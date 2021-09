Tragedia en Mendoza: un joven se tiró a un canal de agua para salvar a un perro y murió ahogado

Franco Pokrajac, el joven que dio su vida para salvar a un perro

Su amor por los animales y una valentía incalculable fue lo que terminaría por costarle la vida a Franco Gastón Pokrajac, un joven de 20 años de la provincia de Mendoza, que murió ahogado después de arrojarse a un canal de agua del departamento de Luján de Cuyo para rescatar al perro de una mujer. “Se tiró al agua con el corazón”, dijo Betina, su mamá, quien presenció el momento en que la corriente arrastró a su hijo hasta morir.

Todo ocurrió el sábado pasado alrededor de las 17:30, cuando el joven circulaba a bordo de un auto junto a su madre por la zona de calle Almirante Brown y José de San Martín. En ese momento, escuchó a una mujer a los gritos que pedía ayuda porque su perro se había caído al canal Cacique Guaymallén. Franco no dudó un segundo, le pidió a su mamá que detuviera la marcha, se bajó del vehículo y se arrojó al agua para salvar al animal.

Sin embargo, la corriente era muy fuerte y de pronto, el joven ya no pudo salir. Al ver la situación, Betina se tiró detrás de su hijo para sacarlo pero no pudo hacer nada. Apenas llegó a escucharlo pedir ayuda pero sus esfuerzos eran en vano. Incluso, debido a la violencia del agua, un grupo de vecinos tuvo que intervenir con una soga para rescatarla y así evitar que la tragedia fuera aún peor .

A esa altura no había señales de Franco. El Departamento de Bomberos fue quien finalmente dio con el joven, luego de cortar el caudal de agua. Lo encontraron junto al perro en el interior del sifón a unos cuatro metros de profundidad. Amos sin vida . “No dudó, se tiró al agua con el corazón. No pensó, no midió consecuencias. Era salvar a ese perrito que se estaba muriendo. Se bajó del auto y se fue corriendo como flecha. (...) Detrás me largué yo y no pude salvarlo”, relató Betiana en diálogo con canal El Nueve de Mendoza, visiblemente golpeada y compañía de su hija.

“Él no corrió con la misma suerte porque cuando llegué no lo encontré. Cuando vio que no podía salir comenzó a decir “mamá me muero” y yo desesperada me largué al agua. Después empezó a llegar gente alrededor pero ya fue demasiado tarde”, agregó la mujer. “Mi hijito del alma no pudo salir. Tengo un dolor en el alma que me va a quedar pero siento que esto nos tiene que dejar una enseñanza. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que dar lo mejor de nosotros sin mirar a quién. Sin mirar si es buena o mala persona”, pidió la mujer.

Uno de los tantos posteos en las redes sociales para honrar a Franco

Tras conocerse la tragedia que conmovió a toda la provincia de Mendoza, se supo que que la acción heroica de Franco esconde una historia de amor inconmensurable por los animales. El joven de 20 años era integrante de la ONG Misión Animal, que se dedica a la protección y defensa de los animales abandonados y enfermos mediante diferentes campañas. Los que lo que conocían sostienen que daba todo por la causa.

“Con profundo dolor despedimos a Franco Pokrajac. Somos las voces de sus amados perros callejeros. Gracias por tanto amor, quedarás en la memoria de todos por tu nobleza, entrega y dedicación . Acompañamos a tus familiares en este momento tan doloroso, los abrazamos con mucha fuerza. Te fuiste muy pronto; un dolor imborrable para siempre. Gracias por ayudarnos siempre con gran dedicación”, escribió la ONG en Facebook.

“Siempre que veía un perro mal lo llevaba al veterinario y nunca pensaba en los gastos. Ponía a los animales por sobre todas las cosas. Siempre les ponía alimento. Es tan triste lo que pasó. El Flaco, el Sordo, Negro, Vizcacha, Malote y Mona lo van a extrañar porque lo adoraban”, dijo Miriam, una amiga del joven en diálogo con el diario MDZ.

En Instagram, la organización ambiental A Tree To Breathe también rescató la labor solidaria que Franco llevó adelante en defensa de los animales: “Despedimos a Franco Pokrajac, un Héroe Mendocino. Franco tenía 20 años, éste Sábado un perro cayó a un canal, no dudó e intentó rescatarlo. Pero la corriente lo arrastró y murió ahogado. Siempre fue conocido por su amor por los animales y este Sábado puso su amor por sobre todo. Mientras vivimos en un Mundo donde cada vez hay más egoísmo y menos comprensión, nos iluminan seres que nos enseñan el verdadero sentido de la vida. Gracias Franco, descansa en Paz”, dijeron.

Franco estaba terminando la carrera de Auxiliar de Farmacia y haciendo estudios de Bromatología. Sin embargo, su atención estaba puesta en el cuidado de los animales, hasta el punto que dio la vida por uno de ellos. “Franco no era de esa este mundo. Siento orgullo porque realmente es un angelito. Sé que está en cielo haciendo alguna otra misión seguramente”, concluyó la mamá.

En la causa intervino la Oficina Fiscal N °15.

