Coronavirus en Argentina: confirmaron 12 muertes y 1.521 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 27 de noviembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 12 muertes y 1.521 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.325.560 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos fueron 116.517.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 33.472 testeos, con un índice de positividad del 4,54%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.111.525 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 19.536 casos positivos activos en todo el país y 5.189.507 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 9 son hombres (todos de la provincia de Buenos Aires) y 3 son mujeres (dos residentes de la provincia de Buenos Aires y una de Mendoza).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 593 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 39,5%.

De los 1.521 nuevos contagios, 558 son de la provincia de Buenos Aires, 235 de la Ciudad de Buenos Aires, 11 de Catamarca, 2 de Chaco, 4 de Chubut, 4 de Corrientes, 119 de Córdoba, 28 de Entre Ríos, 14 de Jujuy, 2 de La Pampa, 3 de La Rioja, 30 de Mendoza, 12 de Misiones, 65 de Neuquén, 56 de Río Negro, 64 de Salta, 5 de San Juan, 6 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 36 de Santa Fe, 4 de Santiago del Estero y 261 de Tucumán. No registraron casos las provincias de Formosa y Tierra del Fuego.

En lo que respecta al panorama nacional en el marco de la pandemia, las autoridades sanitarias de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires se muestran cautas, pero preocupadas, por el aumento sostenido en los casos de COVID-19 en las últimas cinco semanas. Por esa razón piden a la población que se vacune. En la provincia de Buenos Aires, en promedio, solo el 65,32% completó el esquema de dos dosis. En CABA la cifra asciende al 79%. El porcentaje de inmunizados en territorio porteño trepa al 90% si se toman en cuenta a los que cursaron la enfermedad.

Las luces de alerta por el aumento de nuevos casos a nivel país se encendieron el miércoles. Ese día, después de dos meses, el número de infectados superó los dos mil. Exactamente 2.234. En el territorio gobernado por Axel Kicillof se detectaron 811 nuevos enfermos y en el administrado por Horacio Rodríguez Larreta 345.

Al otro día, Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, brindó una conferencia de prensa y fue muy claro. Para evitar una tercera ola, situaciones clínicas graves y daño social, pidió “seguir vacunando”, y continuar con los cuidados personales que parecen haber caído en desuso: usar barbijo en lugares cerrados, higiene de manos y evitar aglomeraciones.

Quirós recomendó, para evitar nuevos picos de casos y muertes, intensificar el “esquema de refuerzo a partir del sexto mes” de aplicada la segunda dosis. Está demostrado científicamente que caen a partir de ese momento los anticuerpos protectores.

A nivel país, el porcentaje de vacunados está por debajo de la cantidad de personas inoculadas en CABA y Buenos Aires. Según los datos oficiales del Monitor Público, el 64,07% de la población completó el esquema.

En este escenario, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus no es una medida “necesaria en este momento” y mostró su preocupación por las personas que todavía no fueron a aplicarse la segunda dosis.

“No creo que sea necesaria en este momento” , dijo el funcionario sobre la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. De todos modos, Kreplak señaló que no considera “descabellado” implementar esa medida si la cambia la situación epidemiológica.

En ese sentido, subrayó que “la obligatoriedad de la vacuna anticovid es una de las medidas que se pueden llegar a tomar si no funcionan las otras medidas. Es una de las cuestiones que se puso ayer sobre la mesa con los ministros de Salud del país”.

En diálogo con CNN Radio, Kreplak mostró su preocupación por el porcentaje de personas que, habiendo recibido la primera dosis, continúan sin completar el esquema a pesar de que la vacunación es libre en la provincia y donde el 80% de la población ya recibió al menos una vacuna.

“Hay un porcentaje que comenzó (el plan de vacunación) y no se da la segunda dosis, es gente que quizás no está yendo ahora porque tiene otras prioridades, y que no va aunque tenga turno, y que faltó tres o cuatro veces. En la provincia de Buenos Aires ya la vacunación es libre y pueden ir de lunes a lunes y no van ”, dijo Kreplak.

