La médica detenida en Salta por practicar un aborto fue denunciada por su paciente: “Mató a mi bebé”

Todo ocurrió en el hospital de Tartagal, del norte salteño

La médica que el viernes pasado estuvo detenida algunas horas por haber participado de un procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, del norte salteño, fue denunciada ahora por la paciente, que aseguró que la “obligó” a abortar.

“Me mató a mi bebé”, dice la acusación en contra de la médica, que el 24 de agosto pasado intervino en un procedimiento de ILE en un proceso gestacional de 22 semanas y dos días.

La denuncia fue radicada por la joven de 21 años, quien admitió que ella “quería abortar”, por lo que concurrió al Hospital Juan Domingo, de la ciudad de Tartagal, ubicada a 365 kilómetros al norte de la capital salteña.

Sin embargo, “cuando hablé con mi tía y mi tío, ya no quería hacerlo y más aún cuando vi a mi hija”, señaló, tras lo que reveló que “le iba a poner el nombre de Milagro” a la pequeña.

Además indicó que le dijo a “la doctora que quería continuar con el embarazo el 24 de agosto, pero no me hizo caso. Me hizo abortar” . En ese sentido, aseguró: “Me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva”.

Y afirmó que “cuando me quería ir, ella me obligó a quedarme en observación” y agregó que “todos sabían que yo quería continuar con el embarazo, se lo dije a todas las personas que estaban ahí”, tras lo que pidió que “se haga justicia”.

La médica fue detenida durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto

Por su parte, la médica denunciada pidió “un llamado a la racionalidad” y sostuvo que “la historia clínica está perfectamente escrita”, tras lo que detalló que ella indicó “un tratamiento autoadministrado”, que “hay testigos” y “está el consentimiento informado”. Agregó también que “no soy ginecóloga, no soy cirujana”, informó la profesional, quien precisó que le indicó a la paciente el Misoprostol.

“Yo no puedo obligar a nadie a abortar”, sostuvo, y destacó que, como médica residente, no actúa sola, sino que “la institución avala el procedimiento legal, porque hemos interconsultado” y fue valorada “por un equipo interdisciplinario”.

“Soy la única médica no objetora de la zona y meterme presa implica que no se garantiza el cumplimiento de la ley de IVE en Tartagal, ni en las zonas aledañas que derivan sus pacientes”, concluyó.

La médica fue detenida el viernes pasado, durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta. La denuncia contra la profesional que motivó la apertura de la causa la radicó una tía de la mujer.

El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante y en este caso se trata de una ILE.

Las fuentes indicaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”.

Distintas organizaciones de derechos humanos y de defensa a los derechos de las mujeres se manifestaron a favor de la profesional en todo el país, incluyendo a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

