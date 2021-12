Los guardavidas de Pinamar realizan un paro total: piden aumentos salariales y mejores condiciones de servicio

Las casillas de guardavidas, cerradas por un paro total

Pinamar amaneció hoy con el cielo totalmente despejado y una temperatura agradable que invitó a los veraneantes a copar temprano las playas de las cuatro localidades del partido. El escenario en la arena, sin embargo, no es el mismo que el habitual en días de temporada: en los casi 50 balnearios que integran el sector privado faltan los guardavidas y las casillas lucen cerradas bajo el sol. La mayoría de ellos dejó la arena para reunirse en el mirador costero de Avenida Bunge y Playa, donde se ubica el clásico cartel de la ciudad. Se concentraron allí con bombos en el marco de un paro total de 24 horas.

La medida de fuerza es impulsada por la Asociación de Guardavidas Pinamar (AGP) tras una asamblea interna. Los reclamos son dos: por un lado denuncian la falta de trabajadores en determinados balnearios y que otros no cumplen con lo que establece la legislación respecto de los elementos de seguridad necesarios en cada puesto. También apuntan a deficiencias en las playas municipales.

La Asociación de Guardavidas de Pinamar lleva adelante la medida de fuerza en reclamo por paritarias y condiciones de servicio

“Hoy hay cerca de 19 balnearios a los que les falta un guardavidas de los dos obligatorios que deben tener por normativa, y al municipio le resta incorporar un número similar que ocupe la totalidad de la temporada obligatoria por ley, que es 150 días. Al no pasar esto, lo que termina ocurriendo es que algunos puestos se encuentran cerrados desde el comienzo de la temporada. Esta situación precaria ya ha cobrado una vida, la de Luis Fernando Arias Maldonado”, explicó a Infobae Fernando Espinach, secretario de la AGP.

Arias Maldonado era un joven de 21 años. Murió la mañana del 28 de noviembre pasado en el balneario frente al hotel Viejo Ostende, “un lugar que debió haber tenido guardavidas y no lo tuvo”, lamentó Espinach.

“No fue un accidente, fue negligencia -consideró el secretario-. Situaciones como estas son las que estamos intentando evitar. Queremos que las autoridades de la provincia tomen cartas en el asunto. En todas las playas estamos recibiendo una enorme cantidad de turismo, y a más de un mes y medio de comenzada la temporada (en la mayoría de los distritos inició el 15 de noviembre; en Pinamar, el 12 hay balnearios que todavía no cuentan con el servicio en óptimas condiciones”.

Fernando Espinach, secretario de la AGP

El otro foco de la protesta es la recomposición salarial de los guardavidas que prestan servicio en los balnearios y paradores que integran el sector privado. Actualmente, en el área privada un trabajador de categoría inicial, que trabaja seis días a la semana, seis horas cada jornada, recibe aproximadamente 37 mil pesos, según fuentes de la Asociación de Concesionarios de Balnearios (ACB). En cambio, los trabajadores que dependen directamente del municipio cobran más del doble.

“El salario se encuentra atrasado al mes de noviembre de 2019. Llevamos dos años y medio sin recomposición salarial. Toda la temporada pasada se trabajó con el salario anterior. Al mismo tiempo tampoco tenemos cerrada la paritaria de los trabajadores que dependen directamente del municipio”, contextualizó Espinach.

En concreto, desde la AGP piden un básico de 76 mil pesos para la categoría inicial, mientras que el sector empresarial ofrece 60 mil más un bono no remunerativo de 16 mil.

Los guardavidas prometen continuar con la medida de fuerza en caso de no haber acuerdo

Adrián Calabrese es presidente de la ACB. En diálogo con Infobae, de la negociación: “Hemos estado todo el año en reuniones con el gremio. Hace dos años que tratamos de cerrar paritarias pero continúan con la misma postura: es lo que dicen ellos o nada, por eso no llegamos a un acuerdo”.

“Es una discusión que no está en vías a mejorar y es agotador. Lo lamentable es que el tiempo pasa y los guardavidas siguen cobrando con un básico con el cual estamos en desacuerdo. Nos parece injusto lo que cobran al día de hoy. Pero hasta que no se cierre la paritaria estamos en la misma”, agregó.

En este escenario, mañana habrá una audiencia con el Ministerio de Trabajo nacional. En el grupo de propietarios de balnearios no son optimistas y creen que no habrá acuerdo y que su propuesta será nuevamente rechazada. Por su parte, desde la AGP prometen, en ese caso, volver a realizar la medida de fuerza.

Mañana el gremio tendrá una reunión con el Ministerio de Trabajo

Mientras, algunos turistas se adentran al mar, a pesar de no haber servicio de guardavidas. Desde la AGP dicen que no tienen otra forma de “hacer escuchar” su reclamo, por lo que recomiendan a los viajeros y residentes no ingresar al agua durante la jornada de hoy.

Este verano Pinamar tiene casi 300 guardavidas en servicio para brindar seguridad en los 22 mil kilómetros de playa del partido. De acuerdo a la ley, cada puesto se ocupa de cubrir 80 metros. El plantel es estable pero puede incrementarse en caso de ser necesario por la afluencia turística o vacantes por licencias, jubilaciones o algunas razones particulares durante la temporada.

¿Qué pasa los días de huelga? Casi todos los balnearios tienen guardavidas en reserva “al que se les paga por día, como si fuese un franco”. En el caso de Calabrese, también es guardavidas y se ocupa él mismo de brindar servicio en el balneario que administra, San Javier.

