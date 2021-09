Coronavirus en Argentina: confirmaron 57 muertes y 1.849 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes 23 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 57 muertes y 1.849 nuevos contagios de coronavirus . Con estos datos, el país acumula un total de 5.248.847 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 114.828.

De los decesos reportados hoy, 28 son hombres y 29 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza con 15, 13 y 7 decesos, respectivamente. Ninguna persona fallecida fue registrada sin datos de sexo.

Como sucedió el pasado 31 de agosto, el 11 de septiembre, 22 de septiembre y ayer, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos en el día de la fecha, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 51.465 testeos, con un índice de positividad del 3,59%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.540.750 de testeos. A la fecha, se registran 26.107 casos positivos activos en todo el país y 5.107.912 recuperados.

Por otra parte, de momento en Argentina hay 1.271 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,6%.

De los 1.849 nuevos contagios notificados esta tarde, 639 son de la provincia de Buenos Aires, 157 de la ciudad de Buenos Aires, 57 de Catamarca, 26 de Chaco, 76 de Chubut, 258 de Corrientes, 169 de Córdoba, 38 de Entre Ríos, 15 de Formosa, 23 de Jujuy, 19 de La Pampa, 26 de La Rioja, 53 de Mendoza, 12 de Misiones, 18 de Neuquén, 41 de Río Negro, 49 de Salta, 11 de San Juan, 10 de San Luis, 8 de Santa Cruz, 75 de Santa Fe, 35 de Santiago del Estero, 3 de Tierra del Fuego y 11 de Tucumán.

A partir de hoy, se supo, los residentes vacunados con dos dosis no deberán hacer cuarentena cuando regresen al país. Lo anticipó la directora Nacional de Migraciones en diálogo con Infobae. Deberán tener esquema completo, PCR negativa en origen y hacerse un test de antígenos al ingresar.

A partir de hoy, se supo, los residentes vacunados con dos dosis no deberán hacer cuarentena cuando regresen al país

“Por suerte esta vez podemos hablar de flexibilizaciones y no de restricciones”. A la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, la invade cierto alivio aunque reconoce que le queda un duro trabajo por delante. En los meses que lleva la pandemia de coronavirus desde los primeros vuelos de repatriación que tuvo que hacer el Gobierno para que volvieran los argentinos que estaban en el exterior allá por marzo, abril y mayo de 2020 a ella le tocó comunicar muchas noticias que alteraban el humor social.

“La ministra de Salud Carla Vizzotti junto al jefe de Gabinete Juan Manzur ya anunciaron el martes de esta semana una flexibilización en la apertura de las fronteras. Esto es producto de que estamos con un 45 por ciento del total de la población completamente vacunada, y casi un 70 por ciento con una sola dosis. Eso nos permite pensar en diferentes tipos de aperturas progresivas. Las dividimos en tres etapas. Una empieza este 24 de septiembre. Los argentinos o extranjeros con residencia en nuestro país que provengan de cualquier lugar del mundo, por razones de trabajo, estudio o turismo, con el esquema completo de vacunación y si la última vacuna tiene más de 14 días de aplicación van a poder ingresar al país sin hacer aislamiento. Ya no será necesario que se aíslen siete días”, comenta.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti anunciaron nuevas flexibilizaciones por la pandemia de coronavirus el pasado 21 de septiembre

Esta semana, además, el Gobierno nacional levantó la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre a partir del 1 de octubre, para la circulación individual y no de forma grupal. Sigue siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajos, transporte público, espectáculos y eventos masivos, y al aire libre cuando hay aglomerados de personas. Aquí, una por una, todas las nuevas aperturas que anunció el Gobierno nacional:

- Las reuniones sociales pueden realizarse sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación.

- Se habilita el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.

- Se autoriza los viajes de jubilados y egresados, o grupos estudiantiles o similares siguiendo los protocolos recomendados.

- Se autoriza el aforo del 50% en las discotecas, para personas con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento). Vizzotti destacó que esta es la activdad de mayor riesgo, teniendo en cuenta la variante Delta.

- Quedan habilitados los salones de fiestas, bailes o actividades similares. Estarán permitidos para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.

- Se permiten los eventos masivos de más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre se habilita con aforo del 50%.

- En el caso de público en espectáculos deportivos, como el fútbol profesional, el aforo será similar al restos de los eventos con aforo del 50%.

- Apertura gradual y de las fronteras

24 de septiembre: eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria.

1 de Octubre: autorización ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores (con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción).

Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre: incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres

- Desde el 1 de noviembre se autoriza ingreso de todos los extranjeros, se solicitará para el ingreso al país:

-Esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país.

-Test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria

-Test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria

Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7. Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada: se dejará de realizar test de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR al día 5-7 y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes.

SEGUIR LEYENDO: