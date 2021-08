La Iglesia criticó el mensaje de Alberto Fernández sobre la marihuana: “Debieran discutir la manera que los jóvenes accedan a un trabajo digno”

(Gustavo Gavotti)

“Tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana”, señaló el presidente Alberto Fernández este miércoles en el ciclo de entrevistas Caja Negra. Y luego, se preguntó: “Si el alcohol y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana?” . Ante esto, la Conferencia Episcopal Argentina, organismo de la Iglesia católica en Argentina que nuclea a los obispos en el país, emitió hoy un comunicado donde criticó el posible proyecto de legalizar el uso recreativo de la marihuana.

“Es inexplicable que hoy se hable de hipocresía al momento de hablar de la legalización de la marihuana (y otras drogas) en el contexto de pobreza e indigencia que viven cientos de miles de adolescentes y jóvenes que no pueden aspirar a una capacitación seria o a un trabajo digno, fruto de décadas de postergación”, comenzó el texto de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia titulado “Hablemos de Hipocresía”.

Y continúo: “La clase política sigue una agenda que no es de este tiempo en los barrios populares ni tampoco de las clases medias ya resignadas a su decadencia. Por eso intentan dar clases de pobrismos los mismos que los originaron o hablan del uso recreativo del cannabis como si fuéramos un país nórdico”.

Si bien el presidente Fernández no brindó definiciones sobre si el proyecto será impulsado durante su gobierno y prefirió analizar el panorama completo, no se mostró cerrado al debate: “Hay algunas cosas sobre las que no tiene mucho sentido que discutamos a esta altura. Primero, que el consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen. Eso es cierto. También es cierto que la marihuana es nociva, que como toda droga genera perjuicios a la salud”.

De este modo, Comisión Nacional Pastoral cuestionó duramente el debate: “Lo que hoy debieran estar discutiendo Gobierno y oposición es la manera real en que estos jóvenes puedan acceder a un trabajo digno en los barrios más pobres. La hipocresía sigue siendo no responder a esa gran demanda que lleva años en nuestro país: ¿cómo originar trabajo? ¿Acaso hay algún otro negocio que debamos conocer los argentinos y que se esconde en esta especie de búsqueda de votos juveniles con promesas auspiciadas por el merchandising del cannabis?”.

