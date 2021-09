Este viernes, el Garrahan llevará a cabo una campaña de donación de sangre en el Jardín Japonés

Equipo den Banco de Sangre del Hospital Garrahan en el Jardín Japonés

Por tercera vez, el jardín ubicado en el barrio de Palermo abrirá sus puertas para recibir a los donantes de sangre voluntarios que, en contexto de pandemia, deben cumplir una serie de requisitos y tener en cuenta otros.

El banco de sangre del Hospital Garrahan “es un centro 100% voluntario, no le pedimos donantes a los pacientes que se atienden en el hospital, por eso organizamos campañas de donación de sangre externa”, le explicó a Infobae Lucia Farruggia, miembro del equipo de promoción del Banco de Sangre del Garrahan.

El equipo sale 4 veces por semana a distintos puntos para acercar la campaña a la población. “Vamos a zona norte, zona sur, zona oeste y ciudad de Buenos Aires. Hay lugares que, como el Jardín Japonés, nos abren sus espacios para que podamos trasladar lo que hacemos en el Banco de Sangre adonde estemos: armamos el circuito de donación y atendemos a las personas. Nuestro objetivo es acercar la donación a donde estén los donantes para que la donación se vuelva un hábito”, explicó Farruggia.

Este recurso solo puede obtenerse a través de personas que “donan su tiempo, sus ganas de ayudar al otro, de donar un rato de su tiempo y así poder ayudar. Es muy importante saber que un donante de sangre puede salvar a tres pacientes que están necesitando de una o varias transfusiones. La sangre se vence y es muy importante contar con voluntarios y repetirlos cada cierto período”, señaló.

Los donantes de sangre también pueden registrarse en el Registro de Donantes de Médula Ósea del Garrahan y anotarse como futuros donantes de plaquetas

Por su parte, Sergio Miyagi, difusión y prensa de la Fundación Cultural Argentino Japonesa, aseguró que “estamos muy comprometidos con esta noble causa y desde el Jardín Japonés volvemos a abrir las puertas al Banco de Sangre de la Fundación Garrahan y a todo su equipo para que vuelvan a realizar la campaña”.

“Entendemos la importancia de donar sangre y a través de ella poder salvar al vida de los niños del Garrahan y eso conmueve. Tengo el orgullo de sumarme mañana también como donante”, dijo el representante del Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés.

Esta campaña, que se realizará el viernes 10 de septiembre de 11:00 a 17:00 en el Jardín Japonés, Berro y Avenida Casares, ya cubrió todos los cupos para este viernes, es organizada por el Complejo Cultural Jardín Japonés, la Fundación Cultural argentino japonesa y el Hospital Garrahan.

Cómo ser donante

El Banco de Sangre del Hospital Garrahan elaboró una serie de consideraciones para quienes ya tienen turno para ser donante mañana y para quienes lo hagan en las próximas campañas reservando su lugar al WhatsApp 11-2027-0742.

Es recomendable hidratarse bien dos horas antes de ir a donar sangre y posteriormente descansar y no hacer actividad física para así reponer líquidos. Además recomiendan lo siguiente:

-En caso de personas que hayan tenido diagnóstico de covid-19, si desarrolló síntomas y tuvo el alta médica sin realizarse un hisopado de control puede donar después de los 28 días de la resolución de los síntomas si está asintomático y sin secuelas que contraindiquen la donación.

-Si tuvo diagnóstico de covid-19, desarrolló síntomas y le dieron el alta médica realizándole un hisopado puede donar después de 14 días del hisopado negativo sí está asintomático y sin secuelas que contraindiquen la donación.

-En caso de convivir con una persona que tiene covid-19 puede donar cuando le den el alta médica; si fue contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado (no conviviente) puede donar después de los 14 días del último contacto.

La campaña será respetando el protocolo por COVID-19

-Si por control tuvo un hisopado covid-19 positivo, pero nunca desarrolló síntomas puede donar transcurridos los 28 días del resultado positivo de la prueba. En caso de que si por control tuvo una determinación de anticuerpos covid-19 positiva, no tuvo hisopado previo positivo y nunca desarrolló síntomas puede donar sin período de espera.

También, puede donar 72 horas posteriores de haber recibido alguna de las dosis de las vacunas para covid 19 aprobadas por la autoridad sanitaria y si fue voluntario de un protocolo de vacuna experimental pude hacerlo después de un año de haberla recibido.

Requisitos generales de cuidado

-Puede donar toda persona que goce de buena salud que tenga entre 18 y 65 años, pese 50 kilos o más;

-Debe haber transcurrido pasaron 4 meses de la última donación (hombres) o seis meses de la ultima donación (mujeres);

-En caso de tomar algún medicamento es necesario que especifique cuál es;

-Si viajó al exterior del país en el último año es necesario que indique a cuál para evitar riesgos de contagio de dengue, zika, malaria, etc.;

-Puede donar si pasaron 12 meses del último tatuaje, piercing, sesión de acupuntura o transfusión de sangre;

-Puede donar si no está embarazada o si ya pasaron 6 meses del último parto y no está en periodo de lactancia;

-También puede hacerlo si pasaron 6 meses de la última endoscopia, colonoscopia y otros estudios exploratorios;

-Puede donar si no consume drogas inyectables o si no consumió cocaína en el último año;

-Si no tiene enfermedades cardíacas o cáncer, si no padeció enfermedades de transmisión por sangre o sexo, o si no estuvo en riesgo de adquirirlas (hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, HTLV, gonorrea, etcétera;

-Puede donar si no tuvo prácticas sexuales de riesgo.

Los donantes deberán completar los datos requeridos antes de comenzar con al extracción que se realizará en 20 minutos

Es importante saber que toda la sangre recibida en el Banco de Sangre del Hospital Garrahan es analizada para detectar enfermedades transmisibles a través de una transfusión y, sin embargo, existe el período de ventana que es el tiempo que pasa desde que una persona se infecta hasta que la infección puede ser detectada.

Si una persona dona sangre estando en el período de ventana, la enfermedad no puede detectarse cuando se realiza las pruebas de laboratorio, por eso, es indispensable ser sincero al responder las preguntas que se le harán en forma confidencial.

Paso a paso: cómo será la donación de sangre

-Ingreso: debe acercarse con el DNI o registro de conducir. Es muy importantes que termine de leer la hoja que se le entregará, de ambos lados, antes de empezar. Esta primera parte le llevará 5 minutos.

-Entrevista confidencial: durante 15 minutos un profesional le hará unas preguntas para evaluar su estado de salud y asegurarse de que no haya estado en riesgo de adquirir alguna enfermedad transmisible por sangre.

-Examen médico: un profesional de la salud hará un breve chequeo que implica tomarle la presión, la temperatura corporal y el valor de hemoglobina en su sangre para cuidar al donante y al paciente que la recibirá. Esto llevará10 minutos.

-Extracción: durará 20 minutos. Luego de la extracción se le ofrecerá un refrigerio para recuperar fuerzas y podrá retomar sus tareas habituales.

Luego de la donación es recomendable que no se retires del lugar hasta que se lo indiquen los profesionales que allí estarán.

Tampoco debe fumar ni beber alcohol inmediatamente, sí debe tomar abundante líquido durante el día.

En caso de sentir mareos o dolor de cabeza debe pedir ayuda, sentarse y colocar la cabeza entre las rodillas o acostarse y levantar las piernas.

Además, tiene que esperar unas horas antes de sacarse la gasa del lugar de la punción. En caso de que comience a sangrar, tiene que levantar brazo y aplica presión por 15 minutos; si duele o se forma un moretón deberá aplicar una compresa fría.

Por último, se recomienda dejar pasar como mínimo cuatro meses para volver a donar (hombres) o seis meses (mujeres) para así evitar una posible anemia.

Si luego de donar sangre recuerda alguna situación de riesgo que no mencionó o cree que existe alguna razón por la cual su sangre no debe ser transfundida debe llamar de inmediato al 4122-6007 o al 4122-6235 e informarlo.

Así también deberá hacerlo si dentro de los 7 días posteriores a la donación presenta fiebre (más de 37.5°C) tos, congestión nasal o si presenta dolor, ardor o moretón en el lugar de la extracción.

Quienes deseen participar de las próximas campañas de donación de sangre tiene que agendar turnos vía WhatsApp o bien acercarse al Banco de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 y sábados de 8:00 a 12:00. En este caso, debe agendar turno en https://www.garrahan.gov.ar/banco-de-sangre/banco-de-sangre.

Las campañas son difundidas en las redes del Banco: @donamossangregarrahan, en Instagram, y

