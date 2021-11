Fuertes ráfagas de viento azotan la Ciudad de Buenos Aires

El fuerte viento podría venir acompañado de lluvias (Télam)

Luego de varios días de intenso calor que fueron seguidos por otros en los que predominó la lluvia y el descenso de la temperatura, durante la madrugada de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se empezaron a sentir algunas intensas ráfagas de viento.

A principio del jueves, todo parecía indicar que iban a continuar las tardes soleadas y con cielo despejado, pero pronto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles precipitaciones que llegarían acompañadas por vientos fuertes con impacto en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Ya entrada la noche, en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a impactar las ráfagas, lo que de a poco fue generando la llegada de importantes cantidades de nubes sobre el cielo porteño. Esto suele provocar un descenso abrupto de la temperatura.

De hecho, si bien por el momento no había ninguna alerta para la zona, el SMN informó que durante la madrugada y la mañana del viernes se podrían registrar algunas lluvias y que a lo largo de toda la jornada el viento oscilaría entre los 42 y los 59 kilómetros por hora.

En cuanto a la temperatura, se pronosticó una mínima de 15° y una máxima de 20°, algo inusual para los días de calor que se registraron en el último tiempo y que por momentos sorprendieron al pasar la barrera de los 30° en plena primavera.

El clima no variaba demasiado en el Conurbano y partidos bonaerenses como San Isidro, Avellaneda, San Fernando, Tigre, Lomas de Zamora, Ezeiza e incluso La Plata, también eran azotados por las ráfagas. En algunas regiones incluso ya comenzó a lloviznar por la madrugada.

Se esperan lloviznas en la Ciudad y el Conurbano (NA)

Frente a este tipo de situaciones, se suele recomendar a las personas que se encuentren en la vía pública diferentes acciones para prevenir accidentes, como transitar atento a lo que pasa alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento); no detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.); no transitar a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento) e ingresar siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado para protegerse.

También se aconseja circular con las luces bajas del vehículo encendidas; manejar con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado; aumentar la distancia con el auto de adelante; reducir la velocidad de la conducción; utilizar el cinturón de seguridad y evitar las calles anegadas.

Para el fin de semana, en tanto, las condiciones empezarán a mejorar y, si bien se espera que el sábado continúe nublado y algo fresco, con máximas de 21°, ya para el domingo volvería a aparecer el sol y lentamente subiría la temperatura.

En cuanto al resto de la semana, el SMN anticipó un contexto más agradable, con mínimas de 14°, pero máximas que ya el lunes llegarían a los 26°, por lo que volvería el clima templado propio de esta época del año.

A lo largo de toda la jornada el viento oscilaría entre los 42 y los 59 kilómetros por hora (Reuters)

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que continuaba rigiendo para sectores de Santa Fe, Córdoba, una parte de Santiago del Estero y Chaco.

En Santiago del Estero las tormentas serán fuertes o localmente severas, las cuales podrán estar acompañadas por muy fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica y granizo. También se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Las zonas más afectadas serán las localidades de Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

En el norte de Santa Fe se presentará un panorama a similar a Santiago del Estero pero en esta provincia las localidades más afectadas serán General Obligado, San Javier y Vera.

También el fuerte viento se hizo presente presente en el oeste de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe y Córdoba, mientras que en el sur de Catamarca, Tucumán, Chaco, Salta y Jujuy habrá tormentas, algunas localmente fuertes con ocasional caída de granizo, ráfagas, y abundante caída de agua en cortos periodos con valores de precipitación de entre 30 y 40 milímetros.

