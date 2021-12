La angustia de Valentino: le robaron la bici que sus papás le compraron en cuotas para que pudiera competir

Un niño de 12 años sufrió el robo de la bicicleta que le habían regalado sus padres, y que aún continúan pagando.

Cuando todo era alegría y diversión para el pequeño Valentino, un niño sanjuanino de apenas 12 años, cuatro delincuentes le arrebataron la bicicleta que con tanto esfuerzo le había comprado su familia para que pudiera entrenar BMX, la disciplina que lo apasiona.

Según informa El Tiempo de San Juan, el pequeño se encontraba acompañado de otro atleta el viernes pasado en la pista de bicicross del Parque de Rawson, ubicado en la capital de San Juan, cuando fue asaltado y golpeado en el predio por cuatro jóvenes.

Valentino sufrió golpes , pero afortunadamente no precisó ser internado. Sin embargo, ahora se encuentra angustiado por el robo de su herramienta de entrenamiento para poder progresar y competir en su deporte favorito.

Valentino, el niño sanjuanino de 12 años que sufrió el robo de la bicicleta con la que compite en el BMX.

“Yo estaba estudiando y de repente me llamó mi pareja, me dijo que a Valentino le robaron la bicicleta y lo golpearon. Fui corriendo hacia donde él estaba. Cuando me vio me abrazó y me gritó desesperado por la bicicleta ”, comentó Noelia, la madre de la víctima, en diálogo con el citado medio.

Sobre el violento episodio, la mujer detalló: “Parece que esos chicos estaban jugando al fútbol en el velódromo. Cuando mi hijo se dio cuenta que se les venían encima, empezó a andar. Pero lo tiraron de la bicicleta, provocándole un chichón en la cabeza y algunos raspones en el cuerpo. Fue terrible”.

Los padres de Valentino habían comprado la bicicleta en cuotas, y aún no la terminaron de pagar

Tras el robo, Valentino fue atendido en el lugar del robo y el médico de turno constató que no había sufrido heridas de gravedad. Sin embargo, ahora su prioridad pasa por recuperar su bicicleta.

“No me queda otra que esperar, yo sola no puedo hacer nada. Me gustaría que se haga justicia. Mi niño no está bien emocionalmente. Nosotros tampoco, todavía no terminamos de pagar esa bicicleta. Pedimos que la devuelvan o me la vendan en un precio menor”, apuntó la madre del pequeño.

La madre del menor confirmó que la bicicleta robada “todavía no se termina de pagar”, ya que según su testimonio “salió unos 75 mil pesos”.

“Como lo vimos disfrutar de esto, nos pusimos en campaña y se lo estamos pagando. Lamentablemente la situación no está para comprar otra, yo no tengo la plata... Me han ofrecido otras a 90 mil pesos pero es muy elevado el costo, y yo no tengo para comprarla”, lamentó Noelia.

La mujer también contó que recibieron mensajes con algunas pistas de dónde podría estar la bicicleta de Valentino, pero aún no lograron dar con ella.

Aún dolido por el robo, Valentino pasa sus horas implorando que el rodado aparezca para que pueda volver a entrenar y competir. “Los papás -presentes en el lugar- vieron la situación y salieron a buscarlos, pero son rápidos. Él está angustiado. La bicicleta lo es todo, es con lo que compite, es su pasatiempo. Nos está costando mucho poder recuperarla”, dijo su madre.

“Yo lo veo sufrir y ya no sé qué hacer. Por eso pido que me devuelvan la de él, nada más... Si quieren puedo pagar menos valor por la que tiene.. Lo puedo pagar, no tengo problema... Pero nos está costando muchísimo”, cerró la madre del niño.

SEGUIR LEYENDO: