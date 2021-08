Emigró a España por un hecho de inseguridad: “Tuve que empezar de cero, pero si todo mejora en la Argentina sería el primero en volver”

Ariel emigró en 2019, luego se sumó Noelia, su esposa en 2021. En la foto en mirador del Carmel

A lo largo de sus años como profesional, Ariel Guerrero (35) se acostumbró a llevar una rutina. Nacido y criado en Avellaneda, iba a su oficina para cumplir el horario de 9 a 18 horas. Aunque terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación, nunca ejerció. Su trabajo siempre lo hizo en sectores de legales de distintas empresas.

Su hermano mayor, Luciano, reside en Barcelona desde 2005. “Siempre me insistió para que emigre. No entendía cómo seguía en Buenos Aires”, le cuenta a Infobae. La familia Guerrero no posee la ciudadanía (que facilita la posibilidad de conseguir trabajo y hacer trámites) aunque sí la posibilidad de la residencia a partir de la Ley de Memoria Democrática, que lo hace factible para todos aquellos que tienen abuelos exiliados tras la Guerra Civil que asoló a ese país en la década del ‘30.

A la propuesta de mudarse a España siempre la miró como un comentario al pasar, nunca la tomó en serio. Él tenía su vida armada en la Argentina y estaba feliz: “Tenía departamento propio, auto, un puesto de trabajo estable e incluso pareja”, detalla.

Hasta que en 2017, saliendo de la casa de un amigo en Wilde tras ver un partido de fútbol de la selección contra Brasil, sufrió un violento episodio de inseguridad. “Estaba sacando el auto cuando se me cruzó otro, se bajaron dos personas armadas y me llevaron a recorrer distintos barrios durante una hora. Se llevaron el auto, y me dejaron en una villa en Lanús. Fue horrible”.

A partir de ese día, la vida de Ariel cambió por completo. “Siempre anduve con cuidado uno está acostumbrado a escuchar desgracias, pero después de lo que viví, ya nunca estuve en paz” , relata con angustia.

La vida siguió, pero cada vez más, escuchaba casos de conocidos que se iban a probar suerte al exterior.

En 2019, después de analizar diversas propuestas en el exterior, decidió hacerle caso a su hermano mayor y sacó un pasaje sin vuelta con destino a Barcelona. “Desde adolescente que iba de vacaciones a visitarlo, el hecho que esté allá me ayudó a dar el salto. Tenía donde vivir, contactos y bueno, fue todo más sencillo”, admite.

Unos meses antes de tomar el avión hacia el viejo continente, en medio de todo ese proceso, Ariel se reencontró con una vieja amiga de la infancia: Noelia. “La volví a ver primero en las redes sociales. Habíamos compartido la vida de club en Avellaneda. Intercambiamos mensajes, después salimos y nos pusimos de novios. El único tema era que yo tenía todo listo para emigrar”.

La playa preferida de Ariel, a 40 minutos de Barcelona. Se llama Tossa de Mar

La decisión le costó, porque debía dejar todo lo construido a base de constancia para empezar de cero. Igual, se arriesgó. Con Noelia continuaron la relación a distancia.

Ni bien aterrizó en Barcelona consiguió trabajo en una editorial de libros. Encontró un piso de dos ambientes para alquilar en el barrio residencial de Sants, y al poco tiempo estaba ahorrando para encontrarse con su novia. “Sentí por primera vez eso que te cuentan de la calidad de vida, de no tener miedo a caminar por las calles, de la estabilidad económica. Hay que trabajar, esforzarse, pero tiene su recompensa. Barcelona es similar a Buenos Aires pero sin sus aspectos negativos”.

Pronto llegó la pandemia y complicó los planes del amor intercontinental. “Volé en febrero de 2020 y quedé varado hasta mayo. Después hice ese ida y vuelta varias veces. Por suerte el trabajo remoto facilitó todo”. A su vez, la pareja afianzaba la relación.

Cansados de estar a miles de kilómetros de distancia, Ariel le propuso a Noelia casamiento y la invitó a emigrar. Ella acepto ambas cosas. “No fue para nada fácil que viniera. Lo laboral y lo económico no la preocupaban, sino el desarraigo familiar”.

La boda en el registro civil de Avellaneda en pandemia el 9 de marzo de 2021

Finalmente en marzo del 2021 se casaron. Noelia compró un pasaje de avión y se instaló en España. A los tres días la contrataron en el sector comercial de una perfumería. La pareja llega a ahorrar entre 300 a 400 dólares por mes. “No nos privamos de nada, pero tampoco nos damos grandes lujos. Salimos a comer una vez por semana, y los domingos recorremos cercanías, en especial las playas”.

Hace un mes se enteraron que van a ser padres de una beba: Martina. Tiene fecha estimada de nacimiento para febrero. Ariel se enteró que sería padre en su horario de almuerzo. “Vino Noelia con un sobrecito y adentro estaba el test con el resultado positivo. Fue una emoción inolvidable” , relata.

Si bien tenían planeado agrandar la familia, querían hacerlo en 2022. “Nos tomó por sorpresa pero estamos muy felices. Quiero criar a mi hija en España con la tranquilidad, la educación pública, este sistema de salud y sobre todo la seguridad,que no tiene precio”.

A pesar de todo lo positivo que tiene el país ibérico, Ariel sueña con algún día volver a la Argentina. “Me encantaría que todo funcione de otra manera para estar en mi casa con mis amigos, y familia. Eso no se reemplaza. Si sucediera eso, volvería”.

