Estero: murieron dos mujeres por COVID-19 y el sanatorio entregó un cuerpo a la familia equivocada

Sanatorio de Santiago del Estero entregó un cuerpo equivocado a una familia.

Dos familias de Santiago del Estero son víctimas de la negligencia del Nuevo Sanatorio Santiago, ubicado en la avenida Belgrano de la ciudad capital, debido a que desde el centro de salud entregaron un cuerpo equivocado.

“-Este domingo- Ayer nos han llamado desde el sanatorio diciendo que mi abuela ha fallecido a las 12 del mediodía. Hemos llegado acá a la 1 del mediodía, hemos dicho que no teníamos cajón ni servicio de nada para poder llevarla, que si podíamos venir a buscarla hoy lunes. Cuando ya conseguimos todo, vinimos con los de la morgue a buscarla a mi abuela, y el cuerpo jamás estuvo aquí” , relató una de las nietas de la señora fallecida, según consigna el diario Panorama.

Ante la desesperante situación y como el cuerpo “no aparecía por ningún lado”, integrantes de la familia Vallejos acudieron a la comisaría para que los efectivos se acerquen al lugar y constaten si efectivamente el cuerpo de su abuela no estaba en el lugar. Fue en ese momento que descubrieron que los restos habían sido entregados en la víspera a la familia Frías, y que éstos la habían enterrado en San Marcos creyendo que se trataba de su madre, que también había muerto el domingo.

“No se puede sacar un cuerpo sin la autorización de un familiar”, reclamó la mujer, profundamente dolida por lo que le toca vivir a ella y su familia. Y completó: “Ellas fallecieron de COVID, al igual que la otra señora -de la familia Frías-. Han hecho confusión de cuerpo ”, subrayó la mujer.

La familia Vallejos logró hablar con un trabajador del sanatorio, quien detalló que “venía la morgue, los llevaba directamente a enterrarlos y no había velatorio ni nada”.

Integrantes de la familia Frías también se manifestaron en repudio al accionar de las autoridades del Nuevo Sanatorio Santiago, y confirmaron que ellos recibieron un cuerpo que no era de su madre.

“Nosotros retiramos a una persona que no era mi mamá, entonces no sé dónde está la equivocación: en ellos o está en la empresa. Porque no pueden entregar a una persona que no sea nuestro familiar”, se quejó el hijo de la señora Frías, en diálogo con el noticiero N7.

Visiblemente indignado por lo ocurrido, el hombre contó que el cuerpo recibido fue enterrado en el cementerio San Marcos, y recién un día después la empresa velatoria se comunicó con la familia para decir que el cadáver “era equivocado”.

“No puede ser semejante situación, nos hicieron cavar y pensamos que enterrábamos a nuestra madre, ahora el sanatorio no se hace cargo, esto es una burla”, sostuvo Inés Frías, hija de una de las mujeres fallecidas.

En reclamo por este confuso episodio, integrantes de las familias Frías y Vallejos realizaron un corte de calle y quemaron neumáticos frente al Nuevo Sanatorio Santiago, en busca de respuestas inmediatas por lo sucedido.

“Una vergüenza la verdad como ahora vienen a decir que la abuela falleció hoy cuando ayer estábamos todos mal por su partida necesitamos explicación por qué pasó esto”, publicó Agustín Florenciano, yerno de una de las mujeres fallecidas, en su cuenta de Facebook.

