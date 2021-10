Cerraron hasta nuevo aviso el aeropuerto de Río Gallegos porque no funcionan los autobombas

Se suspendieron los vuelos hacia y desde Río Gallegos

Debido a las fallas de los autobombas contra incendios, el aeropuerto de Río Gallegos suspendió todos los vuelos y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, informó el Gobierno de la provincia de Santa Cruz.

A través de un parte oficial de prensa, el Poder Ejecutivo provincial comunicó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) resolvió cerrar el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández a raíz de que se encuentran fuera de servicio las dos autobombas SEI (Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio) de dicho aeropuerto con lo cual se procedió “la suspensión de vuelos” hacia y desde Río Gallegos.

“El mismo se encuentra cerrado para todo tipo de operaciones aéreas hasta nuevo aviso”, indicó el Gobierno de Santa Cruz, que había puesto a disposición de la ANAC dos vehículos pero que “no cumplen con los requerimientos técnicos que demanda la tarea que cumplen”.

El aeropuerto internacional de Río Gallegos es el más importante de la provincia, con lo cual su cierre afectará variables económicas como el turismo. Su reapertura dependerá de la resolución del conflicto, ya que sin autobombas no puede operar.

Según indicó el portal La Opinión Austral, se les rompió el filtro de aire de los frenos, aunque la falla sería aún más compleja. Desde la terminal aérea señalaron que el mecanismo del filtro de aire también influye en el proceso del instrumento que se activa para apagar un eventual incendio.

“No es solo un tema mecánico, sino técnico-electrónico, por eso viajará un especialista de la ANAC”, manifestaron este jueves por la tarde.

Debido a la suspensión de los vuelos y al cierre del aeropuerto, quedaron varados muchos pasajeros, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en Santa Cruz . En la jornada de ayer hubo reubicación de vuelos hacia el Aeropuerto de El Calafate. Para indignación de las personas afectadas, ellas mismas debieron abonar luego el traslado a Río Gallegos.

El aeropuerto de Río Gallegos, cerrado hasta nuevo aviso

En tanto, de los que quedaron varados en Río Gallegos y que debían tomar el vuelo de ayer a las 17, algunos optaron por modificar la fecha del pasaje, mientras que otros buscaron hacer una conexión con el Aeropuerto de El Calafate para llegar a Buenos Aires. Aunque tampoco Aerolíneas les reconoce los gastos ni la diferencia de precios de pasajes, ni las estadías.

“La única solución es viajar al Calafate y tomar un vuelo mañana al mediodía o quedarnos acá en Río Gallegos esperando a que mañana a la mañana nos llamen por teléfono para avisarnos si se solucionó o no el problema y si no se solucionó no sabemos nada” , manifestó indignada una mujer que quedó varada en el sur.

“Si queremos ir al aeropuerto de El Calafate tenemos que pagarlo, si queremos quedarnos acá tenemos que pagarlo, no queda otra”, lamentó otra víctima de la suspensión de los vuelos. “Estoy esperando una solución a ver que pasa, esperar a que mañana me digan si puedo viajar mañana o ver si me tengo que quedar a vivir acá en el Aeropuerto porque no tengo tanta plata para quedarme todos los días”, criticó.

A última hora de la noche de este jueves, el medio provincial informó que el aeroclub de El Chaltén pondrá a disposición el avión de sus socios como así también el piloto para ir a buscar los repuestos que necesitan las autobombas y que se encuentran en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

La aeronave que partirá este viernes es un Cessna Skymaster 337 y el Gobierno de Santa Cruz será el encargado de proveer combustible para la misión.

SEGUIR LEYENDO: